Роналду против «Аль-Хилаля»: 0 ударов в створ, 0 обводок, 1 отбор, 4 потери, желтая карточка, точность пасов – 80%
Криштиану Роналду ни разу не пробил в створ ворот в ходе матча с «Аль-Хилалем».
«Аль-Наср», за который выступает португальский форвард, потерпел поражение со счетом 0:2 в 25-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Роналду провел на поле весь матч.
В этой игре Криштиану пробил по воротам соперника 4 раза. 3 удара пришлись мимо ворот, 1 был заблокирован. За весь матч нападающий не совершил ни одной обводки, 1 раз отобрал мяч, 4 раза потерял его, совершил 1 перехват.
Также Роналду один раз нарушил правила, за что получил желтую карточку. Точность передач португальца в этой игре составила 80%.
В 11 матчах чемпионата Саудовской Аравии Роналду забил 11 мячей и отдал 2 голевых паса. Его статистику можно найти здесь.
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Почему в новости не указана вот эта статистика?
Удачный удушающий, статистика тейкдаунов 1/1, 1 выигранный титул чемпиона UFC в фруктовом весе.
А так - всё норм
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только количество пасов
Роналду 1:1 Дзюба
Крутануть ногами вокруг мяча неск. раз стоя в двух метрах от соперника
Почуяв, что тот хочет приблизиться, дать короткий пас назад