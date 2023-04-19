Роналду против «Аль-Хилаля»: 0 ударов в створ, 0 обводок, 1 отбор, 4 потери, желтая карточка, точность пасов – 80%

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду ни разу не пробил в створ ворот в ходе матча с «Аль-Хилалем».

«Аль-Наср», за который выступает португальский форвард, потерпел поражение со счетом 0:2 в 25-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Роналду провел на поле весь матч.

В этой игре Криштиану пробил по воротам соперника 4 раза. 3 удара пришлись мимо ворот, 1 был заблокирован. За весь матч нападающий не совершил ни одной обводки, 1 раз отобрал мяч, 4 раза потерял его, совершил 1 перехват.

Также Роналду один раз нарушил правила, за что получил желтую карточку. Точность передач португальца в этой игре составила 80%.

В 11 матчах чемпионата Саудовской Аравии Роналду забил 11 мячей и отдал 2 голевых паса. Его статистику можно найти здесь

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48 комментариев

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Фарид Харисов
Спортс как всегда хейтит Роналду.

Почему в новости не указана вот эта статистика?

Удачный удушающий, статистика тейкдаунов 1/1, 1 выигранный титул чемпиона UFC в фруктовом весе.
+124
-19
+105
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Мирзоанис Якубов
Всё Тен Хаг виноват! А ещё Аллегри, Сарри, Рангник, Гарсия и Сантуш! А ещё плохая база "МЮ"! А ещё особый климат Саудовской Аравии! А ещё Бруно, забирающий мою популярность и мои голы!

А так - всё норм
+42
-6
+36
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<CRISTIANO>
Просто нужен Модрич, Кросс, Каземиро, Бензема и Роналду начнет забивать.
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Amruddi
и 1 удушающий 🙃
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VERBLYUD
Нужно еще учитывать тот факт, что судья добавил 30 минут, то есть, у него такая статистика не за 90 минут, а за 120))
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Пирс Морган
Собрал события эпохального года Роналду на данный момент:
1. Запинывание ногами игрока на земле
2. Разбитый телефон болельщика «Эвертона»
3. Уход на 80 минуте с поля в матче с Тоттенхэмом
4. Просмотр со скамейки, как его команду уничтожил Сити
5. Не получилось забить слабой команде в Лиге Европы в 2 матчах
6. Забил пенальти против «Шерифа» и праздновал, как будто выиграл 10 ЧМ.
7. Скандальное интервью со мной
8. Посыл от всей Европы
9. 1 гол в Премьер-лиге за полсезона
10. Дайвинг против Ганы и выполнение Siu после пенальти
11. Попытка украсть гол Бруно
12. Блестящая передача для Южной Кореи
13. Просмотр матч со скамейки против Швейцарии
14. Самолет домой
15. Надежда, чтобы Месси не выиграл ЧМ
16. Месси выигрывает ЧМ
17. Договорной товарищеский матч против 10 человек, который он проиграл
18. Скамейка запасных в Лиге Шаурмы.
19.[Новое] Попытка убийства игрока Аль-Хилала.
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Merey1909
И это в 38 лет
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atomio
О чем и речь. Человек даже в любительской лиге песков среди полу профессионалов не выгребает. Будет полным унижением к молодому поколению сборной, если этот балласт возьмут в основу на ЕВРО. его скилов даже на лавку не хватает уже.
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Denis Fomin
Ну это норм для среднего игрока лиги 60+
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Aleus Marcus
мне одному кажется, что он каждую неделю играет против одного и того же Аль Хиляля?
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GuruFutbola
Аура лузерка передалась всему аль насру и теперь они все дальше от 1 места, на котором были до кринжа)
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Алексей Ненахов
Криштьяну лучше инстаграмом заниматься , сейчас у него это лучше получается, чем игра в футбол
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Барсик Юрана
Ответ Фарид Харисов
Спортс как всегда хейтит Роналду. Почему в новости не указана вот эта статистика? Удачный удушающий, статистика тейкдаунов 1/1, 1 выигранный титул чемпиона UFC в фруктовом весе.
И один пропущенный лонгдик после матча , а может и не один...
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BZB
Этот тренер тоже не подходит, несите нового.
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Aleksey Yashin
Скоро по примеру Кокорина в Фиорентине будут считать
только количество пасов
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Goofts
Скоро Роналду побежит а своим Шейхам падать на коленки и просить новых тиммейтов, эти УЖЕ не красивые
+2
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SaH4r.
Артёмка что с лицом?
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оле - топ юрген - клоп
Ответ Amruddi
и 1 удушающий 🙃
От Бадра после матча
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CopaAmerica
все признаки психоза и депрессии в начальной фазе
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Игорь Климов
Официально: "человек Zero".
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Милан 737..
Роналду - 0 голов, 0 обводок, 1 удушающий 🤭😄 ...
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Лёха Артемьев
Стата по удушающим

Роналду 1:1 Дзюба
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Goofts
Зря продали Абубакара, сча бы тащил к чемпионству, Камерунец хоть за мячем возвращался к середине поля
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Gravdaar Iyaad
Невероятные (!) финты рунальду!!

Крутануть ногами вокруг мяча неск. раз стоя в двух метрах от соперника
Почуяв, что тот хочет приблизиться, дать короткий пас назад
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nurikkkk
Отстаньте от старика....
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