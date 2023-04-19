Роналду против «Аль-Хилаля»: 0 ударов в створ, 0 обводок, 1 отбор, 4 потери, желтая карточка, точность пасов – 80%

Криштиану Роналду ни разу не пробил в створ ворот в ходе матча с «Аль-Хилалем».

« », за который выступает португальский форвард, потерпел поражение со счетом 0:2 в 25-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Роналду провел на поле весь матч.

В этой игре пробил по воротам соперника 4 раза. 3 удара пришлись мимо ворот, 1 был заблокирован. За весь матч нападающий не совершил ни одной обводки, 1 раз отобрал мяч, 4 раза потерял его, совершил 1 перехват.

Также Роналду один раз нарушил правила, за что получил желтую карточку. Точность передач португальца в этой игре составила 80%.

В 11 матчах чемпионата Саудовской Аравии Роналду забил 11 мячей и отдал 2 голевых паса. Его статистику можно найти здесь.

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