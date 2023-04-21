Каземиро о 0:3 в Севилье: «Они превосходили нас весь матч. «МЮ» мог добиться большего на «Олд Траффорд»

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд премьер-лига Англия Севилья Ла Лига Лига Европы УЕФА Каземиро Футбол

Каземиро объяснил поражение «Манчестер Юнайтед» от «Севильи» (0:3).

Манкунианцы проиграли ответный матч 1/4 финала Лиги Европы (первая игра – 2:2).

«Они превосходили нас на протяжении всего матча. Говоря о противостоянии в целом, мы могли добиться большего на «Олд Траффорд», потому что мы здорово там играли и могли повести 3:0 или даже 4:0, но не смогли убить интригу.

Оправданий быть не может, потому что мы «Манчестер Юнайтед». Мы игроки «МЮ». Мы знали, что здесь очень непросто играть, пусть даже «Севилья» не лучшим образом выступает в чемпионате. Просто нам не удалось хорошо сыграть», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед».

Дикие ошибки Де Хеа и Магуайра выбили «МЮ» из Лиги Европы – 0:3 от «Севильи» 

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57 комментариев

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Nicolas Erfe
Хотелось бы спросить у Каземиро и Варана как им новые вызовы?
+107
-21
+86
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deadjoker
Он и эриксен единственные кто старался в МЮ. Трио Антони, Марсиаль и Санчо просто ничего не сделали в атаке.
+39
-7
+32
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fellx
Ответ Nicolas Erfe
Хотелось бы спросить у Каземиро и Варана как им новые вызовы?
Выиграли всё за Топ клуб и перешли в клуб с великой историей в ЛЧ вроде Ноттингем Форреста просто доигрывать)
+44
-14
+30
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Алексей Ненахов
МЮ просто возили носом по полю , защита проходной двор как Манчестер хочет за чемпионство бороться
+19
-3
+16
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zer
Ответ Real_v_dushe
Казе, у тебя, конечно, новый вызов, но ты, думаю, уже понял, как ты попал, уйдя сюда из Реала. Обидно, что ты выбрал это болото, болельщикам Реала хотелось бы, чтобы играл в более серьёзном клубе.
новый вызов это как раз вытащить из болота великий клуб. и заодно в АПЛ поиграть, интересный же опыт. болельщикам Реала такие ядовитые коменты оставлять зачем, Каземиро за ваш клуб выложился по полной и принёс отличные деньги за свой переход. ничего не саботировал, бабло на зп не выбивал - вообще непонятно за что ему сейчас от вашего брата прилетает
+13
-1
+12
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kaka10
Каземира думает - какого хрена я здесь делаю
Бетонируешь опорку, а сзади тебя два игрока МЮ за Севилью играют
+16
-5
+11
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Озил, озю и буду озить
Теперь думается, настолько ли случайно 2 мяча Севильи на Траффорде залетели в ворота именно от Де Хеа и Магуайра
+8
-1
+7
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Любезный Коссутий
Ответ Великий Алонсо
Ну шо там, лысый физручелло, лучше без Роналду стало?
конечно, лучше. с 38+ Роналду даже за ЛЕ вряд ли бы боролись
+13
-6
+7
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Андрей Хенто
Каземиро точно за свою игру нельзя упрекнуть, один из немногих, кто вчера в футболке Юнайтед бился на поле.
+7
0
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Someone from Internet
Ответ Stereophonics89
Сити то, конечно, не про бабло))
Я сам болельщик МЮ, но как бы ни прискорбно это не звучало, но нынешний Сити Пепа – это больше про трофеи. А бабло у многих есть, другое дело как эффективно его распределять...
+4
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Stereophonics89
Ответ Nicolas Erfe
да топ, никто не спорит, только команда не по уровню у него. Ему бы в МС или Ливерпуль, где как раз проблема с опорником и прессингом, идеально подошёл бы. А МЮ - это история про бабло, не более
Сити то, конечно, не про бабло))
+7
-3
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Barcelona For Life83
Испанский футбол всё ещё на высоте!
+3
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Dm Kznts
Ответ kaka10
Каземира думает - какого хрена я здесь делаю Бетонируешь опорку, а сзади тебя два игрока МЮ за Севилью играют
оч надеюсь что как минимум один из этих кто за севилью вчера играл этим летом клуб покинет.
+2
0
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Бухгалтер2021
зря уходил в мю
+7
-5
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НРИ
Ответ Nicolas Erfe
да топ, никто не спорит, только команда не по уровню у него. Ему бы в МС или Ливерпуль, где как раз проблема с опорником и прессингом, идеально подошёл бы. А МЮ - это история про бабло, не более
Ну на данный момент с Мю выиграл титулов больше чем сити Ливерпуль арсенал и челси вместе взятые
+3
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jzx
Ответ Nicolas Erfe
Хотелось бы спросить у Каземиро и Варана как им новые вызовы?
Ну вызов в том и состоит, что они понимали что не будет легко. Но клуб достойный, чемпионат сильный, зп не обидели. Будут биться и я думаю вытянут клуб на вершину
+2
0
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Dm Kznts
Ответ Озил, озю и буду озить
Теперь думается, настолько ли случайно 2 мяча Севильи на Траффорде залетели в ворота именно от Де Хеа и Магуайра
этой парочке категорично противопоказано играть вместе
+1
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Виталий Желтоусов
Севилья опять заберёт этот кубок
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Dm Kznts
Ответ zer
новый вызов это как раз вытащить из болота великий клуб. и заодно в АПЛ поиграть, интересный же опыт. болельщикам Реала такие ядовитые коменты оставлять зачем, Каземиро за ваш клуб выложился по полной и принёс отличные деньги за свой переход. ничего не саботировал, бабло на зп не выбивал - вообще непонятно за что ему сейчас от вашего брата прилетает
так это не болела Реала а персофан роналду.
И обидки его дешёвые не на Каза, а на клуб, который выставил на мороз его любимца саботажника ))
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Slavick Nemkovsky
Каземиро в следующем году: раздевалки в клубе не соответствуют топ уровню )
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Владддд
Писхуан уничтожил юнайтед, было видно как под шизу севильских болел уже амбасравшимися на поле вышли магваер, далот, мартиаль, бисака, там растерянность и страх на лицах, люди в такой футбольной атмосфере явно давно (а может и никогда) не играли
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Пирс Морган
К Каземиро вопросов нету, светлое пятно в этой мгле
+5
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Mercucio
Ответ Nicolas Erfe
Хотелось бы спросить у Каземиро и Варана как им новые вызовы?
А что не так?
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Dm Kznts
Ответ Real_v_dushe
Казе, у тебя, конечно, новый вызов, но ты, думаю, уже понял, как ты попал, уйдя сюда из Реала. Обидно, что ты выбрал это болото, болельщикам Реала хотелось бы, чтобы играл в более серьёзном клубе.
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Любезный Коссутий
Ответ Алексей Ненахов
МЮ просто возили носом по полю , защита проходной двор как Манчестер хочет за чемпионство бороться
отсутствие Варана-Мартинеса внесло свой вклад. и Бруну тоже.
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