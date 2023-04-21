Каземиро о 0:3 в Севилье: «Они превосходили нас весь матч. «МЮ» мог добиться большего на «Олд Траффорд»

Каземиро объяснил поражение «Манчестер Юнайтед» от «Севильи» (0:3).

Манкунианцы проиграли ответный матч 1/4 финала Лиги Европы (первая игра – 2:2).

«Они превосходили нас на протяжении всего матча. Говоря о противостоянии в целом, мы могли добиться большего на « », потому что мы здорово там играли и могли повести 3:0 или даже 4:0, но не смогли убить интригу.

Оправданий быть не может, потому что мы «Манчестер Юнайтед». Мы игроки «МЮ». Мы знали, что здесь очень непросто играть, пусть даже « » не лучшим образом выступает в чемпионате. Просто нам не удалось хорошо сыграть», – сказал полузащитник « ».

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