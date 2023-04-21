Эриксен о 0:3 от «Севильи»: «Пропало хладнокровие «МЮ» при розыгрыше мяча, мы ошибались чаще обычного»

Кристиан Эриксен объяснил вылет «Манчестер Юнайтед» из Лиги Европы.

В ответном матче 1/4 финала манкунианцы проиграли «Севилье» (0:3, первая игра – 2:2).

«Мы с первых минут толком не вошли в игру и сделали сопернику много подарков. Пропало наше хладнокровие при розыгрыше мяча, мы ошибались чаще обычного. Могли бы исправиться, но не сделали этого. Если будем так дарить голы соперникам, то будем проигрывать.

Случаются хорошие дни, а случаются плохие. Сегодня у нас был плохой день. Каждый игрок допускает ошибки. Они сразу же нас наказали, и сегодня мы были недостаточно сильны, чтобы сделать камбэк», – сказал полузащитник « ».

Я видел позор «МЮ» в Севилье. И лучше понял, откуда севильская магия в еврокубках

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