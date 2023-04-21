Эриксен о 0:3 от «Севильи»: «Пропало хладнокровие «МЮ» при розыгрыше мяча, мы ошибались чаще обычного»

Теги Манчестер Юнайтед Севилья Лига Европы УЕФА Кристиан Эриксен Футбол

Кристиан Эриксен объяснил вылет «Манчестер Юнайтед» из Лиги Европы.

В ответном матче 1/4 финала манкунианцы проиграли «Севилье» (0:3, первая игра – 2:2).

«Мы с первых минут толком не вошли в игру и сделали сопернику много подарков. Пропало наше хладнокровие при розыгрыше мяча, мы ошибались чаще обычного. Могли бы исправиться, но не сделали этого. Если будем так дарить голы соперникам, то будем проигрывать.

Случаются хорошие дни, а случаются плохие. Сегодня у нас был плохой день. Каждый игрок допускает ошибки. Они сразу же нас наказали, и сегодня мы были недостаточно сильны, чтобы сделать камбэк», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед».

Я видел позор «МЮ» в Севилье. И лучше понял, откуда севильская магия в еврокубках 

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5 комментариев

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Диер Ташшкент
Без Бруно не команда, а сборище 11 игроков.
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United_LP
Ты и не помогал при розыгрыше мяча, а если тебе давали мяч, то возвращал МАГВАЕРУ!!! А не продвигад вперед.
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fellx
Пройдкна пиковая форма Решфорда, вот и всё. В атаке без толкового тренера придумать что то будет сложно да и в защите всё держалось на Каземиро, теперь и он потерял форму. Давай 7 Хаг, заставь их снова бегать 10 км в наказание, так же в фильмах делают да?
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Elyor Radjabov
Да Кристиан, ты ошибался очень много
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Диер Ташшкент
Ответ United_LP
Ты и не помогал при розыгрыше мяча, а если тебе давали мяч, то возвращал МАГВАЕРУ!!! А не продвигад вперед.
Я перед игрой большие надежды возлагал на Эриксена, думал он способен хотя бы частично заменить Бруно в построение игры в полузащите и у МЮ не будет большие проблемы в полузащите. Но игра, увы, показала, что Эриксен не способен выполнить эти задачи даже на половину. Никакой конструктивный игры от него датчанина. Абсолютно провальный матч от него
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