Хавбек «Севильи» Окампос о 3:0 с «МЮ»: «Почти идеальный матч. Тренер просил нас верить в себя»

Теги Манчестер Юнайтед Севилья Лига Европы УЕФА Лукас Окампос Футбол

Лукас Окампос оценил выход «Севильи» в 1/2 финала Лиги Европы.

В ответном матче 1/4 финала испанцы разгромили «Манчестер Юнайтед» (3:0, первая игра – 2:2).

«Это был прекрасный вечер для всех нас. Почти идеальный матч. Тренер просил нас верить в себя, в наш класс и в качество нашей игры. Просил получить удовольствие от игры.

У нас непростой год. Люди заслужили такой матч. Сегодня игроки и болельщики были как одно целое», – сказал полузащитник «Севильи».

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3 комментария

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Cruel Snake
Магуайр увидел эту веру соперника в себя и посыпался, а Де Хеа... тут как говорится "no comments"
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Akezhan Kutvarov
Ответ Cruel Snake
Магуайр увидел эту веру соперника в себя и посыпался, а Де Хеа... тут как говорится "no comments"
Магуваер выдал обычный для себя матч.
Он ещё и Де Хеа «передал» это нервозность.
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Люблю Марго Робби
Самое обидное что ничего вообще МЮ не создал у чужих ворот, по сути МЮ проиграл неделю назад, а Севилью с её прекрасными болельщиками остаётся только поздравить
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