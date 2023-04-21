Хавбек «Севильи» Окампос о 3:0 с «МЮ»: «Почти идеальный матч. Тренер просил нас верить в себя»

Лукас Окампос оценил выход «Севильи» в 1/2 финала Лиги Европы.

В ответном матче 1/4 финала испанцы разгромили « » (3:0, первая игра – 2:2).

«Это был прекрасный вечер для всех нас. Почти идеальный матч. Тренер просил нас верить в себя, в наш класс и в качество нашей игры. Просил получить удовольствие от игры.

У нас непростой год. Люди заслужили такой матч. Сегодня игроки и болельщики были как одно целое», – сказал полузащитник «Севильи».

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