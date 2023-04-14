Тренер «Севильи» Мендилибар о 2:2 с «МЮ»: «Не поверили бы, если бы нам сказали, что отыграемся с 0:2»

Главный тренер «Севильи» оценил ничью с « » (2:2).

Команды провели первый матч 1/4 финала .

«Мы играли лучше во втором тайме. Смогли контролировать их, но мы бы не поверили, если бы нам сказали, что мы отыграемся со счета 0:2. Но все случилось так, как мы говорили в перерыве: один мяч вернет нас в это противостояние.

Мы сыграли достаточно хорошо и воспользовались своими шансами», – сказал .

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