Тренер «Севильи» Мендилибар о 2:2 с «МЮ»: «Не поверили бы, если бы нам сказали, что отыграемся с 0:2»
Главный тренер «Севильи» оценил ничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2).
Команды провели первый матч 1/4 финала Лиги Европы.
«Мы играли лучше во втором тайме. Смогли контролировать их, но мы бы не поверили, если бы нам сказали, что мы отыграемся со счета 0:2. Но все случилось так, как мы говорили в перерыве: один мяч вернет нас в это противостояние.
Мы сыграли достаточно хорошо и воспользовались своими шансами», – сказал Хосе Луис Мендилибар.
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благодаря действиям и попыток Севильи забить голы было забито эти автоголы, разве не так?