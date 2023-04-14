Тренер «Севильи» Мендилибар о 2:2 с «МЮ»: «Не поверили бы, если бы нам сказали, что отыграемся с 0:2»

Теги Манчестер Юнайтед Севилья Лига Европы УЕФА Хосе Луис Мендилибар Футбол

Главный тренер «Севильи» оценил ничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

Команды провели первый матч 1/4 финала Лиги Европы.

«Мы играли лучше во втором тайме. Смогли контролировать их, но мы бы не поверили, если бы нам сказали, что мы отыграемся со счета 0:2. Но все случилось так, как мы говорили в перерыве: один мяч вернет нас в это противостояние.

Мы сыграли достаточно хорошо и воспользовались своими шансами», – сказал Хосе Луис Мендилибар.

«МЮ» упустил 2:0 – двумя автоголами! Так выглядит магия «Севильи» в ЛЕ

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7 комментариев

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Qwerty123
Зря Маласия настолько элегантно переправил мяч в свои ворота. Самолюбие Магуайера не позволило забрать всю его славу какому то напыщенному юнцу и ответочка не заставила себя долго ждать… Лучшие форварды мира не обладают таким голевым чутьем как Харри вблизи своих ворот
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stanvixx
Ответ ljolik888
Перестал смотреть матч и на тебе .даа - два .
Вот из за тебя всё! Смотри в следующий раз до конца ))
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ljolik888
Перестал смотреть матч и на тебе .даа - два .
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Reims Start 2023
Ответ Александр Калашников
А кто сказал что вы отыгрались? Это Тен Хаг сам себя перехитрил. Да и травма Мартинеса играла свою роль.
счёт 2:2 разве не отыгрались? или игроки Севильи стояли и наблюдали, как МЮ забивает себе два автогола?
благодаря действиям и попыток Севильи забить голы было забито эти автоголы, разве не так?
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Александр Калашников
А кто сказал что вы отыгрались? Это Тен Хаг сам себя перехитрил. Да и травма Мартинеса играла свою роль.
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-2
0
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414u
Ответ Абдул Абакаев
всё таки ЛЕ турнир Севильи
ЛЕ турнир тренера Астон виллы
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Абдул Абакаев
всё таки ЛЕ турнир Севильи
+1
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