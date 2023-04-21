Тен Хаг после вылета «МЮ» из ЛЕ: «У «Севильи» было больше страсти и желания. Мы должны винить только себя»
Эрик тен Хаг выразил недовольство игрой «Манчестер Юнайтед» после вылета из Лиги Европы.
Клуб из Манчестера уступил «Севилье» (0:3) на выезде в ответном матче 1/4 финала и покинул турнир.
«Мы должны действовать лучше, вот в чем требование. Нам не хватало собранности и спокойствия. Мы не справлялись с прессингом. Когда так случается, позади остается много пространства.
Мы проигрывали единоборства. У них было больше страсти, больше желания, больше готовности. Нам не убежать от этого. В воскресенье у нас будет еще один шанс, и мы должны сделать шаг вперед, показать больше характера.
Дело не в [игроках, которых не было], дело в футболистах на поле. Они должны играть, я верю в них и доверяю им, но они должны показать это, а они были недостаточно хороши.
Мы много раз показывали хороший футбол, но сегодня не были готовы к игре. На таком уровне, играя за «Манчестер Юнайтед», ты должен быть готов к каждому матчу.
Это была прекрасная возможность выиграть что-то, а мы упустили ее. Должны винить только себя. Все прошло, мы не можем ничего изменить. С нетерпением ждем воскресенья, это следующая возможность», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
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Кто-то должен уже надавать нашему «капитану» по физиономии за такую игру
А хорошо, что Де Хеа не согласился на первое предложение о продлении контракта. Глядишь сейчас ЭТХ наконец-то отчётливо уяснил, что даже с понижением зп продлевать его нельзя. Ну не подходит он совершенно под его стиль футбола, пора прощаться. Гвардиола с Клоппом также поступили со своими киперами. А тут контракт заканчивается, продавца искать даже не надо, тупо не продлеваешь и все. А вот как избавиться от холодоса- это уже забота будет Мерто и других функционеров. Крайне сложная задача, но которая требует безотлагательных решений летом.
определение кухонный боксер хорошо описывает тен хага, который может доминировать с аяксом в чемпионате аякса, где у него с отрывом лучший состав в стране))
а насчет маги тут бесполезно, ни один менеджер в мире не сплавит его даже бесплатно. да он и сам не свалит. кто ему будет еще 2 года платить по 200к, ты найди таких дурачков?)) еще 2 года будет сосать зп и закончит как джонс
только джонса не покупали за 85 лямов, так бы тоже до последнего в старт пихали или хотя бы с лавки выпускали
Что это означает в тексте поста?)
Где вы кто пел ему дифирамбы? Аууууу....
не может команда, которая типа на ходу так беспомощно влетать кризисному ливеру