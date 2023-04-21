Тен Хаг после вылета «МЮ» из ЛЕ: «У «Севильи» было больше страсти и желания. Мы должны винить только себя»

Эрик тен Хаг выразил недовольство игрой «Манчестер Юнайтед» после вылета из Лиги Европы.

Клуб из Манчестера уступил «Севилье» (0:3) на выезде в ответном матче 1/4 финала и покинул турнир.

«Мы должны действовать лучше, вот в чем требование. Нам не хватало собранности и спокойствия. Мы не справлялись с прессингом. Когда так случается, позади остается много пространства.

Мы проигрывали единоборства. У них было больше страсти, больше желания, больше готовности. Нам не убежать от этого. В воскресенье у нас будет еще один шанс, и мы должны сделать шаг вперед, показать больше характера.

Дело не в [игроках, которых не было], дело в футболистах на поле. Они должны играть, я верю в них и доверяю им, но они должны показать это, а они были недостаточно хороши.

Мы много раз показывали хороший футбол, но сегодня не были готовы к игре. На таком уровне, играя за «Манчестер Юнайтед», ты должен быть готов к каждому матчу.

Это была прекрасная возможность выиграть что-то, а мы упустили ее. Должны винить только себя. Все прошло, мы не можем ничего изменить. С нетерпением ждем воскресенья, это следующая возможность», – сказал тренер « ».

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