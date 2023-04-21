Тен Хаг после вылета «МЮ» из ЛЕ: «У «Севильи» было больше страсти и желания. Мы должны винить только себя»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Севилья Ла Лига Лига Европы УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг выразил недовольство игрой «Манчестер Юнайтед» после вылета из Лиги Европы.

Клуб из Манчестера уступил «Севилье» (0:3) на выезде в ответном матче 1/4 финала и покинул турнир.

«Мы должны действовать лучше, вот в чем требование. Нам не хватало собранности и спокойствия. Мы не справлялись с прессингом. Когда так случается, позади остается много пространства.

Мы проигрывали единоборства. У них было больше страсти, больше желания, больше готовности. Нам не убежать от этого. В воскресенье у нас будет еще один шанс, и мы должны сделать шаг вперед, показать больше характера.

Дело не в [игроках, которых не было], дело в футболистах на поле. Они должны играть, я верю в них и доверяю им, но они должны показать это, а они были недостаточно хороши.

Мы много раз показывали хороший футбол, но сегодня не были готовы к игре. На таком уровне, играя за «Манчестер Юнайтед», ты должен быть готов к каждому матчу.

Это была прекрасная возможность выиграть что-то, а мы упустили ее. Должны винить только себя. Все прошло, мы не можем ничего изменить. С нетерпением ждем воскресенья, это следующая возможность», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

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65 комментариев

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YoullAlwaysWalkAlone
Я бы на месте МЮ летом присмотрелся бы к Мане
Кто-то должен уже надавать нашему «капитану» по физиономии за такую игру
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Mekanych Red Devil
Вылетели и ладно. По сегодняшней игре без шансов, заслужили вылета. В первой игре надо было реализовывать свои моменты и приезжать сюда не с 2-2, а с 4-0. И все норм было бы. Но Маласия начал камбек Севильи, потом Де Хеа с Магуайром продолжили.

А хорошо, что Де Хеа не согласился на первое предложение о продлении контракта. Глядишь сейчас ЭТХ наконец-то отчётливо уяснил, что даже с понижением зп продлевать его нельзя. Ну не подходит он совершенно под его стиль футбола, пора прощаться. Гвардиола с Клоппом также поступили со своими киперами. А тут контракт заканчивается, продавца искать даже не надо, тупо не продлеваешь и все. А вот как избавиться от холодоса- это уже забота будет Мерто и других функционеров. Крайне сложная задача, но которая требует безотлагательных решений летом.
+19
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CyberUnited
Не хочется жаловаться на травмы, но Магуайр + Де Хея это такая комба для соперника...
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Булат Кошкимбаев
Да, Роналду в команде больше нет. Винить осталось только себя)
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CyberUnited
Ответ Granero-24
Ну зачем выпустил Магуайра ?! Харри решил не отставать от Упаменкано, смотрит слава к нему уходит, и вот на тебе!
А кого? Ну кого ему ставить на ЦЗ, когда Мартинес и Варан выбыли, а Шоу не готов играть, он вышел во втором тайме, сыграл отвратительно и снова получил травму. У нас нету такой скамейки как у сити, где есть Диаш, Стоунс, Лапорт, Аке, Аканджи...
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SWAGG
конспекты рыбака больше не работают и кухонный боксер ничего не может
определение кухонный боксер хорошо описывает тен хага, который может доминировать с аяксом в чемпионате аякса, где у него с отрывом лучший состав в стране))
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Granero-24
Ну зачем выпустил Магуайра ?! Харри решил не отставать от Упаменкано, смотрит слава к нему уходит, и вот на тебе!
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SWAGG
ну все этот гений сломался, несите следующего🤫
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SWAGG
Ответ Mekanych Red Devil
Вылетели и ладно. По сегодняшней игре без шансов, заслужили вылета. В первой игре надо было реализовывать свои моменты и приезжать сюда не с 2-2, а с 4-0. И все норм было бы. Но Маласия начал камбек Севильи, потом Де Хеа с Магуайром продолжили. А хорошо, что Де Хеа не согласился на первое предложение о продлении контракта. Глядишь сейчас ЭТХ наконец-то отчётливо уяснил, что даже с понижением зп продлевать его нельзя. Ну не подходит он совершенно под его стиль футбола, пора прощаться. Гвардиола с Клоппом также поступили со своими киперами. А тут контракт заканчивается, продавца искать даже не надо, тупо не продлеваешь и все. А вот как избавиться от холодоса- это уже забота будет Мерто и других функционеров. Крайне сложная задача, но которая требует безотлагательных решений летом.
насчет де хеи плюс, он сломался уже после ЧМ, когда криш трижды его продырявил и больше Давид не показывал тот уровень за который получил 375к
а насчет маги тут бесполезно, ни один менеджер в мире не сплавит его даже бесплатно. да он и сам не свалит. кто ему будет еще 2 года платить по 200к, ты найди таких дурачков?)) еще 2 года будет сосать зп и закончит как джонс
только джонса не покупали за 85 лямов, так бы тоже до последнего в старт пихали или хотя бы с лавки выпускали
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Mekanych Red Devil
Ответ Алан Кайтуков
С такой игрой Брайтон нас просто уничтожит.. Брайтон бы эту Севилью съел на поле
С Брайтоном не сможет сыграть Магуайр и сможет сыграть Бруно. Сразу 2 усиления)
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Dead88 Poets
ну время все по местам расставило , Роналду был прав во всем про этот мю ...
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Someone from Internet
"Они должны игры" ©
Что это означает в тексте поста?)
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Dead88 Poets
Ответ CyberUnited
А кого? Ну кого ему ставить на ЦЗ, когда Мартинес и Варан выбыли, а Шоу не готов играть, он вышел во втором тайме, сыграл отвратительно и снова получил травму. У нас нету такой скамейки как у сити, где есть Диаш, Стоунс, Лапорт, Аке, Аканджи...
магуайер готов играть ?)
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uvfacom
Эрик тен Хаг главный виновник поражения МЮ.
Где вы кто пел ему дифирамбы? Аууууу....
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Игорь Климов
Тег Хаг не виноват в том, что в этом матче защитники и вратарь привезли голы в ворота МЮ.
Так про любого тренера можно сказать, который проиграл.
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#SharkTeam
Все по делу Эрик Семинолич. Верим
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ML26
«Адекватные» болельщики МЮ будут защищать Тен Хага, мол первый сезон и т.д. Но самое глупое его решение не только в тактике, а в покупке бесполезного вингера за 100 млн. За эти деньги можно было усилить другие проблемные позиции.
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U
Если честно, МЮ просто отвозили лицом по полю все 90 минут.
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#SharkTeam
Ответ YoullAlwaysWalkAlone
Я бы на месте МЮ летом присмотрелся бы к Мане Кто-то должен уже надавать нашему «капитану» по физиономии за такую игру
Кажется проблема в том, что уж что-что, а надавать Харя Магваер сам любому может
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Someone from Internet
Ответ #SharkTeam
Кажется проблема в том, что уж что-что, а надавать Харя Магваер сам любому может
Ну да. Помним, как он в Греции с алкашами дрался)
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Arman FCSM
Ответ YoullAlwaysWalkAlone
Я бы на месте МЮ летом присмотрелся бы к Мане Кто-то должен уже надавать нашему «капитану» по физиономии за такую игру
Не думаю, что Лерой в этом поможет. Он сам недавно от партнёра огрёб
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Очки Дани Алвеса
Примерно такой же обсёр, как вчера Спартак выдал. Нет никаких оправданий, чтобы проиграть такой Севилье, какая она есть в этом сезоне.
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Arman FCSM
Ответ Ruslan Isaev
Так Мане и надавал Лирою который Сане
Спасибо за разъяснение, у него изначально было написано "Сане"
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SWAGG
у команды отсутвуют яйца, болелы муму до сих пор этого не поняли после выезда на 7нфилд))
не может команда, которая типа на ходу так беспомощно влетать кризисному ливеру
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This DayWalker
Что я сейчас посмотрел? Кризисная Севилья за малым не положила 5 мячей топу АПЛ. Де Хеа и Магуаер - отдельная тема, биба и боба. Один вместо того, чтобы вынести мяч - отдает пас на накрытого игрока, другой, вместо того, чтобы с этим мячом развернуться, пытается перекинуть игрока. Как это возможно на таком уровне игры?
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