Тренер «Севильи» Мендилибар о 3:0 с «МЮ»: «Не поверил бы, если бы мне сказали об этом до матча. Я думал, что исход не будет решен до последнего момента»

Теги Манчестер Юнайтед Ювентус Севилья Ла Лига Лига Европы УЕФА Хосе Луис Мендилибар Футбол

Главный тренер «Севильи» высказался о выходе в полуфинал Лиги Европы.

Испанская команда одержала победу над «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале турнира (3:0, первая игра – 2:2). 

– Ожидали ли вы такой комфортной победы?

– Конечно, нет, я думал, что это будет равный матч, исход которого не будет решен до последнего момента, и обратите внимание, последние 12 минут мы спокойно играли при счете 3:0. Если бы мне сказали об этом перед матчем, то я бы не поверил, но поблагодарил бы.

– В полуфинале будет «Ювентус».

– Это совершенно не похожий на «Манчестер» клуб, более командный. Они играют не так весело и быстро, но больше действуют как команда, и, возможно, матчи против них будут сложнее. 

– Это один из самых счастливых дней в вашей жизни?

– Да, да, конечно, такого раньше никогда не было. Это очень, очень счастливый день, и я надеюсь, что он не последний, – сказал Мендилибар

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26 комментариев

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Granero-24
Севилья в Лиге Европы как Реал Мадрид в ЛЧ !!! Не смотря кто тренирует или на набор футболистов!
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Гамарджоба Генацвале
Теперь я знаю фамилию тренера Севильи.
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Arthur Jacob
Ответ Granero-24
Севилья в Лиге Европы как Реал Мадрид в ЛЧ !!! Не смотря кто тренирует или на набор футболистов!
Реал свои кубки выиграл с тем же костяком игроков, да и Зидан начинал ещё при Анчелотти
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Друг ИА
Ответ Arthur Jacob
Реал свои кубки выиграл с тем же костяком игроков, да и Зидан начинал ещё при Анчелотти
У Реала батя не Анчелотти, а Перес. Все кубки в новой эре с ним, менеджер номер 1.
+2
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Пако
А ведь в еврокубках нынешнего сезона (ЛЧ и ЛЕ) "Севилья" до прихода Мендилибара потерпела 5 поражений.
+2
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SWAGG
так муму даже ливер не унижал
тренер севильи открытым текстом говорит, что было слишком легко
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U
"Это совершенно не похожий на «Манчестер» клуб, более командный. Они играют не так весело и быстро, но больше действуют как команд"

Понятно, что он не ставил целью кого-то тут обидеть, но, если в думаться, это много говорит об оценке работы Тен Хага.
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Алан Кайтуков
Согласен с тренером Севильи.. Такой легкой прогулки он не ожидал.. Об этом знали только Мага и ДХ
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Ман Сити
Сильнее 7-хага
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ML26
Ответ SWAGG
а нагельсман не переоценен?) он в прошлом году умудрился без шансов от эмери в лч отлететь и это с баварией с левой, гуд ибинин однако теперь представь что с ним в апл сделают где у него не будет с отрывом лучшего состава в лиге если он с Баварией умудряется буксовать в этом сезоне ковач>нагельсман ковач 2 года в середняке айнтрахте=1 кубок германии, где в финале он обыграл Баварию 3:1 нагель 2 года в топ3 команде бундесфермы=0 трофеев, где он слил без шансов свой финал кубка германии против Дортмунда 4:1 в первый же год без нагеля лейпциг выиграл кубок германии, совпадение? не думаю ковач в первом сезоне в баварии: бундесферма, кубок и слив ливеру в лч, который и барсу 4:0 переехал без салаха и фирмино нагель в первом сезоне:бундесферма, вылет из кубка 5:0 гладбаху и позор против эмери в лч, чувствуешь разницу? а про что нагелю еще рано в раздевалку топ клуба это вообще не обсуждается так кто еще переоценен?)
Нагель оставил Баварию в трех турнирах. В лиге они буксовали, это уже будет при любом тренере, т.к. мотивации особо нет - все равно выиграют в итоге) В ЛЧ без проблем вышли из группы смерти, а потом на классе обыграли ПСЖ. В больших и важных матчах он прекрасно себя показал, безошибочно даже можно сказать. Уверен, будь он ещё у руля - матчи с Сити не так бы закончились
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ML26
Ответ SWAGG
интер и барса были осенью, ну ты понял короче)
В любом случае гадать сейчас бесполезно. Но то, что четвертьфинал закончился бы по-другому - это факт)
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SWAGG
Ответ ML26
Каким бы ПСЖ не был плохим - там всегда играет Мбаппе, который может спринтануть со скоростью света и Месси, который может вырезать любой пас. Они были грамотно закрыты. Интер и Барса тоже годятся для подтверждений моих слов?
интер и барса были осенью, ну ты понял короче)
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SWAGG
Ответ ML26
Каким бы ПСЖ не был плохим - там всегда играет Мбаппе, который может спринтануть со скоростью света и Месси, который может вырезать любой пас. Они были грамотно закрыты. Интер и Барса тоже годятся для подтверждений моих слов?
мбаппе может месси тоже, но не делают. псж мертвый, игру с банки тупо усиливать некем. если у баварии есть почти на каждую позицию по 2 равноценных игрока то в псж нет такого. там все деньги на поле и малолетки на банке.
интер барса когда были, весной и до ЧМ? после ЧМ у бавария и начался спад.
если по матчам с мертвым псж и автобусу нагеля это в глаза не бросалось, то матчи с сити показали что команды из разных весовых
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#SharkTeam
Ответ ML26
Нагель оставил Баварию в трех турнирах. В лиге они буксовали, это уже будет при любом тренере, т.к. мотивации особо нет - все равно выиграют в итоге) В ЛЧ без проблем вышли из группы смерти, а потом на классе обыграли ПСЖ. В больших и важных матчах он прекрасно себя показал, безошибочно даже можно сказать. Уверен, будь он ещё у руля - матчи с Сити не так бы закончились
Вилами по воде. Выиграл так на багаже, проиграл так уже успел сломать. Выбирайте по личным пристрастиям
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ML26
Ответ SWAGG
вот именно он обыграл мертвый псж с детьми на банке тупо на классе. сити и с нагелем так же на классе переехал бы баварию
Каким бы ПСЖ не был плохим - там всегда играет Мбаппе, который может спринтануть со скоростью света и Месси, который может вырезать любой пас. Они были грамотно закрыты. Интер и Барса тоже годятся для подтверждений моих слов?
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SWAGG
Ответ Fox_Mulder_12
Не подскажешь, как там лютый топ Ковач в Монако?)
никто и не утверждает, что ковач топарь, у тебя проблемы со зрением...
тейк в том, что нагель как тренер не лучше того же ковача, чтобы быть сильнее нагеля не обязательно быть топом))))
с топ клубами в конкурентных лигах им обоим нечего ловить
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Fox_Mulder_12
Ответ SWAGG
а нагельсман не переоценен?) он в прошлом году умудрился без шансов от эмери в лч отлететь и это с баварией с левой, гуд ибинин однако теперь представь что с ним в апл сделают где у него не будет с отрывом лучшего состава в лиге если он с Баварией умудряется буксовать в этом сезоне ковач>нагельсман ковач 2 года в середняке айнтрахте=1 кубок германии, где в финале он обыграл Баварию 3:1 нагель 2 года в топ3 команде бундесфермы=0 трофеев, где он слил без шансов свой финал кубка германии против Дортмунда 4:1 в первый же год без нагеля лейпциг выиграл кубок германии, совпадение? не думаю ковач в первом сезоне в баварии: бундесферма, кубок и слив ливеру в лч, который и барсу 4:0 переехал без салаха и фирмино нагель в первом сезоне:бундесферма, вылет из кубка 5:0 гладбаху и позор против эмери в лч, чувствуешь разницу? а про что нагелю еще рано в раздевалку топ клуба это вообще не обсуждается так кто еще переоценен?)
Не подскажешь, как там лютый топ Ковач в Монако?)
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#SharkTeam
МанЮ позорит АПЛ
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окечуква
Севилья отличное впечатление произвела. Команда с характером, желанием, техникой и осмысленностью. До последней минуты атаковали.
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Эль Иберико
Севилья в атаке в конце матча - это кайф! Куражная команда, а манки не сподобились даже на гол престижа.

П.С. хочется посмотреть теперь на лица тех глоров мю, которые перед жеребьевкой писали: "дайте нам теперь Севилью! нужен и ее скальп!!111"
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Raul14
спотифойКлуп должен учиться у Севильи, как играть в евротурнирах 🤣
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