Тренер «Севильи» Мендилибар о 3:0 с «МЮ»: «Не поверил бы, если бы мне сказали об этом до матча. Я думал, что исход не будет решен до последнего момента»
Главный тренер «Севильи» высказался о выходе в полуфинал Лиги Европы.
Испанская команда одержала победу над «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале турнира (3:0, первая игра – 2:2).
– Ожидали ли вы такой комфортной победы?
– Конечно, нет, я думал, что это будет равный матч, исход которого не будет решен до последнего момента, и обратите внимание, последние 12 минут мы спокойно играли при счете 3:0. Если бы мне сказали об этом перед матчем, то я бы не поверил, но поблагодарил бы.
– В полуфинале будет «Ювентус».
– Это совершенно не похожий на «Манчестер» клуб, более командный. Они играют не так весело и быстро, но больше действуют как команда, и, возможно, матчи против них будут сложнее.
– Это один из самых счастливых дней в вашей жизни?
– Да, да, конечно, такого раньше никогда не было. Это очень, очень счастливый день, и я надеюсь, что он не последний, – сказал Мендилибар.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
тренер севильи открытым текстом говорит, что было слишком легко
Понятно, что он не ставил целью кого-то тут обидеть, но, если в думаться, это много говорит об оценке работы Тен Хага.
интер барса когда были, весной и до ЧМ? после ЧМ у бавария и начался спад.
если по матчам с мертвым псж и автобусу нагеля это в глаза не бросалось, то матчи с сити показали что команды из разных весовых
тейк в том, что нагель как тренер не лучше того же ковача, чтобы быть сильнее нагеля не обязательно быть топом))))
с топ клубами в конкурентных лигах им обоим нечего ловить
П.С. хочется посмотреть теперь на лица тех глоров мю, которые перед жеребьевкой писали: "дайте нам теперь Севилью! нужен и ее скальп!!111"