Тренер «Севильи» Мендилибар о 3:0 с «МЮ»: «Не поверил бы, если бы мне сказали об этом до матча. Я думал, что исход не будет решен до последнего момента»

Главный тренер «Севильи» высказался о выходе в полуфинал Лиги Европы.

Испанская команда одержала победу над « » в четвертьфинале турнира (3:0, первая игра – 2:2).

– Ожидали ли вы такой комфортной победы?

– Конечно, нет, я думал, что это будет равный матч, исход которого не будет решен до последнего момента, и обратите внимание, последние 12 минут мы спокойно играли при счете 3:0. Если бы мне сказали об этом перед матчем, то я бы не поверил, но поблагодарил бы.

– В полуфинале будет « ».

– Это совершенно не похожий на «Манчестер» клуб, более командный. Они играют не так весело и быстро, но больше действуют как команда, и, возможно, матчи против них будут сложнее.

– Это один из самых счастливых дней в вашей жизни?

– Да, да, конечно, такого раньше никогда не было. Это очень, очень счастливый день, и я надеюсь, что он не последний, – сказал .

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