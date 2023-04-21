Морган о вылете «МЮ» из ЛЕ: «Позор. Переоцененный клоун тен Хаг думал, что унизить Роналду и заставить его уйти – это умный ход»
Пирс Морган раскритиковал «Манчестер Юнайтед» и Эрика тен Хага после вылета из Лиги Европы.
«Боже мой. Какой унизительный позор со стороны «Манчестер Юнайтед».
И помните... Этот переоцененный клоун Эрик тен Хаг думал, что умный ход – это унизить Роналду и заставить его уйти из клуба...» – написал журналист и телеведущий в твиттере.
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но надутым глорам "Ман Ю", которые пару месяцев назад обливали Рона фекалиями и предвкушали многочисленные чашки, привет передам
А так там про позор пишет позорник,который хвалит Арсенал весь год, но теперь вылетели от Спортинга, и врятли он писал про позор.