Морган о вылете «МЮ» из ЛЕ: «Позор. Переоцененный клоун тен Хаг думал, что унизить Роналду и заставить его уйти – это умный ход»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА Эрик тен Хаг Пирс Морган Футбол

Пирс Морган раскритиковал «Манчестер Юнайтед» и Эрика тен Хага после вылета из Лиги Европы.

«Боже мой. Какой унизительный позор со стороны «Манчестер Юнайтед».

И помните... Этот переоцененный клоун Эрик тен Хаг думал, что умный ход – это унизить Роналду и заставить его уйти из клуба...» – написал журналист и телеведущий в твиттере.

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80 комментариев

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ALMAZ_and_GOLD
А этот все о Роналду
+63
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Экспертное мнение
Классика. Победная серия у Ювентуса и МЮ - криштиботы куда-то испаряются. Первое поражение за 500 лет - тут как тут. Какая разница, если от Роналду нет толку? Он не вылетал от команды Эн-Несери на ЧМ? Он не свалился на 6-ое место с МЮ? Вообще-то он приходил с задачей взять АПЛ в соло для МЮ, как и ЛЧ для Ювентуса. А теперь только нытье о том, что он не причем в вылетах)) Даже если не причем, пользы тоже нет, к чему эти разговоры. Давайте обсудим Эн-Несири, на сколько метров он прыгает? Ждём новость.
+69
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instasamka
А что он думает про перфоманс Роналду в 169 лиге мира? 0 голов 0 ассистов, 0 ударов в створ?
+30
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Zakal
Почему о роналду речь вообще проскакивает как о действующем топ игроке?
+23
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взгляд со стороны
вот это разрывает пукан!
+19
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+15
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BeastI666I
Ответ взгляд со стороны
вот это разрывает пукан!
кому?
+7
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Экочёрт 4000
в общем-то ТХ работает действительно хорошо, и злорадствовать над вылетом "Ман Ю" не вижу смысла

но надутым глорам "Ман Ю", которые пару месяцев назад обливали Рона фекалиями и предвкушали многочисленные чашки, привет передам
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VERBLYUD
Ответ Екн Лор
Ницца проиграла Базелю и вылетела из ЛК. Всего 1.5 очка в таблице коэффициентов отделяет Нидерланды от катарской фермер лиги. У мусорной лиги 1 все шансы вылететь из топ-5
Не думаю, что это вас должно волновать. Лео в следующем сезоне будет играть в Ла Лиге)
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Арама Ареворди
Ответ Булат Кошкимбаев
Потому что, когда МЮ побеждает после ухода Роналду, это, вызывает хейт в его сторону. Логично, что при поражения МЮ, будет обратный эффект. Классическая ситуация. Также и с Месси. А если говорить объективно, то МЮ Тен Хага не так хорош, как считает сам Тен Хаг.
Тен Хаг и не говорил что у них нету проблем, но факт в том, что команда в зоне ЛЧ, при этом уже выиграла кубок, и проблемы очевидно связаны с количеством травм, чтобы иметь хорошую скамейку очевидно что Тен Хагу нужно было увидеть на дистанции уровень игроков, а потом уже оставить тех кто способен конкурировать за всë.

А так там про позор пишет позорник,который хвалит Арсенал весь год, но теперь вылетели от Спортинга, и врятли он писал про позор.
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Someone from Internet
Что ЭТХ ему сделал? Зачем он его оскорбляет? Чё за комплексы у этого школьника с лицом старпёра?
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Artem Karev
Ну у этого глора все стабильно)
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Фруктовый роналду
11 игр 11 голов.Помолчи пожалуйста вы вообще не компетентный
Все голы в ворота аутсайдеров. Пришёл в команду с первого места с отрывом 4 очка, а сейчас отстают от лидера на 6 очков 🤣
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Вазген, друг Мхитаряна.
Морган прав. Нельзя как с половой тряпкой обращаться с легендами клуба. Горожане например своим игрокам ставят статуи
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NikitaNik
Даже часа не прошло, а он тут как тут!
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Ascar Shatmanov
Ответ Экспертное мнение
Классика. Победная серия у Ювентуса и МЮ - криштиботы куда-то испаряются. Первое поражение за 500 лет - тут как тут. Какая разница, если от Роналду нет толку? Он не вылетал от команды Эн-Несери на ЧМ? Он не свалился на 6-ое место с МЮ? Вообще-то он приходил с задачей взять АПЛ в соло для МЮ, как и ЛЧ для Ювентуса. А теперь только нытье о том, что он не причем в вылетах)) Даже если не причем, пользы тоже нет, к чему эти разговоры. Давайте обсудим Эн-Несири, на сколько метров он прыгает? Ждём новость.
Толку от эти победные серии МЮ мусолить? В той действительности в которой находится МЮ им никогда не стать чемпионами сколько бы победных серий у них ни случилось. Они будут дно пробивать из года в год.
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Ман Сити
Ответ BeastI666I
в лиге верблюдов кристианус сделал 0+0 ... 1 удар в створ и прочее. зачем он МЮ?!
Так маню и в той лиге бы облажался и не выиграл бы ничего
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Caterina
Там его любимчика уже из СА депортируют, а Пирс ноль внимания, всё за МЮ переживает. Разве это друг??
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s_kapa
Запарил
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Иван Шуткин
Позор Ден Хагену, он проиграл очередной матч, зачем он выгнал Роналду 7 лет назад) Я же говорил, он может помочь))
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Дориан Грей_333
Ответ Muhammad Juraev
Впервые видишь глора криштиануса?! Они все такие
В чем разница глоров Роналду от глоров Месси, например?) Какие это они такие?
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elkipalki
Ответ Muhammad Juraev
А причём тут кринж?! Руни все уважают
Роналду один из четырех обладателей ЩМ в футболке МЮ. Легенда, без вариантов.
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AJ44
Пожалуйста, Морган. ЗАМОЛЧИ!!!
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Men77
Ну так то МЮ прошел дальше, чем лидер АПЛ и любимый клуб Моргана - Арсенал 😁
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Men77
Ответ Екн Лор
Ницца проиграла Базелю и вылетела из ЛК. Всего 1.5 очка в таблице коэффициентов отделяет Нидерланды от катарской фермер лиги. У мусорной лиги 1 все шансы вылететь из топ-5
забей, со следующего сезона ты будешь считать очки Ла Лиги, про Лигу 1 даже не вспомнишь 🤣
+1
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Bello Jiafra
кто о чём, а вшивый о Роналду
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