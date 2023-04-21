Морган о вылете «МЮ» из ЛЕ: «Позор. Переоцененный клоун тен Хаг думал, что унизить Роналду и заставить его уйти – это умный ход»

Пирс Морган раскритиковал «Манчестер Юнайтед» и Эрика тен Хага после вылета из Лиги Европы.

«Боже мой. Какой унизительный позор со стороны « ».

И помните... Этот переоцененный клоун думал, что умный ход – это унизить и заставить его уйти из клуба...» – написал журналист и телеведущий в твиттере.

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