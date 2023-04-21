«МЮ» не берет еврокубки с 2017 года – тогда с Моуринью выиграли ЛЕ
«Манчестер Юнайтед» не берет еврокубки с 2017 года.
Последняя победа была при тренере Жозе Моуринью, в 2017-м «Манчестер Юнайтед» взял Лигу Европы, обыграв «Аякс» в финале (2:0).
Напомним, в четверг «МЮ» под руководством Эрика тен Хага вылетел из Лиги Европы от «Севильи».
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10 лет без АПЛ
😂😂😂😂