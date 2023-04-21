«МЮ» не берет еврокубки с 2017 года – тогда с Моуринью выиграли ЛЕ

Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» не берет еврокубки с 2017 года.

Последняя победа была при тренере Жозе Моуринью, в 2017-м «Манчестер Юнайтед» взял Лигу Европы, обыграв «Аякс» в финале (2:0).

Напомним, в четверг «МЮ» под руководством Эрика тен Хага вылетел из Лиги Европы от «Севильи».

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53 комментария

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Direct free kick
Великий Моуриньо лучшее что было с МанЮ после сира
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red hikkikomori
а Моур тем временем проходит дальше с Ромой
+86
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Artem Piatkov
Моуриньо сгноили, потому что заставлял их бегать и пахать на тренеровках...

Скажите спасибо пугбе и остальным
+76
-2
+74
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Igor Shalamov
очередное доказательство, что Моуриньо лучший тренер Манчестера после Ферги
+33
-4
+29
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Игорь Волков
Моуринью с тех пор сумел ещё взять лигу конференции
+28
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Павел Гогаладзе
Так написали, как будто МЮ до этого брал Еврокубки каждые 2-3 года. До этого последний раз в 2008 только
+22
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NIRVANA
Кстати, по-моему в последнем сезоне Жозе тоже вылетели из еврокубков именно от Севильи, но в ЛЧ))
+16
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Антуан
Ответ Artem Piatkov
Моуриньо сгноили, потому что заставлял их бегать и пахать на тренеровках... Скажите спасибо пугбе и остальным
Самое забавное что хоть Моур и сдал, но Погба вообще деградировал до уровня ниже плинтуса. Скоро как Балотелли начнет по всяким третьесортным клубам скитаться)
+16
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Александр Данилов
Ответ Direct free kick
Великий Моуриньо лучшее что было с МанЮ после сира
Слава богу люди прозрели. Хотя Сульшер на самом деле тоже был неплох. Финал ЛЕ был, 2 и 3 место было, и,если честно, открытый пофигизм игроков(и я не только про Погба, там и мистер второй капитан, которого на поле сегодня не было) в некоторых матчах сгубил его. Хотя и Моура, я не помню его последние матчи, наверняка тоже сливали определённые игроки. Ему не привыкать(школа Челси с великим сливальщиком Азаром), но в МЮ не так тупо тренера топили. По-хорошему, если бы Глейзерам не было пойух на клуб, то я выкинул половину игроков и дал тен Хаагу молодежь, потому что он до сих пор разочаровывает. Я ему до сих пор не прощу, как своими тупыми схемами и нежеланием в начале сезона выпускать Каземиро и Биссаку заруинил начало своей карьеры, а затем заруинил(хотя и тот тоже свои интервью себя начал закапывать) карьеру величайшей звезды МЮ. Будет смешно, если и тен Хааг получит под зад и Криш останется без клуба. Зашибись, блэт
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_FoX-
Моур с Ромой брать пошёл)
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исянов
так там был великий тренер. а сейчас какой-то тенкак с адовой примитивщиной - ну куда ему выигрывать еврокубки? ну и рыбак еще рулил тоже весело
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Покерный Футбол
Ответ Igor Shalamov
очередное доказательство, что Моуриньо лучший тренер Манчестера после Ферги
Ну тут вроде главное доказательство это 3 трофея при Жозе, остальное лирика. Пока кто то не выиграет больше Жозе будет лучшим в эпоху после сэр Алекса.
+7
-1
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ДЖИН
Ну с лысым физручелллой будут максимум на 3 месте в АПЛ🤣🤣
+6
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Аморалинни
У Моура тогда не было Магваера, ему было легче
+9
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Street Fighter
Интересно, чего бы добился Моуринью с МЮ будь у него тогда в составе нынешние Бруно ( вместо Маты/Лингарда), Кази( вместо Феллаини), Эриксен( вместо Погба) ,Варан, Лисандро ?
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Xabi Alonso78
Моур - последний тренер, который выигрывал для МЮ еврокубок.
Скверти, что у тебя с лицом?
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Роман
Верниет Моуриньо.
+5
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Чёрный тюльпан
Ответ Xabi Alonso78
Моур - последний тренер, который выигрывал для МЮ еврокубок. Скверти, что у тебя с лицом?
Этот всё слёзки пускает по норвежскому рыбаку.
+4
-2
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fellx
Ответ Александр Данилов
У Моура напы хотя бы забивали, а не надежда на одного Рэшфорда
Моур ладил с топ игроками, работал с ними, а не сливал
+1
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Александр Данилов
Ответ Павел Гогаладзе
Так написали, как будто МЮ до этого брал Еврокубки каждые 2-3 года. До этого последний раз в 2008 только
Сульшер почти выиграл. И да, так написали, потому что только Моур дал клубу выхлоп для победы в ЛЕ. Один Сульшер и куча тренеров, которые даже этого не достигли
+1
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Александр Данилов
Ответ Аморалинни
У Моура тогда не было Магваера, ему было легче
У Моура напы хотя бы забивали, а не надежда на одного Рэшфорда
+1
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Billy_Shears
а по фанатам кажется, что какой-то суперклуб
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Виталий Ан
Ответ Игорь Волков
Моуринью с тех пор сумел ещё взять лигу конференции
И в Тоттенхэме не дали сыграть ЛЕ поторопившись с увеличением.
+1
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Stewart D.
В этом году получается несколько юбилеев
5 лет без ЛЕ
15 лет без ЛЧ
10 лет без АПЛ
😂😂😂😂
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Bogdan Ermolaev
Ответ Direct free kick
Говорят 7хаг после игры сбежал в платье и чулках прямо на улицу красных фонарей
Ахахаха) жесть)
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