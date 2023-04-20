«Севилья» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Севильей» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
В первом матче в Манчестере команды сыграли вничью со счетом 2:2.
- Дата проведения
- 20 апреля, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
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