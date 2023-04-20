«Севилья» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Теги Манчестер Юнайтед Севилья Лига Европы УЕФА онлайны Футбол

«Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Севильей» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

В первом матче в Манчестере команды сыграли вничью со счетом 2:2.

Севилья Испания – Манчестер Юнайтед Англия
Дата проведения
20 апреля, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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19 комментариев

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ConorNite
МЮ пройдет. Хотя ЛЕ - это поприще Севильи. Удачи командам
+8
-2
+6
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Пако
В городе-празднике Севилье сегодня футбольный праздник.
+4
0
+4
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Александр Фиц
Рэшфорд в строю - отличная новость
+5
-2
+3
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Malik Seferbekov
Ответ ConorNite
МЮ пройдет. Хотя ЛЕ - это поприще Севильи. Удачи командам
МЮ пройдет Севилью,нужно просто не думать и не заморачиваться на этом а просто выйти и сыграть в свою игру. Я чувствую сегодня Севилья горько поплатится за отскок в прошлой игре!
+3
0
+3
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yumurta
Ответ Милан 737..
Финал ЛЕ МЮ - Ювентус это будет просто очень круто ☝️👍🔥🔥🔥
сетка другая
+2
0
+2
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Диер Ташкент
Ответ Милан 737..
Ой тяжело сегодня будет МЮ на выезде с Севильей, с Испанцами МЮ всегда трудно играет ☝️...
МЮ при Тен Хаге как раз таки хорошо играет против испанских команд
+2
0
+2
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Aleus Marcus
Ответ Милан 737..
Ой тяжело сегодня будет МЮ на выезде с Севильей, с Испанцами МЮ всегда трудно играет ☝️...
МЮ уже нагнул три испанские команды в этом сезоне, включая лидера лол лиги. Пока что только дикий отскок спасает Севилью от такой же участи
+2
0
+2
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ljolik888
Севилья играет дома и у них есть маленький шанс пройти дальше . У МЮ много травмированных , играют 2 раза в неделю . Посмотрим что будет - главное красивый футбол .
+2
-1
+1
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ljolik888
Ответ Милан 737..
Финал ЛЕ МЮ - Ювентус это будет просто очень круто ☝️👍🔥🔥🔥
Милан - Реал .
Ювентус - МЮ
Ностальгия !
Великие клубы !
+2
-1
+1
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Aleus Marcus
Ответ Бухгалтер2021
если 0-0 или 1-1 севилья дальше или до время?
нет. Правило выездного гола отменили
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ljolik888
Ответ Бухгалтер2021
если 0-0 или 1-1 севилья дальше или до время?
. Нужна победа одной из команд . Если будет ничья , то дополнительное время и пенальти .
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Александр Калашников
Ответ Милан 737..
Финал ЛЕ МЮ - Ювентус это будет просто очень круто ☝️👍🔥🔥🔥
Это невозможно. В полуфинале может быть, если обе пройдут сегодня.
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Kulik-001
Ответ Malik Seferbekov
МЮ пройдет Севилью,нужно просто не думать и не заморачиваться на этом а просто выйти и сыграть в свою игру. Я чувствую сегодня Севилья горько поплатится за отскок в прошлой игре!
Я бы не был так уверен.Сам тоже за МЮ,но блин это Севилья.Очень неудобный соперник для нас.Волнуюсь очень,если ещё и пропустим первыми очень будет тяжело.
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Руслан Чесебиев
Желаю удачи и победы МЮ! Надо пройти этот проклятый клуб
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yumurta
Однозначный проходит Севильи
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Бухгалтер2021
если 0-0 или 1-1 севилья дальше или до время?
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Милан 737..
Финал ЛЕ МЮ - Ювентус это будет просто очень круто ☝️👍🔥🔥🔥
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Милан 737..
Ой тяжело сегодня будет МЮ на выезде с Севильей, с Испанцами МЮ всегда трудно играет ☝️...
0
0
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Диер Ташкент
Удачи МЮ! Должны забрать свое сегодня. Благо Решфорд, Забицер, Шоу вернулись в строй и состав будет боевой
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