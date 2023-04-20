Де Брюйне о «Сити» и «Реале» в полуфинале ЛЧ: «В прошлом сезоне последние 5 минут второй игры изменили исход. Постараемся минимизировать ошибки»
Кевин де Брюйне надеется, что «Манчестер Сити» пройдет «Реал» в Лиге чемпионов.
«В прошлом сезоне мы играли очень хорошо, и последние 5 минут второй игры изменили исход. Очевидно, что у каждого свое мнение. В этом году постараемся свести к минимуму ошибки, а в обороне мы очень надежны.
Я уверен в нашей команде, «Реал» тоже на высоте, так что мы снова выйдем на поле, и, надеюсь, на этот раз победа будет за нами. Команда в хорошей форме, я очень доволен формой команды, нужно продолжать в том же духе.
Что случилось в прошлом сезоне, то случилось. Нужно принять это как должное и двигаться дальше. Это случилось, и это не значит, что мы плохо играли большую часть времени в тех двух матчах», – сказал хавбек «Манчестер Сити».
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🪄У игроков Мадрида есть уникальный шанс выиграть второй раз- 2ЛЧ подряд🪄
Классика перед поражением от Реала в плей офф
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И разве не уникально будет выиграть 2 лч подряд 2 раза? Даже один раз пока никто не смог.
Дело в том, что в прошлом году главной проблемой Сити было то, что у них не получалось забить Мадриду либо по глупости, либо благодаря Куртуа..а в том году у них появился такой монстр как Холланд, что очень усложняет работу для защитников Мадрида = поэтому и такое мнение у большинства)
Стадион "Сантьяго Бернабео"
Реал Мадрид - Манчестер Сити
3:0