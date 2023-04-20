Де Брюйне о «Сити» и «Реале» в полуфинале ЛЧ: «В прошлом сезоне последние 5 минут второй игры изменили исход. Постараемся минимизировать ошибки»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Кевин де Брюйне Футбол

Кевин де Брюйне надеется, что «Манчестер Сити» пройдет «Реал» в Лиге чемпионов.

«В прошлом сезоне мы играли очень хорошо, и последние 5 минут второй игры изменили исход. Очевидно, что у каждого свое мнение. В этом году постараемся свести к минимуму ошибки, а в обороне мы очень надежны.

Я уверен в нашей команде, «Реал» тоже на высоте, так что мы снова выйдем на поле, и, надеюсь, на этот раз победа будет за нами. Команда в хорошей форме, я очень доволен формой команды, нужно продолжать в том же духе.

Что случилось в прошлом сезоне, то случилось. Нужно принять это как должное и двигаться дальше. Это случилось, и это не значит, что мы плохо играли большую часть времени в тех двух матчах», – сказал хавбек «Манчестер Сити».

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32 комментария

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ZA.RMA
Хотя тут многие и списывают со счётов Мадрид(как типично), но тяжело будет и тем, и другим - матчи должны получиться 🔥

🪄У игроков Мадрида есть уникальный шанс выиграть второй раз- 2ЛЧ подряд🪄
+42
-12
+30
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Marli
Ответ GuruFutbola
Весь цивилизованный мир хочет победы Сити в лч)
Весь цивилизованный мир хочет, чтобы тебя не было на ветках Реала
+26
-2
+24
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Granero-24
Ждем супер игры в исполнение обеих команд! Матч где нет явного фаворита! Ман Сити сейчас в ударе вместе с Холландом, а Реал Мадрид - это Реал Мадрид!!!
+21
-2
+19
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Gravdaar Iyaad
Ответ Akosha Akbarov
ААЛА МАДРИД!!!
Закинулся уже?
+8
-4
+4
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a.sh.s.
Ответ ZA.RMA
Хотя тут многие и списывают со счётов Мадрид(как типично), но тяжело будет и тем, и другим - матчи должны получиться 🔥 🪄У игроков Мадрида есть уникальный шанс выиграть второй раз- 2ЛЧ подряд🪄
очень интересно кто эти " многие" списывают со счетов Реала? по моему, ваш комент чисто ради плюсов, хотя что даёт эти плюсы до сих пор не понял. Реал очень хорошей форме они как Бавария не будут транжит свои моменты, там собранные по настоящему топ игроки которые могут спокойно решать исход матча. Сити пока не выиграл ЛЧ значит у них мало опыта чем у игроков Реала. Когда Сити выиграет ЛЧ и почувствует уверенность тогда они по праву будут считаться фаворитом в ЛЧ а так шансы 55/45 в пользу Реала.
+6
-2
+4
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Spiker1606
Ответ Андрей Хенто
Будет Мадриду невероятно сложно, еще и первая игра дома от которой многое будет зависеть. Третий раз эти команды встретятся на стадии полуфинала, надеюсь, что и в этот раз Мадрид продолжил победную серию и увеличит ее до трех. Но конечно Сити Пепа машина.
Величие Реала действует на соперников устрашающе. Если Пеп не сможет успокоить своих игроков, то у них будут дрожать коленки. Реал, как бесстрашный воин.
+2
0
+2
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Ден Ден
Ответ ZA.RMA
Хотя тут многие и списывают со счётов Мадрид(как типично), но тяжело будет и тем, и другим - матчи должны получиться 🔥 🪄У игроков Мадрида есть уникальный шанс выиграть второй раз- 2ЛЧ подряд🪄
У Мансити есть уникальный шанс впервые взять ушастого, что для нейтрального болельщика, пожалуй, предпочтительнее)
+9
-7
+2
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Gravdaar Iyaad
Что то много говорят
Классика перед поражением от Реала в плей офф
Road to 15
+11
-10
+1
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ZA.RMA
Ответ Ден Ден
У Мансити есть уникальный шанс впервые взять ушастого, что для нейтрального болельщика, пожалуй, предпочтительнее)
Хорошо что команды играют и победы достаются не по предпочтениям нейтральных болельщиков)
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ZA.RMA
Ответ marshalericsson1357
3 ЛЧ подряд ещё совсем недавно не уникально, а 2 уникально? Ясно.
Скажите мне пожалуйста кто решает, что уникально, а что нет? Вы?)
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Максим Кутузов
Ответ Akosha Akbarov
ААЛА МАДРИД!!!
Мала Хадрид!!
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Gizatov Adil
Ответ Ден Ден
У Мансити есть уникальный шанс впервые взять ушастого, что для нейтрального болельщика, пожалуй, предпочтительнее)
мне кажется, в целом вы правы про нейтрального болельщика, но не в случае с Сити. вряд ли они хотят победы денежного мешка
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Ден Ден
Ответ SR4_Ali
А что скажите на счёт Милана тогда? Если нейтральный болельщиком являетесь вы
А что на счёт Милана? У команды 7 кубков КЕЧ/ЛЧ, что является вторым результатом после Мадрида
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SR4_Ali
Ответ Ден Ден
У Мансити есть уникальный шанс впервые взять ушастого, что для нейтрального болельщика, пожалуй, предпочтительнее)
А что скажите на счёт Милана тогда? Если нейтральный болельщиком являетесь вы
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f0rmoceft
Ответ marshalericsson1357
3 ЛЧ подряд ещё совсем недавно не уникально, а 2 уникально? Ясно.
Она и не писала, что 3 лч подряд не уникально, это уже ваши додумки.
И разве не уникально будет выиграть 2 лч подряд 2 раза? Даже один раз пока никто не смог.
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marshalericsson1357
Ответ ZA.RMA
Хотя тут многие и списывают со счётов Мадрид(как типично), но тяжело будет и тем, и другим - матчи должны получиться 🔥 🪄У игроков Мадрида есть уникальный шанс выиграть второй раз- 2ЛЧ подряд🪄
3 ЛЧ подряд ещё совсем недавно не уникально, а 2 уникально? Ясно.
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madrilenos
Ответ a.sh.s.
очень интересно кто эти " многие" списывают со счетов Реала? по моему, ваш комент чисто ради плюсов, хотя что даёт эти плюсы до сих пор не понял. Реал очень хорошей форме они как Бавария не будут транжит свои моменты, там собранные по настоящему топ игроки которые могут спокойно решать исход матча. Сити пока не выиграл ЛЧ значит у них мало опыта чем у игроков Реала. Когда Сити выиграет ЛЧ и почувствует уверенность тогда они по праву будут считаться фаворитом в ЛЧ а так шансы 55/45 в пользу Реала.
вот вчера тоже поймал себя на мысли, будь условный Карим вместо Мотинга, там бы минимум 2-0 к перерыву было бы.
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Андрей Хенто
Будет Мадриду невероятно сложно, еще и первая игра дома от которой многое будет зависеть. Третий раз эти команды встретятся на стадии полуфинала, надеюсь, что и в этот раз Мадрид продолжил победную серию и увеличит ее до трех. Но конечно Сити Пепа машина.
+1
-1
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ZA.RMA
Ответ a.sh.s.
очень интересно кто эти " многие" списывают со счетов Реала? по моему, ваш комент чисто ради плюсов, хотя что даёт эти плюсы до сих пор не понял. Реал очень хорошей форме они как Бавария не будут транжит свои моменты, там собранные по настоящему топ игроки которые могут спокойно решать исход матча. Сити пока не выиграл ЛЧ значит у них мало опыта чем у игроков Реала. Когда Сити выиграет ЛЧ и почувствует уверенность тогда они по праву будут считаться фаворитом в ЛЧ а так шансы 55/45 в пользу Реала.
А вы не думаете, что если люди ставят «лайк» значит они согласны с моим мнением(речь о том, что многие списывают со счетов Реал)?

Дело в том, что в прошлом году главной проблемой Сити было то, что у них не получалось забить Мадриду либо по глупости, либо благодаря Куртуа..а в том году у них появился такой монстр как Холланд, что очень усложняет работу для защитников Мадрида = поэтому и такое мнение у большинства)
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57s6w79qhh
Осторожничает Рыжий. Понимает, что не вариант словами раскидываться.
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eskerro
Я на том матче кэф 100 словил ))
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Spiker1606
9 мая 2023
Стадион "Сантьяго Бернабео"
Реал Мадрид - Манчестер Сити
3:0
+1
-1
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SWAGG
анчи на изи переедет шарлатана и его адепты больше не смогут оправдывать этот мыльный пузырь)
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Назар Игорь
Понятна игра горожан против Баварии, игра по счёту, но с Реалом такое не прокатит.
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madrilenos
Мне интересно Пеп продолжить играть с новой схемой и с Мадридом? Аканжи, это явно не Араухо и оставлять его против Вини будет очень авантюрная затея.
+1
-1
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