Де Брюйне – лучший игрок матча «Бавария» – «Ман Сити»: «Его видение поля – на высочайшем уровне. Он диктует игру команды»
Кевин де Брюйне признан лучшим игроком матча «Бавария» – «Манчестер Сити» (1:1).
Таково мнение группы технических наблюдателей УЕФА по итогам ответной игры 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Его видение поля и осознанность действий попросту на высочайшем уровне. Он диктует игру «Сити», и за этим приятно наблюдать.
Помимо прочего, на его счету очередная голевая передача», – говорится о хавбеке «Манчестер Сити».
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Кевин в лучших кондициях способен на большее, чем показал вчера.
Вообще Сити в обороне показал противоположный матч с первой игрой.
Лучший игрок матча - это Кингсли Коман, кроме него стоит отметить Киммиха, Рубен Диаша, Стоунза и Грилиша.