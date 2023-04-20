Де Брюйне – лучший игрок матча «Бавария» – «Ман Сити»: «Его видение поля – на высочайшем уровне. Он диктует игру команды»

Кевин де Брюйне признан лучшим игроком матча «Бавария» – «Манчестер Сити» (1:1).

Таково мнение группы технических наблюдателей УЕФА по итогам ответной игры 1/4 финала чемпионов.

«Его видение поля и осознанность действий попросту на высочайшем уровне. Он диктует игру «Сити», и за этим приятно наблюдать.

Помимо прочего, на его счету очередная голевая передача», – говорится о хавбеке « ».

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