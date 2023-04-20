Де Брюйне – лучший игрок матча «Бавария» – «Ман Сити»: «Его видение поля – на высочайшем уровне. Он диктует игру команды»

Теги Бавария Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА рейтинги Кевин де Брюйне Футбол

Кевин де Брюйне признан лучшим игроком матча «Бавария» – «Манчестер Сити» (1:1).

Таково мнение группы технических наблюдателей УЕФА по итогам ответной игры 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Его видение поля и осознанность действий попросту на высочайшем уровне. Он диктует игру «Сити», и за этим приятно наблюдать.

Помимо прочего, на его счету очередная голевая передача», – говорится о хавбеке «Манчестер Сити».

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Ан
Вообще не на уровне своем сыграл оба матча и все равно лучший игрок. Всегда от него ждешь большего. При всех похвалах, даже близко не по достоинству оцененный игрок. Вместе с Бернарду являются мотором и мозгом команды с потрясающей самоотдачей и работоспособностью. Кевин топ по всем параметрам.
+33
-5
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Берендей Ватрушкин
Коман был топ
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Катков
Ответ Виталий Ан
Вообще не на уровне своем сыграл оба матча и все равно лучший игрок. Всегда от него ждешь большего. При всех похвалах, даже близко не по достоинству оцененный игрок. Вместе с Бернарду являются мотором и мозгом команды с потрясающей самоотдачей и работоспособностью. Кевин топ по всем параметрам.
Бернардо так круто финтил в первом тайме, под нереальным прессингом, 0 потерь мяча за матч. 0% брака 👏
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sobaka666
Ответ Виталий Ан
Вообще не на уровне своем сыграл оба матча и все равно лучший игрок. Всегда от него ждешь большего. При всех похвалах, даже близко не по достоинству оцененный игрок. Вместе с Бернарду являются мотором и мозгом команды с потрясающей самоотдачей и работоспособностью. Кевин топ по всем параметрам.
Кдб много косячил сегодня, да. У него бывают такие дни когда игра прям не идет, а бывает всё радиоуправляемое. Если бы не травмы и не тяжелое и долгое восстановление после них, однозначно был бы лучше полузащитником мира уже давно и побил бы все рекорды
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jordy
Я бы отдал Коману.
Кевин в лучших кондициях способен на большее, чем показал вчера.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Мкртычян
Ответ Max Wolf
По мне так лучшим был Коман.
Бавария даже ни одного гола с игры не забили. было бы глупо чёт им давать.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Max Wolf
По мне так лучшим был Коман.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AurelioDeLaurentis
Ответ Max Wolf
По мне так лучшим был Коман.
абсолютно согласен, но ещё Киммих сыграл в очередной раз превосходно, а у состава Ман.Сити лучшими были Рубен Диаш, Стоунз и Грилиш.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Кирилюк
Один из лучших!
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Мкртычян
Ответ Виталий Ан
Да! Делал все что хотел с защитой Сити. В завершающей части только слабоват. Вообще Сити в обороне показал противоположный матч с первой игрой.
очевидно что Сити просто закрылся. грилиш не помогал аке. поэтому коман мог разбежаться. во втором тайме грилиш начал помогать, мяч забрали. и коман пропал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Мкртычян
Ответ Виталий Ан
Да! Делал все что хотел с защитой Сити. В завершающей части только слабоват. Вообще Сити в обороне показал противоположный матч с первой игрой.
только в первом тайме. во втором сити просто забрал себе мяч. и Бавария исчезла с поля. опять.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Ан
Ответ Берендей Ватрушкин
Коман был топ
Да! Делал все что хотел с защитой Сити. В завершающей части только слабоват.
Вообще Сити в обороне показал противоположный матч с первой игрой.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wasilij Petrow
Если говорить о манчестерцах, то да; а так-то Киммих был не хуже; правда, только раз смог отдать передачу на убойный момент.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роналду плачет
у МС лучшим был Бернарду, а у Баварии Коман.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Никитин
Смешно, по мне лучший игрок матча это Коман.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДЖИН
Хааланд по..он на...Но мы то знаем кто там Лучший.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Киричев
Лучший игрок Сити вчера был Силва, нереальный контроль мяча и топовый прессинг. Я бы ещё отметил Упамекано.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AurelioDeLaurentis
Отдать звания лучшего игрока Де Брейне это настоящее непонимания игры в футболе, да он отдал голевой пас, но гол был забит потому что Упамекано случайно подскользнулся, не думаю что без этого Холанд забил бы гол. Де Брейне очень не стабильный игрок, полностью провалил ответную игру, в прошлом году в ответной игре против Реала тоже был ужасен.
Лучший игрок матча - это Кингсли Коман, кроме него стоит отметить Киммиха, Рубен Диаша, Стоунза и Грилиша.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
typical passion
Это редакторы сайта публикуют новости без автора высказывания?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivan_krylov
Де Брюйне - Кроос : вот это противостояние ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Max Wolf
это кому как
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
instasamka
Это что за новые персонажи? Их когда разблокировали? На каком уровне?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nait27
я даже иногда МС играю в ФИФА только из за КДБ
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий