Наркодилеры из Южной Америки, попавшие в Россию по Fan ID, во время ЧМ-2018 вели переговоры о поставках кокаина в страну

Теги премьер-лига Россия происшествия ЧМ-2018 FIFA Fan ID контент Футбол

Наркодилеры из Южной Америки во время ЧМ-2018 вели переговоры о поставках кокаина в Россию.

Об этом рассказал экс-глава 3-го антинаркотического отдела Следственного департамента МВД, полковник в отставке Сергей Пелих. 

По его словам, летом 2018 года в МВД стали отмечать снижение цен на наркотики в России, что натолкнуло сотрудников на две версии: либо в страну завезли много наркотиков в преддверии турнира, либо «начались более прямые поставки».

«Под эгидой болельщиков сюда [в Россию] приезжали лица, которые осуществляют и планируют осуществлять прямые поставки кокаина из Латинской Америки.

По двум не связанным вроде уголовным делам мы увидели, что именно на чемпионат мира под эти документы [Fan ID] приезжали для переговоров: они регистрировались, покупали билеты – в одном случае в Петербурге, потом выяснили, что приобретены билеты на полуфинальный матч Франция – Бельгия.

Во втором случае – один из топ-менеджеров, так скажем, наркомафии прилетел в Москву, из Москвы уехал в Сочи на футбольный матч», – сказал Пелих. 

При этом через Fan ID информацию о наркодилерах получить не удалось, поскольку по требованию ФИФА, полученные при оформлении паспорта болельщика данные, «не передавались третьим лицам, в том числе и сотрудникам правоохранительных органов».

«Самое интересное, что мы хотели добиться от Fan ID – это с кем он покупал билеты, кто регистрировался рядом на соседние места. Поэтому мы хотели получить эту информацию для того, чтобы определить круг подозреваемых к изъятию в дальнейшем наркотических средств. Но, увы, на тот период времени мы не смогли получить эти данные и отрабатывали полученную информацию другими путями», – рассказал Пелих.

Его заместитель Ренат Курамшин, который в то время отвечал за проработку операции, говорит, что наркосбытчики рассматривали Россию как «потенциально глубокий рынок сбыта»: латинский и европейский рынки были перенасыщены, Россия была «непаханым» полем, открывавшем дорогу в Азию.

Кроме того, к 2018 году страна «показала некий экономический подъем, у людей появились деньги», а значит потенциально мог вырасти спрос.

В октябре 2018-го,  через несколько месяцев после ЧМ-2018, таможня Санкт-Петербурга узнала, что в порт едет «пробник». По словам правоохранителей, «такие пробники им не попадались ни разу».

Груз в петербургском порту должен был встречать прибывший из Испании в начале ноября человек по фамилии Санчес, которого правоохранители в итоге задержали с поличным. 

Санчес, со слов представителей МВД, оказался курьером, но пошел на сотрудничество со следствием и назвал прозвище своего куратора. Им оказался также проживавший в Испании гражданин Эквадора Киньонес Франсиско Хавьер Кортес. 

«Он попадал в поле зрения правоохранительных органов именно как один из участников латиноамериканских картелей по организации сбыта, транзита кокаина.

Он приезжал как раз на матч Франция – Бельгия. Опять же, тоже был зарегистрирован в качестве гостя нашей страны через Fan ID. Мы долго пытались [найти] его данные, очень долго. Но кто работает, тому везет», – заявил Пелих.

По его словам, по запросу Москвы Испания арестовала Кортеса и выдала его России: организатором наркотрафика он себя не признал и отказался сотрудничать со следствием. В декабре 2022 года его осудили на 17 лет.

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47 комментариев

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ОттоДракула
Ну вот-кокаин подешевел. А вы говорите, что фан айди антинародный закон)))
+92
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falkao2013
Прямые поставки в Думу)
+57
-5
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pavlik-morozov
Точно? Так может это были из посольства РФ в Аргентине? ))
+44
-5
+39
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.ru
вот это поворот... оказывается оформившим Fan ID вовсе необязательно самим совершать преступления, достаточно оказаться на соседних с преступником местах
+16
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vaniaEee
Фан Айди на них не хва…..
+14
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Andreir888
Пришло время рассказать?))
+11
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pztpzhmx66
Ответ ОттоДракула
Ну вот-кокаин подешевел. А вы говорите, что фан айди антинародный закон)))
Хорошо)
+8
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А.Э.РАСИМ
Отменить итоги чемпионата мира.
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BigPapa
Машка Захарова знает откуда лучше возить))
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Raman Juve
как вовремя истрия появилась
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nucleorabbit
какие ваши доказательства?
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Илья Савчук
С Димоном и Машкой, по видимому, успешно договорились.
+6
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Паша Индеец
Ответ falkao2013
Прямые поставки в Думу)
Там своей дури хватает
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Pb-SE
Ждём комментарий Маши Захаровой.
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Александр Митраков
Российское посольство в Аргентине:

0_о
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Крыс Пол
Дискредитация Fan ID
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Барсик Юрана
М.Захарова в работе 👍🏿
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Дмитрий Александров
Неудивительно, вспоминая аргентинские чемоданы.
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Jeka
Латиносы хотели составить конкуренцию мид)
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Антон Болотин
А вы говорите Фанайди не нужен....
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And-Rover
Новость во время параллельного турне Лаврова по ЮА.
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Синяя Кровь
я в россии уже долго не живу, но даже мне захотелось оформить fan ID после такой рекламы.
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hulk&boloto
Ответ Pertinax Gandi
Вот и оформляй после этого фан-ай-ди.
После?
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ ОттоДракула
Ну вот-кокаин подешевел. А вы говорите, что фан айди антинародный закон)))
Срочно оформляем и вместо пива будем разговляться по-взрослому🌚
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hulk&boloto
Ответ Клирик
Чёрт, надо оформлять! Не только запретами, но и пропагандой продвигают!
А вот, в чём дело, вернее под чем)
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