Наркодилеры из Южной Америки, попавшие в Россию по Fan ID, во время ЧМ-2018 вели переговоры о поставках кокаина в страну

Наркодилеры из Южной Америки во время ЧМ-2018 вели переговоры о поставках кокаина в Россию.

Об этом рассказал экс-глава 3-го антинаркотического отдела Следственного департамента МВД, полковник в отставке Сергей Пелих.

По его словам, летом 2018 года в МВД стали отмечать снижение цен на наркотики в России, что натолкнуло сотрудников на две версии: либо в страну завезли много наркотиков в преддверии турнира, либо «начались более прямые поставки».

«Под эгидой болельщиков сюда [в Россию] приезжали лица, которые осуществляют и планируют осуществлять прямые поставки кокаина из Латинской Америки.

По двум не связанным вроде уголовным делам мы увидели, что именно на чемпионат мира под эти документы [Fan ID] приезжали для переговоров: они регистрировались, покупали билеты – в одном случае в Петербурге, потом выяснили, что приобретены билеты на полуфинальный матч Франция – Бельгия.

Во втором случае – один из топ-менеджеров, так скажем, наркомафии прилетел в Москву, из Москвы уехал в Сочи на футбольный матч», – сказал Пелих.

При этом через Fan ID информацию о наркодилерах получить не удалось, поскольку по требованию ФИФА, полученные при оформлении паспорта болельщика данные, «не передавались третьим лицам, в том числе и сотрудникам правоохранительных органов».

«Самое интересное, что мы хотели добиться от Fan ID – это с кем он покупал билеты, кто регистрировался рядом на соседние места. Поэтому мы хотели получить эту информацию для того, чтобы определить круг подозреваемых к изъятию в дальнейшем наркотических средств. Но, увы, на тот период времени мы не смогли получить эти данные и отрабатывали полученную информацию другими путями», – рассказал Пелих.

Его заместитель Ренат Курамшин, который в то время отвечал за проработку операции, говорит, что наркосбытчики рассматривали Россию как «потенциально глубокий рынок сбыта»: латинский и европейский рынки были перенасыщены, Россия была «непаханым» полем, открывавшем дорогу в Азию.

Кроме того, к 2018 году страна «показала некий экономический подъем, у людей появились деньги», а значит потенциально мог вырасти спрос.

В октябре 2018-го, через несколько месяцев после ЧМ-2018, таможня Санкт-Петербурга узнала, что в порт едет «пробник». По словам правоохранителей, «такие пробники им не попадались ни разу».

Груз в петербургском порту должен был встречать прибывший из Испании в начале ноября человек по фамилии Санчес, которого правоохранители в итоге задержали с поличным.

Санчес, со слов представителей МВД, оказался курьером, но пошел на сотрудничество со следствием и назвал прозвище своего куратора. Им оказался также проживавший в Испании гражданин Эквадора Киньонес Франсиско Хавьер Кортес.

«Он попадал в поле зрения правоохранительных органов именно как один из участников латиноамериканских картелей по организации сбыта, транзита кокаина.

Он приезжал как раз на матч Франция – Бельгия. Опять же, тоже был зарегистрирован в качестве гостя нашей страны через Fan ID. Мы долго пытались [найти] его данные, очень долго. Но кто работает, тому везет», – заявил Пелих.

По его словам, по запросу Москвы Испания арестовала Кортеса и выдала его России: организатором наркотрафика он себя не признал и отказался сотрудничать со следствием. В декабре 2022 года его осудили на 17 лет.

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