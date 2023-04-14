У Лисандро перелом плюсневой кости. Решение об операции защитника «МЮ» пока не принято

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА травмы Лисандро Мартинес Футбол

Лисандро Мартинесу диагностировали перелом пятой плюсневой кости правой ноги.

Об этом сообщает журналист ESPN Эстебан Эдул.

Пока не принято решение, нужна ли защитнику «Манчестер Юнайтед» операция или лучше подождать, пока кость заживет сама.

Аргентинец получил травму в конце матча с «Севильей» (2:2) в рамках 1/4 финала Лиги Европы. Лисандро не мог наступать на ногу. Аргентинцы из «Севильи» Маркос Акунья и Гонсало Монтьель вынесли футболиста «Манчестер Юнайтед» за поле.

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23 комментария

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**Iscander**
Вовремя конечно. Здоровья мяснику.
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Caterina
Как обидно((( Пять минут не доиграл(
Здоровья Личе! Чтоб к предсезонке и воспоминаний о травме не осталось!
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SLEVIN
Ответ Алекс Мелкумян
На самом деле если так получится это очень хорошо - Мага за эти 2 месяца либо докажет что он может играть на этом уровне нормально и стабильно, либо пора обратно в Лестер или условный Вест Хэм. Тен Хаг на старте сезона ему доверял, наверное не просто так.
мага неудачник и уже вроде все всеи доказал...надеюсь Витя будет играть
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мидас
Здоровья Личе !!
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AnMe
Капеццц
+1
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Волосатый Гонсалес
неужели всё так серьезно 😞😭
+1
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Александр Калашников
Ответ Алекс Мелкумян
На самом деле если так получится это очень хорошо - Мага за эти 2 месяца либо докажет что он может играть на этом уровне нормально и стабильно, либо пора обратно в Лестер или условный Вест Хэм. Тен Хаг на старте сезона ему доверял, наверное не просто так.
Магуайр еще парочку голов положить до конца сезона, неважно в какую ворота.
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-2
-2
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Jazzzz
Бубнов, QwertY, МЮ since 1996, что с лицом?
карма в глаз попала?
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-6
-6
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Алексей Максимов
Полстава травмированных, здоровье Лисандро
+1
-1
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eRo
Ответ Алекс Мелкумян
На самом деле если так получится это очень хорошо - Мага за эти 2 месяца либо докажет что он может играть на этом уровне нормально и стабильно, либо пора обратно в Лестер или условный Вест Хэм. Тен Хаг на старте сезона ему доверял, наверное не просто так.
я думаю, что за эти 2 месяца макгваер похоронит все то, что хоть как-то насобирал лысый шарлатан (типа плейофф ЛЕ). скорее всего центрбека будет играть Шоу. Ну или линделеф все таки не такое тормозное днище.
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Дмитрий Калашников
Луше на следующий год перед Копой сломался
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-3
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Алексей Ракшин
Шоу почти восстановился
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MK
Ужас, скорейшего выздоровления ему
+3
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Elik1989
Можно уже без ускорений дать кости спокойно заживать. Этот сезон для него закончен. Ждём его сильного, заряженного и здорового в следующем сезоне.
+2
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Алекс Мелкумян
Ответ Любезный Коссутий
очень большая потеря, видимо теперь Макгавр окончательно вернется в старт. здоровья Мартинесу
На самом деле если так получится это очень хорошо - Мага за эти 2 месяца либо докажет что он может играть на этом уровне нормально и стабильно, либо пора обратно в Лестер или условный Вест Хэм. Тен Хаг на старте сезона ему доверял, наверное не просто так.
+4
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Артур Анадян
Здоровья, чувак. Без тебя будет сложно команде...
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QWertY
Лидер и стержень обороны☝🏻
Здоровья аргентинскому бутчеру!
+6
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Любезный Коссутий
очень большая потеря, видимо теперь Макгавр окончательно вернется в старт. здоровья Мартинесу
+12
-1
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Бауыржан Кизбаев
Очень жаль, важные матчи остались для МЮ
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Андрей Хенто
Жесть, большая потеря для Юнайтед в самом важном отрезке сезона, здоровья ему!
+3
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kokakoka
Скорейшего выздоровления!
+15
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Николай Кузнецов
Здоровья Лисандро! Важного игрока потеряли.
+30
0
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Timur Jalnin
Если правда ,то очень большая потеря для МЮ, здоровья Личе
+26
0
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