У Лисандро перелом плюсневой кости. Решение об операции защитника «МЮ» пока не принято

Лисандро Мартинесу диагностировали перелом пятой плюсневой кости правой ноги.

Об этом сообщает журналист ESPN Эстебан Эдул.

Пока не принято решение, нужна ли защитнику «Манчестер Юнайтед» операция или лучше подождать, пока кость заживет сама.

Аргентинец получил травму в конце матча с «Севильей» (2:2) в рамках 1/4 финала Лиги Европы. Лисандро не мог наступать на ногу. Аргентинцы из «Севильи» Маркос Акунья и Гонсало Монтьель вынесли футболиста «Манчестер Юнайтед» за поле.

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