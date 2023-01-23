Фанаты «Юве» раскритиковали руководство после снятия 15 очков: «Эти грязные существа обращались с футболкой клуба как с бездушным предметом»

Фанаты «Ювентуса» раскритиковали руководство клуба за махинации.

Ранее суд Федерации футбола Италии (FIGC) удовлетворил ходатайство прокурора, требовавшего наказать клуб по делу о фиктивном приросте капитала. «Ювентус» лишили 15 очков в таблице Серии А.

Бывшие руководители «Ювентуса», ушедшие в отставку на фоне разбирательств, также были наказаны. Экс-президент клуба и бывший генеральный директор дисквалифицированы на 2 года, бывший вице-президент – на 8 месяцев, , в настоящий момент занимающий должность спортивного директора в «Тоттенхэме», – на 2,5 года, действующий спортивный директор «Юве» – на год и 4 месяца.

Три организованные группировки ультрас «Юве» (Drughi, Nab и Viking) выступили с заявлением по этому поводу.

«На этот раз все хуже, чем в 2006 году. В том случае мы действительно не были виноваты. Но не сейчас. Сегодня мы платим, потому что эти грязные существа из руководства обращались с футболкой клуба как с бездушным предметом.

Одно остается неизменным: спокойное благоговение нового руководства, как тогда, так и сейчас. В 2006-м они хотели выкроить себе местечко и заработать как можно больше и спокойно приняли перевод в Серию B.

Сегодня они готовы обрушить акции, чтобы облегчить выход с фондового рынка и легче продать наш «Ювентус» кому-нибудь другому», – говорится в заявлении фанатов.

В 2006 году в Италии также произошел коррупционный скандал, связанный со сговором команд-участниц двух высших дивизионов чемпионата Италии по футболу – Серии A и Серии B. «Ювентус» был наказан переводом в Серию В, неучастием в ЛЧ-2006/07 и лишен двух чемпионских титулов, перешедших к «Интеру».

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