Фанаты «Юве» раскритиковали руководство после снятия 15 очков: «Эти грязные существа обращались с футболкой клуба как с бездушным предметом»

Теги Ювентус Павел Недвед серия А Италия болельщики Андреа Аньелли Маурицио Арривабене Фабио Паратичи деньги брань Федерико Керубини Футбол

Фанаты «Ювентуса» раскритиковали руководство клуба за махинации.

Ранее суд Федерации футбола Италии (FIGC) удовлетворил ходатайство прокурора, требовавшего наказать клуб по делу о фиктивном приросте капитала. «Ювентус» лишили 15 очков в таблице Серии А.

Бывшие руководители «Ювентуса», ушедшие в отставку на фоне разбирательств, также были наказаны. Экс-президент клуба Андреа Аньелли и бывший генеральный директор Маурицио Арривабене дисквалифицированы на 2 года, бывший вице-президент Павел Недвед – на 8 месяцев, Фабио Паратичи, в настоящий момент занимающий должность спортивного директора в «Тоттенхэме», – на 2,5 года, действующий спортивный директор «Юве» Федерико Керубини – на год и 4 месяца.

Три организованные группировки ультрас «Юве» (Drughi, Nab и Viking) выступили с заявлением по этому поводу.

«На этот раз все хуже, чем в 2006 году. В том случае мы действительно не были виноваты. Но не сейчас. Сегодня мы платим, потому что эти грязные существа из руководства обращались с футболкой клуба как с бездушным предметом.

Одно остается неизменным: спокойное благоговение нового руководства, как тогда, так и сейчас. В 2006-м они хотели выкроить себе местечко и заработать как можно больше и спокойно приняли перевод в Серию B.

Сегодня они готовы обрушить акции, чтобы облегчить выход с фондового рынка и легче продать наш «Ювентус» кому-нибудь другому», – говорится в заявлении фанатов.

В 2006 году в Италии также произошел коррупционный скандал, связанный со сговором команд-участниц двух высших дивизионов чемпионата Италии по футболу – Серии A и Серии B. «Ювентус» был наказан переводом в Серию В, неучастием в ЛЧ-2006/07 и лишен двух чемпионских титулов, перешедших к «Интеру».

«Ювентус» наказали за то, что делают все. Это несправедливо, но логично

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35 комментариев

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distress of ignorance
Карма настигла болел старухи
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Denchik 1980 23
Ответ Артур Сахибгареев
Да, это бизнес. Но в то же время футбольный клуб определяет менталитет района (города/региона). Болельщики чувствуют свою связь и причастность к клубу, соответственно к району/городу. Порою это может быть больше, чем клуб (как гласит слоган Барселоны). Не зря же за тот или иной клуб болеют семьями, поколениями. Так что болельщики имеют право кидать претензии руководству клуба.
Согласен, согласен на 100 процентов
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аdidаs
Ответ Рука Ноги
Через пару лет, уверен, они и в этой махинации не будут виноваты, как и в кальчполи.
Золотые слова
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Артур Сахибгареев
Ответ Denchik 1980 23
Им ещё никто глаза не о крыл,что футбол и клуб ,это бизнес....всем плевать почти,даже игрокам
Да, это бизнес. Но в то же время футбольный клуб определяет менталитет района (города/региона). Болельщики чувствуют свою связь и причастность к клубу, соответственно к району/городу.
Порою это может быть больше, чем клуб (как гласит слоган Барселоны).
Не зря же за тот или иной клуб болеют семьями, поколениями.
Так что болельщики имеют право кидать претензии руководству клуба.
0
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v6vngyr2dh
Ответ Адепт Суперлиги
уж кому-кому, но не местным хейтерам в черно-синих футболках, сидящим в картонках из-под телевизора, про Ювентус рассуждать
Во-первых: он миланиста!
Во-вторых: кабинет это рубентус
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juventus
Ответ гель кристины
Аньелли вытащил из говен, построил стадион. А тут сраные ультрас вытерли ноги
Если ты воруешь при этом строя храм это не делает тебя святым и освобождает от ответственности.
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Рука Ноги
Через пару лет, уверен, они и в этой махинации не будут виноваты, как и в кальчполи.
+3
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Евгений Резцов
Ответ здоровяк
А как это все отменяет факт того, что Ювентус по финансам не вывозил приход Роналду?
Как это не вывозил? В Реале за 1 год на футболках трансфер отбился. Да, с учётом, что 50% адидасу. За 4 года контракта отбили бы. 4 года года вместо одного, потому что Турин, а не Мадрид. Но случился ковид
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Grishgeorgov
Футбольные фанаты - высокодуховные люди, чьё поведение является примером для порядочных людей. Вы знали, что священники в своих проповедях часто ссылаются на биографии лидеров фанатских движений? Как это грязно не относится к футболке клуба, как к живой одушевлённой сущности.
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2RIN
Ответ Il_Capitano
Это не болельщики, а ультрас. Они больше мафия в футболе. У них свои цели. Думаю Перес, Аньелли не самые глупые люди в футболе (не могу тоже самое сказать про Бартомеу) и у них как минимум больше информации что творится за кулисами. Раз такие люди пошли против системы, было за что, и было что терять/выиграть. Также нельзя не учитывать фактор ковида, который спутал все карты. Кто знает, может месяца через 2-3 Аньелли станет директором Суперлиги. Ведь не зря он оставил все свои позиции в Экзор и семейном бизнесе.
не верю в суперлигу, АПЛ точно будет заворачивать идею, а в Англии больше всего команд подходящих под формат суперлиги, ультрас точно не святые, но в любом случае болельщики, вряд ли в их интерсесах, чтобы Юве пострадал
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гель кристины
Аньелли вытащил из говен, построил стадион. А тут сраные ультрас вытерли ноги
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Il_Capitano
Ответ 2RIN
Мутки болельщиков по сравнению с мутками Аньелли-детский лепет, он сам дал возможность ФФИ и УЕФА докопаться до клуба, и никому сейчас не докажешь, что так работают почти все клубы в европе
Это не болельщики, а ультрас. Они больше мафия в футболе. У них свои цели.

Думаю Перес, Аньелли не самые глупые люди в футболе (не могу тоже самое сказать про Бартомеу) и у них как минимум больше информации что творится за кулисами. Раз такие люди пошли против системы, было за что, и было что терять/выиграть. Также нельзя не учитывать фактор ковида, который спутал все карты.

Кто знает, может месяца через 2-3 Аньелли станет директором Суперлиги. Ведь не зря он оставил все свои позиции в Экзор и семейном бизнесе.
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Адепт Суперлиги
Ответ Сэйлор Мун
даже туринские фанаты открыто уже смирились и признали вину своего коррумпированного клуба, что виноваты не Чеферин, Интер или ФФИ, а виноваты именно Аньелли и Паратичи, за то что мутили финансовые схемы и приписывали себе прибыли в отчеты. но местные ювентини из аулов и кишлаков упорно продолжают писать смешные статейки про заговоры, убийство клуба, и прочую чепуху. как же наверное стыдно быть фанатом нашего коррупционного Ювентуса.
уж кому-кому, но не местным хейтерам в черно-синих футболках, сидящим в картонках из-под телевизора, про Ювентус рассуждать
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Denchik 1980 23
Им ещё никто глаза не о крыл,что футбол и клуб ,это бизнес....всем плевать почти,даже игрокам
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Адепт Суперлиги
Ответ здоровяк
Помнится, фанаты Ювентуса писались от счастья, когда это самое руководство подписывало Роналду на огромные деньги и писали, что руководству виднее и Рон на продаже футболок затраты на себя отобьет.
Так писались боты с этого сайта, те, кто понимает хоть что-то в футбола прекрасно знали, какой это риск и авантюра, но в итоге все погубил ковид
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Футбол, хоккей итд
Так может хорошо, если владельцы Юве решили продать клуб. Нужна перезагрузка... Шейхи или Эмиры - начнут новую эру клуба. Уволят Аллегри,) он получит полную компенсацию, а вместо него назначат Зидана.... Элканны - Аньелли и Ко. вытерли свои ножки о клуб. Бренду- Ювентус - нанесён сокрушительный удар! Ещё УЕФА , не сказал своего последнего слова. Чеферину предоставилась великолепная возможность - отмостить Аньелли за Суперлигу. Уж он-то вобьет свой кол, в основание Ювентуса, и придётся
синьоре на год, а может два остаться без ЕК...
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2RIN
Ответ Il_Capitano
у Ультрас и Аньелли свои разборки по продажам билетов. Не им говорить про заработки
Мутки болельщиков по сравнению с мутками Аньелли-детский лепет, он сам дал возможность ФФИ и УЕФА докопаться до клуба, и никому сейчас не докажешь, что так работают почти все клубы в европе
+2
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Сэйлор Мун
Да как же так? Это же все Моратти виноват, он подделал документы в бухгалтерии и прослушивал телефоны. Это заговор, это кража, это убийство туринского супер клуба.

За окошком дождь и град. Это Интер виноват!
Кошка бросила котят - Это Интер виноват,
Зайку бросила хозяйка - Кто виновен, угадай-ка?
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Виталий Желтоусов
Ювентус, так же как и Локо в России, разрушает сам себя изнутри. Жаль и тех и других.
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Сэйлор Мун
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BeastI666I
ммм как бы так оно и есть. футболка это бездушный предмет.
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2RIN
К сожалению, ребята правы, Аньелли много хорошего сделал для клуба, но политика последних четырех лет была просто самоубийственной, в итоге болельщики оказались крайними, лучше действительно продать клуб каким-нибудь саудитам и спокойно жить в мире с ффп и УЕФА
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здоровяк
Ответ Black-White Heart
Ты действительно так глуп? Фанаты обладают сведениями о финансах клуба в деталях? Фанаты могут четко спрогнозировать динамику этих финансов? Фанаты радовались приходу звезды футбола, да и пользы по факту Рон достаточно принес, несмотря на проблемы клуба. А финансовые махинации руководства это совершенно иные вещи. Господи, хейтерам лишь бы позлорадствовать.
А Ювентус разве не публичное акционерное общество?
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здоровяк
Ответ Евгений Резцов
Юве подписали сильнейшего бомбардира мира на тот момент, для решения задач в ЛЧ, где была лучшая оборона, но не хватало голов. В 1/8 Рон сделал хет-трик Атлетико, а в 1/4 произошел Аякс Тен Хага (через 3 года также Тен Хаг закончит карьеру Рона в МЮ). А далее ковид, локдаун. Даже Месси в эти сезоны проигрывал 0-4 Ливерпулю, 2-8 Баварии и 1-4 ПСЖ
А как это все отменяет факт того, что Ювентус по финансам не вывозил приход Роналду?
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Il_Capitano
у Ультрас и Аньелли свои разборки по продажам билетов.
Не им говорить про заработки
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