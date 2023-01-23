Фанаты «Юве» раскритиковали руководство после снятия 15 очков: «Эти грязные существа обращались с футболкой клуба как с бездушным предметом»
Фанаты «Ювентуса» раскритиковали руководство клуба за махинации.
Ранее суд Федерации футбола Италии (FIGC) удовлетворил ходатайство прокурора, требовавшего наказать клуб по делу о фиктивном приросте капитала. «Ювентус» лишили 15 очков в таблице Серии А.
Бывшие руководители «Ювентуса», ушедшие в отставку на фоне разбирательств, также были наказаны. Экс-президент клуба Андреа Аньелли и бывший генеральный директор Маурицио Арривабене дисквалифицированы на 2 года, бывший вице-президент Павел Недвед – на 8 месяцев, Фабио Паратичи, в настоящий момент занимающий должность спортивного директора в «Тоттенхэме», – на 2,5 года, действующий спортивный директор «Юве» Федерико Керубини – на год и 4 месяца.
Три организованные группировки ультрас «Юве» (Drughi, Nab и Viking) выступили с заявлением по этому поводу.
«На этот раз все хуже, чем в 2006 году. В том случае мы действительно не были виноваты. Но не сейчас. Сегодня мы платим, потому что эти грязные существа из руководства обращались с футболкой клуба как с бездушным предметом.
Одно остается неизменным: спокойное благоговение нового руководства, как тогда, так и сейчас. В 2006-м они хотели выкроить себе местечко и заработать как можно больше и спокойно приняли перевод в Серию B.
Сегодня они готовы обрушить акции, чтобы облегчить выход с фондового рынка и легче продать наш «Ювентус» кому-нибудь другому», – говорится в заявлении фанатов.
В 2006 году в Италии также произошел коррупционный скандал, связанный со сговором команд-участниц двух высших дивизионов чемпионата Италии по футболу – Серии A и Серии B. «Ювентус» был наказан переводом в Серию В, неучастием в ЛЧ-2006/07 и лишен двух чемпионских титулов, перешедших к «Интеру».
«Ювентус» наказали за то, что делают все. Это несправедливо, но логично
Фанаты «Ювентуса» после снятия 15 очков с клуба угрожали смертью президенту Итальянской федерации футбола
Порою это может быть больше, чем клуб (как гласит слоган Барселоны).
Не зря же за тот или иной клуб болеют семьями, поколениями.
Так что болельщики имеют право кидать претензии руководству клуба.
Во-вторых: кабинет это рубентус
Думаю Перес, Аньелли не самые глупые люди в футболе (не могу тоже самое сказать про Бартомеу) и у них как минимум больше информации что творится за кулисами. Раз такие люди пошли против системы, было за что, и было что терять/выиграть. Также нельзя не учитывать фактор ковида, который спутал все карты.
Кто знает, может месяца через 2-3 Аньелли станет директором Суперлиги. Ведь не зря он оставил все свои позиции в Экзор и семейном бизнесе.
синьоре на год, а может два остаться без ЕК...
За окошком дождь и град. Это Интер виноват!
Кошка бросила котят - Это Интер виноват,
Зайку бросила хозяйка - Кто виновен, угадай-ка?
Не им говорить про заработки