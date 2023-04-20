Форвард «Ахмата» Конате об исламе: «Люди понятия не имеют, о чем говорят, вообще не в курсе, но как нести какую-то грязь – пожалуйста»

Форвард «Ахмата» Мохамед Конате высказался о критиках ислама.

– Мало кто из футболистов готов к разговору о вере, да и все молодое поколение относится к ней скептически: что-то древнее, бессмысленное.

– Ты никогда не услышишь такого от своего сына, если с детства постепенно будешь ему объяснять, что такое религия, какое она имеет значение. Он оценит ее положительную сторону. А другой, невежда, конечно, начнет гнать на эту тему всякую чушь.

Это вообще большая проблема современности: люди понятия не имеют, о чем говорят, но рассуждают. Ты вообще не в курсе, что такое ислам – но как нести про него какую-то грязь, то пожалуйста. Нет бы узнать предмет поглубже, – сказал нападающий «Ахмата».

Форвард «Ахмата» Конате про Рамадан: «Поститься несложно. Ты сближаешься с Господом, становишься чище, отметаешь все лишнее»

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