Форвард «Ахмата» Конате об исламе: «Люди понятия не имеют, о чем говорят, вообще не в курсе, но как нести какую-то грязь – пожалуйста»
Форвард «Ахмата» Мохамед Конате высказался о критиках ислама.
– Мало кто из футболистов готов к разговору о вере, да и все молодое поколение относится к ней скептически: что-то древнее, бессмысленное.
– Ты никогда не услышишь такого от своего сына, если с детства постепенно будешь ему объяснять, что такое религия, какое она имеет значение. Он оценит ее положительную сторону. А другой, невежда, конечно, начнет гнать на эту тему всякую чушь.
Это вообще большая проблема современности: люди понятия не имеют, о чем говорят, но рассуждают. Ты вообще не в курсе, что такое ислам – но как нести про него какую-то грязь, то пожалуйста. Нет бы узнать предмет поглубже, – сказал нападающий «Ахмата».
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Мне не нужно изучать Коран, чтобы понять что дядьки на небе со сводом правил нет, только для многих верующих это как вызов воспринимается почему-то
Нужно взаимное уважение. Почитать даже немногочисленные комментарии здесь - нет его
Что с шортами в Дагестане, что с припадочными из сорок сороков...
- не за что
И при этом, ни слова собственно о самой древней и миролюбивой религии. Нет бы хоть одно заблуждение развеял ))
Наши знания ограничены, разумный человек в современном мире должен все сомнениям подвергать и проверять, религия просто просит верить, если кому-то так удобнее- его право, ничего против не имею, я даже вижу в этом пользу для многих людей.