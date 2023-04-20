Форвард «Ахмата» Конате об исламе: «Люди понятия не имеют, о чем говорят, вообще не в курсе, но как нести какую-то грязь – пожалуйста»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Мохамед Конате религия Футбол

Форвард «Ахмата» Мохамед Конате высказался о критиках ислама.

– Мало кто из футболистов готов к разговору о вере, да и все молодое поколение относится к ней скептически: что-то древнее, бессмысленное.

– Ты никогда не услышишь такого от своего сына, если с детства постепенно будешь ему объяснять, что такое религия, какое она имеет значение. Он оценит ее положительную сторону. А другой, невежда, конечно, начнет гнать на эту тему всякую чушь.

Это вообще большая проблема современности: люди понятия не имеют, о чем говорят, но рассуждают. Ты вообще не в курсе, что такое ислам – но как нести про него какую-то грязь, то пожалуйста. Нет бы узнать предмет поглубже, – сказал нападающий «Ахмата». 

Форвард «Ахмата» Конате про Рамадан: «Поститься несложно. Ты сближаешься с Господом, становишься чище, отметаешь все лишнее»

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42 комментария

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Schiaff1no
Уважать религиозные взгляды конечно правильно, но и право на мнение нужно уважать.
Мне не нужно изучать Коран, чтобы понять что дядьки на небе со сводом правил нет, только для многих верующих это как вызов воспринимается почему-то
+45
-18
+27
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Alex1104
Ответ Schiaff1no
Уважать религиозные взгляды конечно правильно, но и право на мнение нужно уважать. Мне не нужно изучать Коран, чтобы понять что дядьки на небе со сводом правил нет, только для многих верующих это как вызов воспринимается почему-то
И наоборот. Вот вроде бы атеистов не должны волновать взгляды верующих, а это не так.
Нужно взаимное уважение. Почитать даже немногочисленные комментарии здесь - нет его
+30
-8
+22
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Schiaff1no
Ответ Висита Эльмурзаев
Мне не нужно изучать физику, чтобы понять, что большого взрыва не было, и не нужно изучать биологию, чтобы понять, что люди не произошли от обезьян. или это работает только в одну сторону?
Наука доказуема, религия принимается на веру, мне достаточно этого
+25
-4
+21
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Pelerin
Ответ Alex1104
И наоборот. Вот вроде бы атеистов не должны волновать взгляды верующих, а это не так. Нужно взаимное уважение. Почитать даже немногочисленные комментарии здесь - нет его
Так в основном не волнуют, пока взгляды верующих не начинают влиять на жизнь окружающих.
Что с шортами в Дагестане, что с припадочными из сорок сороков...
+17
-5
+12
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градус ненависти
Ладно, только не взрывай ничего
+20
-13
+7
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Lionel Andres Messi 10
Например, стих Корана 4:34 позволяет мусульманским мужчинам воспитывать своих жён, побивая их. Какую же положительную мораль он сможет извлечь из этого в общении с сыном? Скорее всего, скажет, что не нужно воспринимать всё, что там написано, буквально (так-то это главное, на что сейчас любят опираться все верующие, когда им указывают на спорные фрагменты в почитаемых ими текстах), но при этом Коран, в их понимании, – это слова Аллаха, и следовательно никаких иных трактовок он не должен предусматривать, а про «не надо воспринимать буквально» там ни слова не сказано (как и в Библии).
+11
-5
+6
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Jurgen Klinsmann
Ответ Schiaff1no
Уважать религиозные взгляды конечно правильно, но и право на мнение нужно уважать. Мне не нужно изучать Коран, чтобы понять что дядьки на небе со сводом правил нет, только для многих верующих это как вызов воспринимается почему-то
ни один мусульманин не верит в дядьку на небе со сводом правил. у тебя искаженное представление об исламе.
+14
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+5
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Дмитрий Пузырёв
Под одну гребёнку только не нужно всех мести. Кто-то верит, кто-то нет. Каждый имеет право делать то, что считает нужным! И не наносить при этом моральный вред окружающим...
+5
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Ярик01
Зачем узнавать что такое ислам, буддизм или неотомизм, если можно "верить" просто в научное познание мира, что отвергает басни тысячелетней давности
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CuauhtemokBlanco
Ответ Schiaff1no
Наука доказуема, религия принимается на веру, мне достаточно этого
на самом деле все воспринимается людьми на веру. вот, попробуй, докажи гипотезу Пуанкаре или теорию относительности Эйнштейна. нет, ты не сможешь, потому что только лишь два человека это могут сделать, и одного из них уже давно с нами нет, и по-этому ты только можешь в это верить. странно быть атеистом, когда живешь в таком идеальном мире с идеальной системой, где все работает так как надо и ничто никогда не дает сбоев🤷‍♂️. Бог - это не дядька на небесах, Он и есть создатель и двигатель этой системы.
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Adam Almurzaev
Ответ Schiaff1no
Это уже философия, а не наука. Я даже спорить не буду. Наши знания ограничены, разумный человек в современном мире должен все сомнениям подвергать и проверять, религия просто просит верить, если кому-то так удобнее- его право, ничего против не имею, я даже вижу в этом пользу для многих людей.
Это не философия, наука гласит что любой элемент имеет начало, а также один из законов Эйнштена гласит что энергия не исчезает, а переходит из одной формы в другую. Так изначально если ничего не было, как все появилось? На самом деле через Науку существование высших сил легче всего доказать.
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Dexter Dallas
– но как нести про него какую-то грязь, то пожалуйста.
- не за что
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Adam Almurzaev
Ответ Schiaff1no
Как? Стандартный аргумент с чайником Рассела, докажите мне, что это не макаронный монстр все создал. Я даже не отрицаю силы, которые мы не в состоянии познать, но пока это в области веры, мне это не интересно. Вот и все. При всем уважении к людям, которые мыслят иначе
Так может быть и макаронный монстр, но что-то дало старт всему, и точно наука никак не сможет никогда этого объяснить.
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Феоктист
Ответ Schiaff1no
Вы - просто живое доказательство моей самой первой мысли. Я не буду объяснять почему ученые в то время обязаны были исповедовать правильные взгляды и спорить с вашими взглядами не буду. Всего вам хорошего
Дружок, ты не очень умен если употреблешь фразы типа “наука доказуема". Что это значит? Могу быть открыты законы природы, которые подтверждаются наблюдениями и экспериментами, этим они и доказывают правильность той или иной теории устройства мира, но они никоим образом не доказывают ничего кроме этого, и не говорят почему и откуда такое устройство. Не тупи.
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Alex1104
Ответ Pelerin
Так в основном не волнуют, пока взгляды верующих не начинают влиять на жизнь окружающих. Что с шортами в Дагестане, что с припадочными из сорок сороков...
Неправда. Достаточно почитать комментарии здесь, например
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mqh9pzrxgf
Ответ Schiaff1no
Наука доказуема, религия принимается на веру, мне достаточно этого
Докажи тогда ошибки в коране, ты будешь третьим кому этот вызов кидаю, двое предшественников слились, тебя ждет та же участь)
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Исм Исмаилов
Ответ ariuntrius
Вызывает улыбку когда верующие говорят про невежество
всмысле атеистам это неведемо да))
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Биодудь
Конате понятия не имеет, что верит в древнееврейские сказки, но начинает учить других.
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Исм Исмаилов
Ответ Lionel Andres Messi 10
Например, стих Корана 4:34 позволяет мусульманским мужчинам воспитывать своих жён, побивая их. Какую же положительную мораль он сможет извлечь из этого в общении с сыном? Скорее всего, скажет, что не нужно воспринимать всё, что там написано, буквально (так-то это главное, на что сейчас любят опираться все верующие, когда им указывают на спорные фрагменты в почитаемых ими текстах), но при этом Коран, в их понимании, – это слова Аллаха, и следовательно никаких иных трактовок он не должен предусматривать, а про «не надо воспринимать буквально» там ни слова не сказано (как и в Библии).
вот этот момент если не понимаешь изучи,и поймешь тогда быть может..
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Исм Исмаилов
Ответ Lionel Andres Messi 10
Например, стих Корана 4:34 позволяет мусульманским мужчинам воспитывать своих жён, побивая их. Какую же положительную мораль он сможет извлечь из этого в общении с сыном? Скорее всего, скажет, что не нужно воспринимать всё, что там написано, буквально (так-то это главное, на что сейчас любят опираться все верующие, когда им указывают на спорные фрагменты в почитаемых ими текстах), но при этом Коран, в их понимании, – это слова Аллаха, и следовательно никаких иных трактовок он не должен предусматривать, а про «не надо воспринимать буквально» там ни слова не сказано (как и в Библии).
https://umma.ru/nazidat-razdelno-spat-bit/
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ariuntrius
Вызывает улыбку когда верующие говорят про невежество
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Pelerin
"Невежа... нет бы узнать поглубже"

И при этом, ни слова собственно о самой древней и миролюбивой религии. Нет бы хоть одно заблуждение развеял ))
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Schiaff1no
Ответ Adam Almurzaev
В науке все имеет начало, но если все имеет начало, то как все появилось из ничего?
Это уже философия, а не наука. Я даже спорить не буду.
Наши знания ограничены, разумный человек в современном мире должен все сомнениям подвергать и проверять, религия просто просит верить, если кому-то так удобнее- его право, ничего против не имею, я даже вижу в этом пользу для многих людей.
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Pelerin
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
Также стоит уважать чувства эволюционистов, научных просветителей или просто не думающих об этом. Сюрприз)
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Pelerin
Ответ Alex1104
Неправда. Достаточно почитать комментарии здесь, например
Ошибка выжившего. Те, кого не волнует, не пишет здесь оскорбительных комментариев. И, скорее всего, даже новость не открыли.
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