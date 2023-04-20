Месси с детьми и женой сходил в парижский Диснейленд. Лео пытался скрыть лицо, но его узнали
Лионель Месси с детьми и женой посетил парижский Диснейленд.
Семья форварда «ПСЖ» отправилась в развлекательный центр в прошлые выходные. Аргентинец попытался остаться незамеченным – он ходил в капюшоне, иногда надевая маску.
Однако фанаты узнали Месси и начали просить автографы и фото. Лионель сделал несколько фотографий с поклонниками.
Вместе с семьей Месси Диснейленд посетила семья Франсеска Фабрегаса, бывшего партнера Лионеля по «Барселоне».
Фото: инстаграм @Olydri_Fournier
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Иногда так хочется сходить на рынок, в кинотеатр, в ресторан и не становиться центром всеобщего ажиотажа"
(с)
Лионель Месси
Вот совсем не смешно - мужик не может спокойно провести семейные выходные... Какие же фанаты беспардонные.
Наверное поэтому я не фанат, а любитель футбола.
Чтоб приняли за ретардед и везде пропускали без очереди)
Да ну нафиг, на базар не сходить нормально)