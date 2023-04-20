Месси с детьми и женой сходил в парижский Диснейленд. Лео пытался скрыть лицо, но его узнали

Теги ПСЖ Франсеск Фабрегас Лионель Месси лига 1 Франция светская хроника Антонелла Рокуццо Футбол

Лионель Месси с детьми и женой посетил парижский Диснейленд.

Семья форварда «ПСЖ» отправилась в развлекательный центр в прошлые выходные. Аргентинец попытался остаться незамеченным – он ходил в капюшоне, иногда надевая маску.

Однако фанаты узнали Месси и начали просить автографы и фото. Лионель сделал несколько фотографий с поклонниками.

Вместе с семьей Месси Диснейленд посетила семья Франсеска Фабрегаса, бывшего партнера Лионеля по «Барселоне».

Фото: инстаграм @Olydri_Fournier

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40 комментариев

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Брат Заремы
В шапке Спартака))
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Мистер Уайт
Ответ Брат Заремы
В шапке Спартака))
Не просто в шапке Спартака, а в винтажной, без звёздочек - истинный фанат красно-белых.
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v.belorussky
"Это правда, что у меня сейчас есть все, что только можно пожелать. Однако есть у меня мечта, которую я уже никогда не смогу реализовать - это раствориться в толпе и чтобы меня не узнали.

Иногда так хочется сходить на рынок, в кинотеатр, в ресторан и не становиться центром всеобщего ажиотажа"
(с)
Лионель Месси
+22
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Ramiz Tamazanov
Ответ Mega• Battman
подстава, что бы показать что он в хороших отношениях с фанатами. но эти люди не фанаты псж. жалко смотреть
не смотри
+18
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Антон Киселёв
Ответ Руслан Узденов
Никаких проблем. В целом, в Америке и Европе уважают личное пространство и даже буду крупной звездой, ты спокойно можешь ходить куда угодно.
Жаль что Месси не знал про это (наверное никогда до этого не бывал в Европе и Америке) и напялил на себя капюшон и маску
+14
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+13
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Tazemyrat Kemalow
Как же его не узнать он же Величайший футболист всех времен! 🥇🏆👑🇦🇷⚽
+15
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Радость Ди Мария
Даже надень он маску Ноунейм - его узнают по жене.
Вот совсем не смешно - мужик не может спокойно провести семейные выходные... Какие же фанаты беспардонные.
Наверное поэтому я не фанат, а любитель футбола.
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Pitkin
Был раз там - класс! Особенно понравилось в пещере с озером и лодками, где ведьмы по кругу бегают. В то время пережил вторую молодость.
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Dooomer
Ответ Spaten
То ли буденновка, лихо сдвинутая набекрень, то ли парашют, который волочился за ним по всему городу...))
То ли 10-ка на спине с фамилией Messi
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Радость Ди Мария
Ответ AVSamaranch
купил бы сначала этот Диснейленд и гулял бы спокойно.
Для того, чтобы купить подобный Диснейлэнд Месси нужно на 2-3 года в верблюдный чемп съездить (300-400 лярдов бакинских в год). Это нереально - жена не отпустит да опять же дети... А вот пеналду скоро сможет купить.
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Pitkin
Ответ Роман Ковачевич
Ага, Рассказывай сказки, у тебя нет столько денег как у Месси чтобы ходить в Диснейленд в Париже
Деньги? Да какие там деньги? Кажись 50 франков на человека тогда билет в Диснейленд под Парижом стоил. Это где-то 15 нынешних евро. Билет действует в течении всего дня. А за сами атракционы уже в самом Диснейленде платить не надо.
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Манковский
Ответ Роман Ковачевич
Ага, Рассказывай сказки, у тебя нет столько денег как у Месси чтобы ходить в Диснейленд в Париже
Не суди всех по себе любимому.
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Олег М
Ответ sports!
надо было б встать рядом с Золушкой, не заметили бы
поправочка: с Белоснежкой)
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Spaten
То ли буденновка, лихо сдвинутая набекрень, то ли парашют, который волочился за ним по всему городу...))
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markoolio
Жена Месси как-то изменилась
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Ivan Ivanych
Это он с женой на фото?
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sheri_24
Ответ vallabaza
В маске гнома был что ли?
Нет, в маске с твоим лицом.
Чтоб приняли за ретардед и везде пропускали без очереди)
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nugoboss
Теперь ждём Месси в парке горького
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AVSamaranch
купил бы сначала этот Диснейленд и гулял бы спокойно.
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oka79410
Ле-Пенн с фанатом))
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AurelioDeLaurentis
Ответ Pitkin
Был раз там - класс! Особенно понравилось в пещере с озером и лодками, где ведьмы по кругу бегают. В то время пережил вторую молодость.
у вас в молодости такие приключения были ??? 🤯🤯🤯
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predMBAPPE
Ответ Брат Заремы
В шапке Спартака))
Это Лудогорец)
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OldRedWhite
Ответ Брат Заремы
В шапке Спартака))
На правах рекламы ? )))
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sports!
Ответ Олег М
поправочка: с Белоснежкой)
балин точно, попутал
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sheri_24
Ответ v.belorussky
"Это правда, что у меня сейчас есть все, что только можно пожелать. Однако есть у меня мечта, которую я уже никогда не смогу реализовать - это раствориться в толпе и чтобы меня не узнали. Иногда так хочется сходить на рынок, в кинотеатр, в ресторан и не становиться центром всеобщего ажиотажа" (с) Лионель Месси
Быть Месси наверное нереально круто, но я предпочитаю свою жизнь)
Да ну нафиг, на базар не сходить нормально)
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