Месси с детьми и женой сходил в парижский Диснейленд. Лео пытался скрыть лицо, но его узнали

Лионель Месси с детьми и женой посетил парижский Диснейленд.

Семья форварда « » отправилась в развлекательный центр в прошлые выходные. Аргентинец попытался остаться незамеченным – он ходил в капюшоне, иногда надевая маску.

Однако фанаты узнали Месси и начали просить автографы и фото. Лионель сделал несколько фотографий с поклонниками.

Вместе с семьей Месси Диснейленд посетила семья , бывшего партнера по «Барселоне».

Фото: инстаграм @Olydri_Fournier

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