У Мудрика 2 (0+2) очка в 12 матчах за «Челси». Против «Реала» он вышел на 68-й минуте

Михаил Мудрик провел 12-й матч за «Челси».

В ответной игре против « » в 1/4 финала чемпионов (0:2) вингер вышел на поле на 68-й минуте, заменив Марка Кукурелью.

Это 12-й матч украинского футболиста за лондонский клуб во всех турнирах. На его счету 2 результативные передачи в составе лондонского клуба.

С подробной статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол