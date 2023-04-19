У Мудрика 2 (0+2) очка в 12 матчах за «Челси». Против «Реала» он вышел на 68-й минуте
Михаил Мудрик провел 12-й матч за «Челси».
В ответной игре против «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов (0:2) вингер вышел на поле на 68-й минуте, заменив Марка Кукурелью.
Это 12-й матч украинского футболиста за лондонский клуб во всех турнирах. На его счету 2 результативные передачи в составе лондонского клуба.
С подробной статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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А если серьезно, просто задолбали эти детсадовские новости с Мудриком, создаваемые по принципу "а давайте как набросим" после каждого матча клуба.
У "Челси" в атаке мрак. Команда в принципе не забивает сейчас. А они считают показатели одного конкретного игрока.
Я не знаю хороший он футболист или развод года.
И никто этого не узнает, пока команде кто-нибудь не поставит что-то похожее на осмысленный футбол.
ну первые раз 5-6 это еще было забавно.
А сейчас уже совсем петросянство пошло.