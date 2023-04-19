У Мудрика 2 (0+2) очка в 12 матчах за «Челси». Против «Реала» он вышел на 68-й минуте

Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Михаил Мудрик Футбол

Михаил Мудрик провел 12-й матч за «Челси».

В ответной игре против «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов (0:2) вингер вышел на поле на 68-й минуте, заменив Марка Кукурелью.

Это 12-й матч украинского футболиста за лондонский клуб во всех турнирах. На его счету 2 результативные передачи в составе лондонского клуба.

С подробной статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь

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73 комментария

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U
А у кого, собственно, больше?
+106
-6
+100
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tm5pvbngvj
Ответ U
А у кого, собственно, больше?
По факту, он так то лучший ассистент Челси в АПЛ (пишу это и самому так смешно😂)
+97
-2
+95
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Роман
Ответ tm5pvbngvj
По факту, он так то лучший ассистент Челси в АПЛ (пишу это и самому так смешно😂)
А гол забьёт и будет лучшим бомбардиром клуба.
+92
-4
+88
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headmaster
Не оправдываю игру Мудрика. Но там так-то у всей команды игра в атаке просто ужасно. Главная интрига - забьет ли Челси второй гол за апрель
+50
-5
+45
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danilevich
Смысл это постить ? Будто там у кого-то другого безумная статистика . Ни у кого нет больше 2-х голевых пасов за весь сезон
+35
-3
+32
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U
Ответ Jovana Jovičić
Так у Стерлинга и Маунта по 2 голевых передачи в ЛЧ, а в АПЛ по 2 у Кукурельи, Силвы, Чилуэлла, Фернандеса и у тех же Маунта и Стерлинга. Собственно, у Маунта и Стерлинга по 4 ГП. В чем прикол?
В соотношении времени на поле.
А если серьезно, просто задолбали эти детсадовские новости с Мудриком, создаваемые по принципу "а давайте как набросим" после каждого матча клуба.

У "Челси" в атаке мрак. Команда в принципе не забивает сейчас. А они считают показатели одного конкретного игрока.
Я не знаю хороший он футболист или развод года.
И никто этого не узнает, пока команде кто-нибудь не поставит что-то похожее на осмысленный футбол.
ну первые раз 5-6 это еще было забавно.
А сейчас уже совсем петросянство пошло.
+21
-1
+20
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белошип
Почему спортс пиарит этого бездаря?)
+44
-25
+19
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evil
топ за свои деньги
+21
-3
+18
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tankstar
Наблюдал за Мудриком последний год. Думаю, парню необходим хороший психолог, он не справляется с давлением. Бедолага, как же он нервничает на поле.
+15
-1
+14
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jonnysilverhand01
Такого развода на 100 млн. мир ещё не видел
+19
-6
+13
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Константин Эсперов
Sports переживает за Мдурика больше чем сам Боули
+15
-3
+12
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udiekemen
Ответ Social Warrior
А кто это?
Украинец какой-то
+17
-6
+11
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Social Warrior
А кто это?
+18
-9
+9
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Акира_1
Самое обидное, что теперь каждый тренер будет пихать его в состав из-за цены, чтобы как-то пытаться раскрыть, как когда-то с Торресом и Шевченко было, но все это явно бессмысленно. Короче Челси заложники полит игрока с контрактом до 2030 года. Класс. 👍
+11
-3
+8
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pasha_t
Ответ Social Warrior
А кто это?
Сын Модрича
+11
-4
+7
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Олег Устименко
Ответ Константин Эсперов
Sports переживает за Мдурика больше чем сам Боули
не переживает, а откровено стебёт☝️
+10
-4
+6
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prus_3
Ответ tankstar
Наблюдал за Мудриком последний год. Думаю, парню необходим хороший психолог, он не справляется с давлением. Бедолага, как же он нервничает на поле.
Не нужен психолог, надо медитировать. Есть особая украинская техника медитации — скакать. Отлично им в жизни помогает. Но, наверное, стесняется в Англии это делать.
+23
-18
+5
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_Amelina_ Landau
Ответ Константин Эсперов
Sports переживает за Мдурика больше чем сам Боули
Конечно будет переживать, если сам Лукомский рассыпался в комплиментах. )
+5
0
+5
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Asad Nizamov
Такой бездарь за 100м оказывается этот Мудрик, терпения фанам челси ✊
+10
-5
+5
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Gonzoo
Как он промазал в конце смешно, хоть там и офсайд был, но болельщики, было видно, оценили мастера за 100.
+6
-1
+5
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Goofts
Ответ jonnysilverhand01
Такого развода на 100 млн. мир ещё не видел
Мир видел! За 94млн Антони. За сезон 4+1 причем сыграл в три раза больше по играм, и в 10раз больше по минутам, чем Мудрик
+6
-2
+4
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Jovana Jovičić
Ответ U
А у кого, собственно, больше?
Так у Стерлинга и Маунта по 2 голевых передачи в ЛЧ, а в АПЛ по 2 у Кукурельи, Силвы, Чилуэлла, Фернандеса и у тех же Маунта и Стерлинга. Собственно, у Маунта и Стерлинга по 4 ГП. В чем прикол?
+6
-3
+3
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Олег Устименко
Ответ udiekemen
Украинец какой-то
украинец, а шо это такое?!😳
+6
-3
+3
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Social Warrior
Ответ udiekemen
Украинец какой-то
Не слышал о таких)))
+4
-1
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Алексей Матыгин
опять это мудрик,да сколько ж можно,оставьте его в покое)
+3
-1
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