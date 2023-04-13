Флоран Малуда: «Мудрик может оказать такое же влияние на «Челси», как Винисиус на «Реал». Михаил очень талантлив, потенциал огромен»

Теги Флоран Малуда Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Винисиус Жуниор Михаил Мудрик Футбол

Флоран Малуда сравнил вингера «Челси» Михаила Мудрика с игроком «Реала» Винисиусом.

Мудрик очень талантлив. Он выглядел так впечатляюще, когда дебютировал за «Челси». Думаю, что он подошел к той игре с «Ливерпулем» свежим, полным уверенности, и мы все могли увидеть его огромный потенциал.

Мой посыл таков: ты принял вызов играть за «Челси», огромный клуб, но посмотри на пример Винисиуса. Думаю, можно сделать хорошее сравнение, это правильный пример для подражания. Мудрик в качестве ориентира должен смотреть на то, как развился Винисиус.

Я думаю, что Мудрик может оказать такое же влияние на «Челси», как Винисиус на «Реал». Ему нужно много работать, иметь правильный менталитет – он может стать лидером «Челси», если покажет правильные амбиции. Надеюсь, он верит в себя так же, как клуб верит в него», – сказал бывший игрок «Челси» в интервью ICE 36.

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36 комментариев

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Акира_1
Почему они все судят его потенциал по 30 минутам с кризисным Ливерпулем, а не по остальным матчам, где он показал уровень какого-нибудь Одои, который бесплатно играл за Челси.
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Мощные ягодицы Азара
Михаил очень талантлив, главное ему не терять головы.
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Rasan
Жду уже церемонии Золотого мяча, чтобы официально наградить Перемудрика с блестящей игрой по всему сезону. Талантище! Если только Гатагов был круче:)))
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Алексей Ненахов
Да обосралось Челси с трансфером, признаетесь уже
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Андоррский почтальон
«А король-то голый!»©
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МАМИН ЭКСТРЕМИСТ ПАПИН ТЕРРОРИСТ
Ответ космонавт на дереве
Так Мудрик не играл с Реалом, даже на замену не вышел
А вот если бы вышел...
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Kanan Jarrus
Ответ lomme
Что мудрик, что хвича, оба распиаренные бегунки
выздоравливай
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Маноло Санчи́с
Ответ Сергей Галынский
Такое ощущение,что сами себя пытаются в этом убедить
Ну а че еще остается, когда ты явно переплатил за игрока, которого и на замену-то не всегда выпускают...
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lomme
Что мудрик, что хвича, оба распиаренные бегунки
+4
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internazionale_nerazzurri
Ответ космонавт на дереве
Так Мудрик не играл с Реалом, даже на замену не вышел
Дружище, я просто выступил с ноткой сарказма.
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Alex1104
Ответ космонавт на дереве
Так Мудрик не играл с Реалом, даже на замену не вышел
Так он ментально воздействовал. Одним своим присутствием давил.
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Bobber
Потенциал у парня есть. Тренера ему подходящего и самое главное сыгранность с партнерами. Челси имеет такую особенность, что многие игроки не заигравшие у них отлично показывают себя в других клубах. За примерами думаю далеко ходить не надо. Время нужно дать парню и выстроить нормальную командную игру!
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Промах Мораты
Как же хорош был малуда пару сезонов. Никакие мудрики и близко не стояли
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Contiliano
Удачи Мудрику 👍🏻
Надеюсь реализует себя в Челси
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HellLight
а еще огромный плюс мудрика, делающий его мегаталантливым в том, что он украинец.
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юра георгиевский
Да, да, у этого хохла большой, потенциальный чуб, на его башке.
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f0rmoceft
Ответ wolkov
ты на ушко мне шепни, куда мне этот потенциал???!!!! (с)
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WhatZ
Мне нравится, как здесь комментаторы накинулись и говорят, что Вини превосходен и нечего с ним сравнивать. Но они забыли (или даже не следили тогда еще за футболом/Реалом), что Вини не сразу втянулся и стал таким, как он есть сейчас. В своем первом сезоне он отыграл только 864 минуты за 18 матчей в Ла Лиге (в среднем по 48 минут за матч), забив 1 гол и отдав лишь 2 передачи. Во втором сезоне он и вовсе в среднем играл в Ла Лиге менее 47 минут за матч. А ведь тогда в 2018 году Реал заплатил за него невероятные 45 млн евро. И Винисиуса долго критиковали даже свои фанаты, но сейчас это уже и не вспоминают.
Да, я понимаю, что Винисиус переехал в Европу в 18 лет, но все же и Мудрык не играл в топ-клубе Европы до этого. Да и 22 года это не приговор. Так что я не понимаю этих нападок на него, как и не понимал нападок на Винисиуса 3-4 года назад. Но да ладно, комментаторы на спортсе то лучше меня разбираются в игроках...
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космонавт на дереве
Ответ internazionale_nerazzurri
Оказал такое влияние, что «РЕАЛ» дрогнул у себя дома и пропустил целых 0 мячей. Талантище!
Так Мудрик не играл с Реалом, даже на замену не вышел
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Алексей Радевич
Для того чтобы Мудрик добился чего то нужно во первых перестать его жалеть, мол бедняга из Украины поможем ему, ну и у Винисиуса есть Анчелотти, у Челси Бозли такого тренера быть не может
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Блуждающий странник
Вспомнить времена когда Винисиус за Реал был бегунком бесполезным первые два сезона и много ошибался, но его потенциал был виден сразу. С Мудриком видно, что сработал хайп. Забрали блестяшку у конкурента. У человека даже по меркам УПЛ слабые цифры, на юношеском уровне ничего не показывал, а АПЛ просто не тянет. Дриблинга нет, решения принимает неверные, возможности убегать на скорости от соперников как у Винисиуса или Леау у него нет. В чем сила Мудрика я так и не понял, ну неплохая скорость, как ещё у сотни других футболистов. Винисиус то играл плохо когда ему лет 18 было, там и на возраст скидку можно делать. Да и на фоне Мудрика это как сравнить Дзюбу с Кейном. Они ровесники, а то эти фанаты Мудрика думают, что ему лет 16, а Винисиус играет лет 10, но им обоим по 22 и один это лидер Реала и обладатель многих наград, а другой обладатель украинского паспорта и это его единственный плюс. Сколько можно читать сравнения серого футболиста с Мбаппе или Винисиусом, ну ровняйте его с Бентеке из Пэлас, который в МЛС уже пылит в арендах. Тоже считался потенциальным топом и переходил в Ливерпуль за огромные деньги, такой же переоцененный игрок
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дронреш
Как Вини на реал, как Малком на зенит, как Талалаев на Химки, Как собачка инвестора Химок на поле
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bogdan21101987@icloud.com
Попал наверное в не лучшее время (чехарда тренеров) и клуб в кризисе . От этого заработал только Шахтер , к сожалению и Мудрик и Челси пока от этого не выиграли , возможно ожидания слишком завышены , надо время после ЧУ заиграть в АПЛ в 21 год тяжело. Вспоминая все трансферы из ЧУ в АПЛ ( Элано, Фернандиньо и Фред ), но это бразильцы игроки сборной и им было за 25 лет
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internazionale_nerazzurri
Оказал такое влияние, что «РЕАЛ» дрогнул у себя дома и пропустил целых 0 мячей. Талантище!
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AC_Milan_7
Потенциал Мудрика на сегодня, не стать одним из самых проваленных трансферов в истории Чесли
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