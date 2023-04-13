Флоран Малуда: «Мудрик может оказать такое же влияние на «Челси», как Винисиус на «Реал». Михаил очень талантлив, потенциал огромен»
Флоран Малуда сравнил вингера «Челси» Михаила Мудрика с игроком «Реала» Винисиусом.
Мудрик очень талантлив. Он выглядел так впечатляюще, когда дебютировал за «Челси». Думаю, что он подошел к той игре с «Ливерпулем» свежим, полным уверенности, и мы все могли увидеть его огромный потенциал.
Мой посыл таков: ты принял вызов играть за «Челси», огромный клуб, но посмотри на пример Винисиуса. Думаю, можно сделать хорошее сравнение, это правильный пример для подражания. Мудрик в качестве ориентира должен смотреть на то, как развился Винисиус.
Я думаю, что Мудрик может оказать такое же влияние на «Челси», как Винисиус на «Реал». Ему нужно много работать, иметь правильный менталитет – он может стать лидером «Челси», если покажет правильные амбиции. Надеюсь, он верит в себя так же, как клуб верит в него», – сказал бывший игрок «Челси» в интервью ICE 36.
Надеюсь реализует себя в Челси
Да, я понимаю, что Винисиус переехал в Европу в 18 лет, но все же и Мудрык не играл в топ-клубе Европы до этого. Да и 22 года это не приговор. Так что я не понимаю этих нападок на него, как и не понимал нападок на Винисиуса 3-4 года назад. Но да ладно, комментаторы на спортсе то лучше меня разбираются в игроках...