В «Баварии» обсуждают будущее Кана после вылета из ЛЧ. Увольнение гендиректора возможно

Оливер Кан может быть уволен из «Баварии».

По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, в клубе обсуждают будущее генерального директора. Одним из вариантом может стать досрочный уход с нынешнего поста.

В конце марта «Бавария» уволила тренера Юлиана Нагельсманна, которого сменил Томас Тухель. С тех пор «Бавария» вылетела из чемпионов на стадии 1/4 финала и из Кубка Германии на том же этапе.

Вылеты из ЛЧ и Кубка Германии, 2 победы в 6 матчах – это «Бавария» при Тухеле

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