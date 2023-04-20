В «Баварии» обсуждают будущее Кана после вылета из ЛЧ. Увольнение гендиректора возможно

Теги Бавария Оливер Кан бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Оливер Кан может быть уволен из «Баварии».

По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, в клубе обсуждают будущее генерального директора. Одним из вариантом может стать досрочный уход с нынешнего поста.

В конце марта «Бавария» уволила тренера Юлиана Нагельсманна, которого сменил Томас Тухель. С тех пор «Бавария» вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала и из Кубка Германии на том же этапе.

Вылеты из ЛЧ и Кубка Германии, 2 победы в 6 матчах – это «Бавария» при Тухеле

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58 комментариев

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СуперНегр228
Всех уберут кроме Хасанчика
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Денис Курбатов
Пусть Хасана уволять. Пора звать в управление умных людей, которым клуб не безразличен
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SaH4r.
каждый раз смеюсь с руководства Баварии. Последние пару лет гавкают на другие клубы, говоря как надо управлять клубом, а сами за 2 недели превратили великий клуб в какое-то шапито
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Yu123
Ответ СуперНегр228
Всех уберут кроме Хасанчика
Хасанчик в клубе еще Мусиалу переживет
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Николай Уткин
Больше вопросов к спортивному директору - вообще это же какая-то болезнь, когда подобные субьекты вроде хасана начинают лезть к тренеру и постоянно все комментировать, постоянно сорятся с ними. Когда ушел флик из-за того, что ему не покупают игроков - ну тут же выбор между посредственным спортдиром и преданному баварскому стилю и самой баварии тренером, ну хорошо поверили хасану - щас опять преданный (уже не стилю, но клубу) тренер увольняется по сути со скандалом. Вот я как читатель спорт.сру постоянно вижу эту морду хасана и его разговоры, иногда кан подключается - это не нормально когда они постоянно все комментируют и постоянно мелькают в публичном пространстве
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Tristan...
При Левандовски такой херни не было...
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Гол в девятину
Кан всегда производил впечатление дубового деревенского мужика.Вообще не понятно, что он в менеджерах забыл.Таких обычнозиц-председателями ставят

Салихамиджич как раз таки ушлый непотопляемый кабанчик, это видно.Вот и сейчас реднек улетит в отставку, а этот останется
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mrkmbai
Это че, типа Хасан не при делах?
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Tun
Ответ Tristan...
При Левандовски такой херни не было...
вот на ком всё держалось)
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ConorNite
А Салихамиджич ? Рыба с головы гниет. Человек переругался уже со всеми, но до сих пор в клубе и вредит великой Баварии
+6
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Murder Weapon
Самый первый на выход Хасан.
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internazionale_nerazzurri
Ну тут только терпения, сил и чтобы нервы не сдали окончательно у болельщиков «Баварии» хочется пожелать.
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tampa-bay
Поэтому и всегда сердце обливается кровью, когда видишь, что клуб собирается назначит свою легенду на руководящую должность. Некогда игрок, который уходит из клуба с хорошими воспоминаниями и ассоциациями, превращается в изгоя у болельщиков
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Кино Музыка
Непотопляемость Хасана уже вызывает вопросы. Прежнюю Баварию развалил лично он.
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Tun
Чехарда в Баварии с киперами в этом сезоне канеш поражает
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Kakajan Baymyradow
Какая Бавария была в ЛЧ при Наггелсьманне и какая стала при Тухеля. Нахрен убрали Юлиана? Хотя бы подождали бы до конца сезона, увидели результаты, потом уж можно было привести Тухеля. Думаю бой они дали бы МС
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Balt
Не возможно, а необходимо. С Хасаном на пару из Баварии должны быть отправлены куда по-дальше эти "эффективные".
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Милан 737..
АХАХАХАХАХА так ему и надо гению с лицом ____🤦‍♂️ !
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Metalloid
Ответ СуперНегр228
Всех уберут кроме Хасанчика
Хотя он единственный, кого надо выкинуть!
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инок
Хасан - развалил вообще все. Кан таким же клоуном стал. Уволить тренера из-за того, что в чемпионате есть небольшие проблемы, зато в ЛЧ все было в порядке. Теперь же ЛЧ нет, чемпионат все равно вопрос, кубок упущен...
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Денис Курбатов
Ответ Barca_mania
Но ведь фаны Баварии постоянно утверждали что у них самый адекватный и рациональный менеджмент 🤭
Есть такое, но до менеджмента барсы еще стараться и стараться
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Антон Чугунов
Шанс на повышение для Хасана. 🤔
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Михаэль Баллак
Руммениге и Ули надо вернуть.Хасан и и Кан разваливают Баварию
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Рука Ноги
Всё решает Ули, а по шапке дадут Кану. Видно, спорит со старшими. А Хасан не спорит. Его не тронут.
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Yndestad
О, нашли козлика отпущения
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