«Если это пенальти, футбол можно прекращать». Баллак о попадании мяча в руку Упамекано после удара Гюндогана

Теги Бавария Михаэль Баллак Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА судьи Клеман Тюрпен Илкай Гюндоган Дайо Упамекано Футбол

Михаэль Баллак недоволен судейством в матче «Бавария» – «Манчестер Сити» (1:1).

На 35-й минуте ответной игры 1/4 финала Лиги чемпионов арбитр Клеман Тюрпен назначил в ворота мюнхенцев пенальти за попадание мяча в руку защитнику Дайо Упамекано после удара Илкая Гюндогана.

Форвард «Сити» Эрлинг Холанд не смог открыть счет в матче, пробив с точки выше ворот.

«Если это пенальти, футбол можно прекращать», – сказал экс-игрок сборной Германии в эфире DAZN.

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78 комментариев

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Арман Бижанов
А сам Баллак забыл походу как бегал за Эвребе когда мяч попал в плечо Абидалю, так что пенальти на Упамекано 100%
+173
-40
+133
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Усатая Козляра
а что не так с этим пенальти?
мяч после попадания в выставленную руку поменял траекторию кажется
+87
-4
+83
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Tristan...
Ответ Арман Бижанов
А сам Баллак забыл походу как бегал за Эвребе когда мяч попал в плечо Абидалю, так что пенальти на Упамекано 100%
Там и в руку Баллака мяч попадал в своей штрафной. Но история об этом умалчивает...
+105
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+76
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Биодудь
А пенальти в ворота Сити час лучше?
+32
-3
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Борода Пике
Ответ Tristan...
Там и в руку Баллака мяч попадал в своей штрафной. Но история об этом умалчивает...
История также умалчивает и о том, что Баллака в принципе не должно быть в ответном матче, потому что в первом его должны были удалять
+31
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Xabi Alonso78
Ответ Арман Бижанов
А сам Баллак забыл походу как бегал за Эвребе когда мяч попал в плечо Абидалю, так что пенальти на Упамекано 100%
Аахаххахах, в плечо)
Там мяч вообще в ногу попал
+29
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+13
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Папичслав
ну, Холанд хотя бы не забил его)) ваши забили тоже с сомнительной пеньки
+13
-1
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Barca_mania
Ответ Усатая Козляра
а что не так с этим пенальти? мяч после попадания в выставленную руку поменял траекторию кажется
Баллак просто правил не знает, потому и гнал в свое время на Эвребе
+39
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+11
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ConorNite
Пенальти 100 %. Упамекано неуклюж и ненадежен
+10
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Hella black
Бавария умейте проигрывать достойно
+14
-5
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Los Galácticos
Просто бомбит у Баллака от того какая была беспомощная Бавария в этих двух матчах, начинает искать оправдание в деталях которые все равно никак бы не повлияли на общий итог всего противостояния.
+10
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+6
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Виталий Ан
Ответ Los Galácticos
Просто бомбит у Баллака от того какая была беспомощная Бавария в этих двух матчах, начинает искать оправдание в деталях которые все равно никак бы не повлияли на общий итог всего противостояния.
Болею за Сити но не видел беспомощной Баварии. Более 3 таймов из противостояния Бавария была очень хороша. В первой игре Сити конечно был еще лучше, но вчерашний матч нельзя отнести к таким.
+8
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Rulan Saifutdinov
Ну тогда пусть выскажутся по поводу пенальти в другие ворота. Или это другое?
+6
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Вадим Слуцкий
Если Баллак эксперт, а Дед Хасан футбольный менеджер, то футбол надо прекращать.
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Святослав Федорович
В матче Наполи-Милан пенальти поставили за попадание в опорную руку и никто особо не возмущался, хотя это грубейшая ошибка
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Igor Agnev
И этот туда же. Такое чувство что симпатии к Баварии мешают увидеть истинную причину поражения. Игра рукой была? Или можно руками в футболе играть? Гол с пеналя забили и он сломал игру? По-моему наоборот - незабитый пеналь придал мотивации Баварии и они заиграли лучше. Если это не пеналь, то футбол можно прекращать)
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All These Things I Hate
Ответ Арман Бижанов
А сам Баллак забыл походу как бегал за Эвребе когда мяч попал в плечо Абидалю, так что пенальти на Упамекано 100%
Абидалю в плечо? Так там был Это’о, и не плечо, а ближе к локтю, и неестественное положение руки
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kk7t89ymwh
Ответ Арман Бижанов
А сам Баллак забыл походу как бегал за Эвребе когда мяч попал в плечо Абидалю, так что пенальти на Упамекано 100%
Какое плечо барсодросер?
+19
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aleks.alex.vasilev@mail.ru
У Баллака видимо со зрением проблемы, Упомеконо играл рукой, да и кстати и пеналь не забили, но все равно арбитр не туда поставил на точку...впрочем и это не помогло Баварии.
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Подкат Пенальтьевич
Если Баллак считает что это не пенальти ему пора заканчивать с анализом футбола
+5
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Дмитрий Снегирёв
Да господи, вам даже не забили с этого пенальти
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вовочка6762
Пенал конечно был , мяч изменил траекторию после попадания в руку и Баллаку надо учить правила !
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Бехзод Арипов
Ответ Арман Бижанов
А сам Баллак забыл походу как бегал за Эвребе когда мяч попал в плечо Абидалю, так что пенальти на Упамекано 100%
Ну в том матче где то 3 пенальти не дали 😂
+7
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Арман Бижанов
Ответ Арман Бижанов
А сам Баллак забыл походу как бегал за Эвребе когда мяч попал в плечо Абидалю, так что пенальти на Упамекано 100%
Ошибся я, плечо Это’О было на последних минутах матча, когда Баллак побежал за Эвребе выпрашивая пенальти.Ну а Абидаля, Эвребе ранее удалил за фол которого не было, потому что Анелька картинно упал, но про это тупое удаление со стороны Эвребе "справедливые" хейтеры Барсы конечно же не будут никогда упоминать)))
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Юрий Кечко
По мне наоборот любые руки должны свистеться без всяких этих дурных трактовок, и всем было бы проще

Но даже по современным правилам , мяч летит в створ , рука отставлена в неё попадает мяч , че ты хочешь то а ???
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