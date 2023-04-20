«Если это пенальти, футбол можно прекращать». Баллак о попадании мяча в руку Упамекано после удара Гюндогана

Михаэль Баллак недоволен судейством в матче «Бавария» – «Манчестер Сити» (1:1).

На 35-й минуте ответной игры 1/4 финала чемпионов арбитр назначил в ворота мюнхенцев пенальти за попадание мяча в руку защитнику после удара .

Форвард « » Эрлинг Холанд не смог открыть счет в матче, пробив с точки выше ворот.

«Если это пенальти, футбол можно прекращать», – сказал экс-игрок сборной Германии в эфире DAZN.

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