«Если это пенальти, футбол можно прекращать». Баллак о попадании мяча в руку Упамекано после удара Гюндогана
Михаэль Баллак недоволен судейством в матче «Бавария» – «Манчестер Сити» (1:1).
На 35-й минуте ответной игры 1/4 финала Лиги чемпионов арбитр Клеман Тюрпен назначил в ворота мюнхенцев пенальти за попадание мяча в руку защитнику Дайо Упамекано после удара Илкая Гюндогана.
Форвард «Сити» Эрлинг Холанд не смог открыть счет в матче, пробив с точки выше ворот.
«Если это пенальти, футбол можно прекращать», – сказал экс-игрок сборной Германии в эфире DAZN.
Бедняга Упамекано: привез пенальти и эпично плюхнулся перед Холандом. Ужасные два матча
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
мяч после попадания в выставленную руку поменял траекторию кажется
Там мяч вообще в ногу попал
Но даже по современным правилам , мяч летит в створ , рука отставлена в неё попадает мяч , че ты хочешь то а ???