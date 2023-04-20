Тухель о вылете от «Ман Сити»: «Счет матчей не отражает ход противостояния. «Баварию» наказали за несколько допущенных моментов»

Теги Бавария Манчестер Сити бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Футбол

Томас Тухель считает, что счет противостояния с «Ман Сити» не отражает реальность.

Мюнхенцы сыграли вничью с «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:1), неделю назад – уступили со счетом 0:3. В полуфинал Лиги чемпионов прошли «горожане».

Об играх с «Ман Сити»

«Была разница в уверенности команд и в форме. Нас наказали за несколько допущенных моментов в обоих матчах. Не думаю, что счет матчей отражает ход противостояния».

О планах «Баварии» на следующий сезон

«Мы все еще знакомимся друг с другом. Я участвую [в планировании] и выскажу свое мнение. Не думаю, что будут споры из-за этого. Но сначала мы должны добиться максимума от этого состава, прежде чем думать об усилении», – сказал тренер «Баварии».

Вылеты из ЛЧ и Кубка Германии, 2 победы в 6 матчах – это «Бавария» при Тухеле

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45 комментариев

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Криштиану Роналду
Реальность такова что топарь Тухель похоронил успешный сезон Нагельсманна всего за месяц.
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Пирс Морган
Счет матчей не отражает ход противостояния. Сити должен был забивать больше.
+36
-8
+28
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red hikkikomori
Ответ kaka10
Да похрен на Баварию и Тухлого Сезон спущен в унитаз за 2 недели Меня тут больше поражает Гвардиола. В матче против Лейпцига меняет Холланда после пента-трика, не дав ему возможность поставить рекорд. А вчера в ненужном матче держит его до 84 минуты. А как же "защита от травм"? Лицемер
В матче с Лейпцигом все было решено, а тут побоялся заменами сломать игру, и правильно сделал
+16
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+14
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ConorNite
Человек будто в прострации или параллельной Вселенной. Сити возил вас оба матча. Захотел бы чуть больше - и второй матч бы выиграл. Поплыл Томас ментально
+7
0
+7
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#SharkTeam
Ответ kaka10
Да похрен на Баварию и Тухлого Сезон спущен в унитаз за 2 недели Меня тут больше поражает Гвардиола. В матче против Лейпцига меняет Холланда после пента-трика, не дав ему возможность поставить рекорд. А вчера в ненужном матче держит его до 84 минуты. А как же "защита от травм"? Лицемер
В выходные Холанд играть не будет. А через неделю с Арсеналом будет
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Hella black
Видимо по телевизору другой матч показывали
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петрович сектор1
Трэш какой то
МС вышел на второй матч играть по счету. Сделав ровно столько , что бы откатать ничью.
С такими рассуждениями после игры, Баварии можно готовиться отдать и последнию Салатницу. Если только БД сам не накосорезит)
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Пирс Морган
Ответ Криштиану Роналду
Реальность такова что топарь Тухель похоронил успешный сезон Нагельсманна всего за месяц.
Вот тут соглашусь
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red hikkikomori
Тухель = Ди Маттео, но Ди Маттео красиво ушел в закат, а Тухель пытается доказать что не физрук, но у него это плохо получается)
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Какой-то неприятный тип этот Тухель. Ну вот что он вчера хотел сказать своим поведением на бровке?
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Spiker1606
Ответ Милан 737..
Вот полностью с тобой согласен в этом, Гвардиола вообще очень гнилой как человек, я сам тогда поразился когда он его снял непонятно почему с игры когда у Холанда просто нереально перло, и он тогда может и 10 мячей бы забил, но Гвардиола ещё раз повторюсь очень гнилой человек, не зря ему хотели втащить и Ибрагимович и Глеб и Это’О ☝️🤦‍♂️👎👎👎 ...
Кстати, не только Ибрагимович, Это’О и Глеб, многие футболисты считают его гнилым.
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Мадрид наказывает!
Ответ Eliza77
Видимо, баварии нравится, когда ее наказывают )
жестоко наказывают
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Feeling Trip
Ответ петрович сектор1
Трэш какой то МС вышел на второй матч играть по счету. Сделав ровно столько , что бы откатать ничью. С такими рассуждениями после игры, Баварии можно готовиться отдать и последнию Салатницу. Если только БД сам не накосорезит)
А Дортмунд собственно пока делает всё для того чтобы сезон для Баварии не был совсем уж мрачный)
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Рашпель793
Он в какой-то параллельной реальности матчи смотрел?
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Милан 737..
Сменили Нагельсмана на Тухеля?, наслаждайтесь теперь ☝️🤭🤦‍♂️🤡 ...
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Balt
И этот туда же. Клубная риторика? Счёт матчей не отражает, моментов было больше у нас, мы не забили, а нас наказали. Всё в протоколе зафиксировано - Манчестер Сити-Бавария по сумме двух встреч 4-1. Бавария на выход, Сити в 1/2. Какие моменты? Какое наказание? Это игра - не забиваешь ты, забивают тебе. Может Нагельсманн и уступил бы Сити, но это была другая история. А может и нет? Теперь этого никто не узнает. Реальные факты уже сложились в историю. Бавария просрала сезон за месяц, хотя ничего не предвещало если бы один бородатый чёрт и ослабший своим характером лев не слили Нагельсманна в угоду каким-то подковёрным интригам. Уволить всех.
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red hikkikomori
Ответ kaka10
То есть ты реально считаешь, что Сити был под угрозой невыхода в полуфинал? Особенно к 57-й минуте, когда Сити ведёт 4:0 да? Или выпусти он Альвареса, то игра бы сломалась, а Бавария вынесла 4:1? Такой бредовый ты человек конечно
Логика в таких матчах не всегда работает, часто бывает что всё идёт к нужному результату, но пара замен, и вуаля - камбэк соперника
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Eliza77
Видимо, баварии нравится, когда ее наказывают )
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RusSt
Если он еще и бундеслигу не возьмет это будет эпично
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MosFzz
Так и бывает на высоком уровне.
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Aggrrist
Ответ петрович сектор1
Трэш какой то МС вышел на второй матч играть по счету. Сделав ровно столько , что бы откатать ничью. С такими рассуждениями после игры, Баварии можно готовиться отдать и последнию Салатницу. Если только БД сам не накосорезит)
Может эта салатница в Дортмунде будет полезней и для самой Баварии.
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Ramin Mamedov
Ответ kaka10
То есть ты реально считаешь, что Сити был под угрозой невыхода в полуфинал? Особенно к 57-й минуте, когда Сити ведёт 4:0 да? Или выпусти он Альвареса, то игра бы сломалась, а Бавария вынесла 4:1? Такой бредовый ты человек конечно
ну да , в прошлом сезоне Сити тоже вроде спокойно выходил вплоть до 89 минуты, ведя 2:0..
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9wkbc9rjcb
Я думал он адекват, а нет 4:1 не может быть случайностью ну никак, надо было забивать, а не ворота свои охранять, так никогда не выиграть Хоффенхайм не даст соврать.
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Brigande
Я как болельщик Мадрида только рад такой самоидентификации Тухеля , потому что с таким подходом это означает , что на одно грозного евроконкурента у Реала меньше .
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Михо
Если бы не фактор Упамекано, могло сложится по другому. MVP обоих матчей, в одиночку их решил, но есть нюанс…
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