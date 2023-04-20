Тухель о вылете от «Ман Сити»: «Счет матчей не отражает ход противостояния. «Баварию» наказали за несколько допущенных моментов»

Томас Тухель считает, что счет противостояния с «Ман Сити» не отражает реальность.

Мюнхенцы сыграли вничью с «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала чемпионов (1:1), неделю назад – уступили со счетом 0:3. В полуфинал Лиги чемпионов прошли «горожане».

Об играх с « »

«Была разница в уверенности команд и в форме. Нас наказали за несколько допущенных моментов в обоих матчах. Не думаю, что счет матчей отражает ход противостояния».

О планах «Баварии» на следующий сезон

«Мы все еще знакомимся друг с другом. Я участвую [в планировании] и выскажу свое мнение. Не думаю, что будут споры из-за этого. Но сначала мы должны добиться максимума от этого состава, прежде чем думать об усилении», – сказал тренер «Баварии».

Вылеты из ЛЧ и Кубка Германии, 2 победы в 6 матчах – это «Бавария» при Тухеле

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