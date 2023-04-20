Салихамиджич про 1:1 с «Сити»: «Несмотря на плохое судейство, «Бавария» сыграла хорошо. Нужно забивать больше – летом займемся этим вопросом»
Хасан Салихамиджич раскритиковал судью после игры «Бавария» – «Манчестер Сити» (1:1).
Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Клемана Тюрпена. Рефери назначил по одному одиннадцатиметровому в пользу «горожан» и мюнхенцев, а также удалил главного тренера хозяев Томаса Тухеля по ходу игры.
«Мы провели очень хороший матч, несмотря на то, что судейство было плохим», – отметил спортивный директор «Баварии».
«Мы должны забивать больше голов. Мы все вместе планировали состав на этот сезон, при участии прежнего тренерского штаба. Займемся этим вопросом летом», – добавил менеджер, отвечая на реплику о том, что клуб не нашел замену форварду Роберту Левандовскому.
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Нельзя ж сказать, что это они с Каном дураки облажались уволив Нагеля, который на изи прошёл ПСЖ и была перспектива пройти дальше.
Может быть где-то везенье не хватило. Но упывать на такое судейство. Странно.