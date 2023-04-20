Салихамиджич про 1:1 с «Сити»: «Несмотря на плохое судейство, «Бавария» сыграла хорошо. Нужно забивать больше – летом займемся этим вопросом»

Теги Бавария Хасан Салихамиджич Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Роберт Левандовски Клеман Тюрпен Футбол

Хасан Салихамиджич раскритиковал судью после игры «Бавария» – «Манчестер Сити» (1:1).

Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Клемана Тюрпена. Рефери назначил по одному одиннадцатиметровому в пользу «горожан» и мюнхенцев, а также удалил главного тренера хозяев Томаса Тухеля по ходу игры.

«Мы провели очень хороший матч, несмотря на то, что судейство было плохим», – отметил спортивный директор «Баварии».

«Мы должны забивать больше голов. Мы все вместе планировали состав на этот сезон, при участии прежнего тренерского штаба. Займемся этим вопросом летом», – добавил менеджер, отвечая на реплику о том, что клуб не нашел замену форварду Роберту Левандовскому.

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66 комментариев

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Артур Мкртычян
судейство было обычное. и даже левую пенку Баварии дали. непонятно чего он жалуется. на свою красную тухлель отработал по полной.
+124
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Hans Castorp
Давно такого показательно идиотского выстрела в ногу , посреди успешного сезона не было , по крайней мере из топ клубов никто так сам себе не вредил как руководство Баварии
+93
-2
+91
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Василий Петров
Только в Баварии узнали, что против них тоже могут играть агрессивно и жестко, как и они сами, так сразу судейство 🤡
+74
-4
+70
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Злобный Конь
Надо убрать Салихамиджича и Кана.
+53
-3
+50
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Роналду плачет
Ответ Артур Мкртычян
судейство было обычное. и даже левую пенку Баварии дали. непонятно чего он жалуется. на свою красную тухлель отработал по полной.
Как раз таки понятно почему он жалуется.
Нельзя ж сказать, что это они с Каном дураки облажались уволив Нагеля, который на изи прошёл ПСЖ и была перспектива пройти дальше.
+32
0
+32
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Konstantin Frolov
Слили Нагельсмана, ту же ответка пришла в качестве двух вылетов из турниров. Если ещё и чемпионат умудрятся проиграть, вообще чудесно будет
+30
0
+30
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Олжас
Вор должен сидеть в тюрьме, вингер должен бегать на бровке и ты это знаешь лучше меня. Зачем пихаете Сане в центр поля? Зачем вместо Левы привезли Мане? Зачем устроили сВингер пати?
+28
-2
+26
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Recreated
Ответ Злобный Конь
Надо убрать Салихамиджича и Кана.
Я вот не пойму кто из них тупее!
+19
-1
+18
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Recreated
Противно слышать этот бред! Скажи, что проиграли по делу по сумме двух матчей и всё!
+14
0
+14
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Евгений Лифшиц
судейство было очень неплохим в очень тяжелом матче для судей. на то как вели себя игроки и тренер баварии было очень неприятно смотреть
+11
0
+11
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Reyego
Ещё бы нормальное руководство найти, на место Салихамиджича и Кана 👍🏻
+8
0
+8
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Donald J. Trump
Под работой летом - это намек другим клубам Бундеслиги, что бы те начали уже сейчас переподписывать контракты со своими игроками, что бы они не ушли в Баварию бесплатно?
+7
-1
+6
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Apple 95
Вам надо поработать над приобретением хорошего нападающего, своего вы профукали.
+6
0
+6
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Achilles 21
что не так с судейством, нормально француз отсудил, какие претензии к нему?
+6
-1
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Гектор Печорин
Чупо мотинг при нагельсмане забивал, а при тухеле стух
+3
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Uf1k
Ответ Глеб Кравцов
МС себя вёл ещё более мерзко елси объективно . Позорные Затяжки времени и симуляции с 20 минуты, грязные приёмники, которые пропускал судья , вытаптывание точки пенальти , стычки и так далее . Прямо как с Атлетико в прошлом сезоне . Но почему-то все считают Пепку и его команду святыми и это все соперники такие сякие 🤡
ну да, а Горетцка, что 5 раз перед пенальти зашёл в штрафную "только спросить" - это другое, да?
+3
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Бодратустра
Ответ Артур Мкртычян
судейство было обычное. и даже левую пенку Баварии дали. непонятно чего он жалуется. на свою красную тухлель отработал по полной.
А чем эта пенка была левой?
+2
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kvn9
Ответ Олжас
Вор должен сидеть в тюрьме, вингер должен бегать на бровке и ты это знаешь лучше меня. Зачем пихаете Сане в центр поля? Зачем вместо Левы привезли Мане? Зачем устроили сВингер пати?
О, хоть кто-то видит проблему Сане так же как я, какой год уже пишу, его место исключительно на фланге, причём с чётким игровым заданием. Для центра поля ему критически не хватает игрового интеллекта и аккуратности, один яркий матч может провести из десяти, но такое соотношение не для топ-клуба.
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aleks.alex.vasilev@mail.ru
Сити молодцы, с трудной и нервной победой. Холланд зверь, его и не хватало Пепу для надеюсь победы в ЛЧ...
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N-6 AlexanderX
При Нагельсманне в начале сезона и когда Мане был в строю, особой проблемы в отсутствие девятки не наблюдалось. Аналоги Левандовского это Карим и любитель морковки. Кейн уже старый. Осмихмену нужно постоянно доставлять мяч, с чем у Баварцев в последнее время явные проблемы. Что Хасан хочет там изменить, до сих пор непонятно. Было бы лучше, если бы он занялся Гнабри и Санэ, эти ребята уже давно по настроению играют и явно находятся не в лучшей форме. А еще лучше, если бы вместе с Каном сходили к психиатру.
+2
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Bavarec-Art
Ответ Recreated
Я вот не пойму кто из них тупее!
Хасанчик очевидно
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jonnysilverhand01
Бавария превратилась в такую гламурную Г, от машины Хайнкеса не осталось и следа
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Maksat Hasanow
Ответ Igor Agnev
Судейство было нормальным и последовательным. По-моему пенальти в ворота Мансити был менее очевидным чем пенальти в ворота Баварии. Судья наказывал за грубость обе команды. Желтую за затяжку времени Эдерсону тоже сразу показал - в первом тайме. Вот что судья не так сделал или пропустил? Такое чувство, что кто-то виноват, а "Рафик ни у чем не винават" ))
Реализация ноль. Кого-то надо же сделать крайним
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moldfan
Честно говоря, судейство было нормальным. Обошлось без грубых ошибок, хотя предпосылок было довольно много для этого.

Может быть где-то везенье не хватило. Но упывать на такое судейство. Странно.
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Мадрид наказывает!
Позорный Хасан, что футболистом был мерзким, что менеджером таким же. Про Кана аналогично.
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