«Ман Сити – 3-й клуб АПЛ, выходивший в 1/2 ЛЧ три сезона подряд. Ранее это удалось «МЮ» и «Челси»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» стал 3-м клубом АПЛ, выходившим в 1/2 финала Лиги чемпионов 3 сезона подряд.

Ранее это удалось «Манчестер Юнайтед» и «Челси» – в период с 2007 по 2009 год.

В текущем розыгрыше ЛЧ «Ман Сити» выбил по итогам матчей 1/4 финала «Баварию» (3:0, 1:1) и сыграет в полуфинале с «Реалом».

Битва «Ман Сити» с «Реалом» и миланское дерби – королевские полуфиналы ЛЧ!

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31 комментарий

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Ник Ник
Не понимаю, когда люди пишут про нефть и ФП... Типа ну не будь сейчас Сити, футбол бы был унылее в десяток раз))

По мне так, радоваться надо, что появляются те, кто много денег приносит и поднимает клубы на супер уровень, тем самым, даруя интересные матчи.

Причём, благодаря деньгам, шатает положение гегемонов футбольного мира, создавая конкуренцию как раз таки.

Пусть уже эти деньги ото всюду вливаются, нам то что...

Ощущение, что людям не красивый футбол нужен, а кому то в трусы залезть, посчитать чужие деньги зачем-то 🙈🤷🏽
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выходец из убежища
Ответ Артём Сергеев
если сравнивать с псг,этот клуб хоть что-то отбивает от вложениии
Потому что более грамотное руководство и трансферная политика. Покупают тех, кто нужен тренеру и подходит под стиль, а не просто скупают звёзд.
+46
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belikovda.90
Ответ Артём Сергеев
красивый футбол можно и без мешков и гегемонов посмотреть,в чем связь вообще? Тут говорят про несправедливость, про честную конкуренцию и читерство
Фейр плей это не о честной конкуренции. Это правило только для монополии топовых клубов и не допуск других клубов на топ уровень. Кто покупал Зидана, Фиго и прочих за бешенные деньги? Эти клубы создали себе финансовый задел и не хотят пускать новых Тупое правило
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Артём Сергеев
если сравнивать с псг,этот клуб хоть что-то отбивает от вложениии
+20
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rigobersong
Пеп гений!:)
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Михаил Стентор
Ответ Fark
по сути сегодня все суперклубы Европы - это накаченные на денежных стероидах клубы. Среди 14-финалистов только Бавария, Милан и Бенфика живет по средствам. При этом только один пробился в полуфинал. Думаю, скоро и такого не будет и это огорчает. Умирает футбол в своем изначальном значении и по сути он превращается в нечто фэнтези футбол, когда сидят условные шейхи или американцы и одним "нажатием кнопки" покупают игроков и строят команды. Дошло до того, что даже традиционный и многолетний денежный мешок Реал (кто знает историю тот знает о чем я) не может с ними тягаться
Ну такой принцип был уже в 90-е. Да и раньше тоже. Не вижу тут каких-то больших изменений помимо увеличения медийности всех этих процессов.
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dr. cage
Ответ Артём Сергеев
если сравнивать с псг,этот клуб хоть что-то отбивает от вложениии
Примерно год назад за такие слова местные иксперты мне тут наминусили люто..

Хотя очевидно, что ПСЖ на фоне Сити это просто Анжи на максималках..
+9
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aleks.alex.vasilev@mail.ru
МЮ и Ливерпуль, тоже имеют богатых владельцев, но разница в том, что владельцы из бюджетов своих команд стараются деньги выкачивать себе в карман, но не вкладывать в свои клубы...Челси на этом фоне смотрится аномалией, покупая пачками игроков, не задумываясь, а подходят ли эти игроки под систему клуба.
+8
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Fark
Ответ Артём Сергеев
а потом некоторые спрашивают почему интерес к футболу падает,мне кажется именно из-за этого
по сути сегодня все суперклубы Европы - это накаченные на денежных стероидах клубы. Среди 14-финалистов только Бавария, Милан и Бенфика живет по средствам. При этом только один пробился в полуфинал. Думаю, скоро и такого не будет и это огорчает. Умирает футбол в своем изначальном значении и по сути он превращается в нечто фэнтези футбол, когда сидят условные шейхи или американцы и одним "нажатием кнопки" покупают игроков и строят команды. Дошло до того, что даже традиционный и многолетний денежный мешок Реал (кто знает историю тот знает о чем я) не может с ними тягаться
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Kien_6
Ответ Артём Сергеев
красивый футбол можно и без мешков и гегемонов посмотреть,в чем связь вообще? Тут говорят про несправедливость, про честную конкуренцию и читерство
Честную конкуренцию????!!!!
Вы в футбол играете?
Если в вашей команде прийдет классный нападающий который клипает голлы в каждом матче и играет на высоком уровне, вы были бы рады такому игроку? Или вы скажете , что ну его нафиг , он слишком классный игрок и соперники с ним не справляются , а давайте мы его не будем заявлять за нашу команду.
+5
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mansur_axe
Ман Сити лучший клуб за последние 5 лет.
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Tydeus
Ответ Артём Сергеев
красивый футбол можно и без мешков и гегемонов посмотреть,в чем связь вообще? Тут говорят про несправедливость, про честную конкуренцию и читерство
А все предыдущие топы не за счёт финансов поднимались что ли? Даже Италию возьмём. Ювентус – фиат и Джанни Аньелли, Милан – авоська денег Бернускони в 80-е, Интер – семья Моррати, владельцы производителя шин Пирелли, вложившие очень много денег.
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Антон Болховитин
Ответ Артём Сергеев
если сравнивать с псг,этот клуб хоть что-то отбивает от вложениии
Если сравнивать с кем угодно. Возьми дистанцию 5 лет, сити будет лидером по отношению на набранных очков к затратам.
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Роман Марченко
Ответ Fark
по сути сегодня все суперклубы Европы - это накаченные на денежных стероидах клубы. Среди 14-финалистов только Бавария, Милан и Бенфика живет по средствам. При этом только один пробился в полуфинал. Думаю, скоро и такого не будет и это огорчает. Умирает футбол в своем изначальном значении и по сути он превращается в нечто фэнтези футбол, когда сидят условные шейхи или американцы и одним "нажатием кнопки" покупают игроков и строят команды. Дошло до того, что даже традиционный и многолетний денежный мешок Реал (кто знает историю тот знает о чем я) не может с ними тягаться
а что там по Наполи?)
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a.sh.s.
Ответ Fark
по сути сегодня все суперклубы Европы - это накаченные на денежных стероидах клубы. Среди 14-финалистов только Бавария, Милан и Бенфика живет по средствам. При этом только один пробился в полуфинал. Думаю, скоро и такого не будет и это огорчает. Умирает футбол в своем изначальном значении и по сути он превращается в нечто фэнтези футбол, когда сидят условные шейхи или американцы и одним "нажатием кнопки" покупают игроков и строят команды. Дошло до того, что даже традиционный и многолетний денежный мешок Реал (кто знает историю тот знает о чем я) не может с ними тягаться
Милан, Интер, Юве тоже были мешками, только тут, многие об этом не знают, просто напишите за сколько перешёл, из Пармы в Юве Буффон или трансфер Виери или Батистута или Роналдо. Теперь пришёл, время шейхов или по вашему только итальянцы, или Реал и Барса должны покупать всех топ футболистов? Знаете, когда начали доминировать итальянские клубы? Когда у них было много денег, тогда когда у итальянских клубов было много денег так же возмущалесь? или это другое?!
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Tun
Ответ mansur_axe
Ты наверно вообще не разбираешься в футболе. Сити уже лет 5 как работает в плюс. Сити по доходам обогнал МЮ, минусологи читайте правильно , по доходам, а не по прибыли. Все хейтеры видят только трансферные деньги, а остальное нет, потому что им правда ни к чему, они хейтеры и нужно разбрасываться словами, а Сити это холдинг, Сити это вложение в инфраструктуру, грамотный менеджмент.
Так эти доходы с липовых контрактов, каждый год разоблачения выходят
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Yerbo
Ответ dr. cage
Примерно год назад за такие слова местные иксперты мне тут наминусили люто.. Хотя очевидно, что ПСЖ на фоне Сити это просто Анжи на максималках..
просто ты как правило, пишешь бред в основном , вот и привыкли тебя минусовать )))
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Tun
Ответ Ник Ник
Не понимаю, когда люди пишут про нефть и ФП... Типа ну не будь сейчас Сити, футбол бы был унылее в десяток раз)) По мне так, радоваться надо, что появляются те, кто много денег приносит и поднимает клубы на супер уровень, тем самым, даруя интересные матчи. Причём, благодаря деньгам, шатает положение гегемонов футбольного мира, создавая конкуренцию как раз таки. Пусть уже эти деньги ото всюду вливаются, нам то что... Ощущение, что людям не красивый футбол нужен, а кому то в трусы залезть, посчитать чужие деньги зачем-то 🙈🤷🏽
Вы забываете об экономике, которую руинит такая политика. Это и упадок Арсенала Венгера, когда не просто из под носа начали уводить потенциальных игроков, но и их же игроков внаглую перекупать. Это и перегрев рынка, когда любое полено стало в два раза дороже. Даже Реал не отказался от гонки вооружений на дистанции и вышел из игры, сменив политику на закупку латиносов тоже по оверпрайсу, что пока сохраняет им жизнь. А вот Барса пыталась играть с псж и сити на равных, в результате лопнула и теперь продает свои будущие доходы
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Юрий Кечко
Ответ Бухгалтер2021
и снова вылетят в полуфинале
Если нет , то готов удалить аккаунт ?)
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Ноно Гомес
Челси в тех годах так и не выиграл, состав был мощный...
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ВладимирНеПутин
Ответ Артём Сергеев
если сравнивать с псг,этот клуб хоть что-то отбивает от вложениии
Чемпионат Франции куда слабее и денег там меньше у команд, они ориентированы больше на продажу. В АПЛ аутсайдеры спокойно покупают игроков по 20 млн. И что привлечь звезд ПСЖ приходится платить больше игрокам и чтоб удержать их
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Reims Start 2023
Ответ Ник Ник
Не понимаю, когда люди пишут про нефть и ФП... Типа ну не будь сейчас Сити, футбол бы был унылее в десяток раз)) По мне так, радоваться надо, что появляются те, кто много денег приносит и поднимает клубы на супер уровень, тем самым, даруя интересные матчи. Причём, благодаря деньгам, шатает положение гегемонов футбольного мира, создавая конкуренцию как раз таки. Пусть уже эти деньги ото всюду вливаются, нам то что... Ощущение, что людям не красивый футбол нужен, а кому то в трусы залезть, посчитать чужие деньги зачем-то 🙈🤷🏽
👍👍👍
0
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Бухгалтер2021
Ответ Юрий Кечко
Если нет , то готов удалить аккаунт ?)
вася ты тут при чем
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