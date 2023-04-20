«Ман Сити – 3-й клуб АПЛ, выходивший в 1/2 ЛЧ три сезона подряд. Ранее это удалось «МЮ» и «Челси»
«Манчестер Сити» стал 3-м клубом АПЛ, выходившим в 1/2 финала Лиги чемпионов 3 сезона подряд.
Ранее это удалось «Манчестер Юнайтед» и «Челси» – в период с 2007 по 2009 год.
В текущем розыгрыше ЛЧ «Ман Сити» выбил по итогам матчей 1/4 финала «Баварию» (3:0, 1:1) и сыграет в полуфинале с «Реалом».
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По мне так, радоваться надо, что появляются те, кто много денег приносит и поднимает клубы на супер уровень, тем самым, даруя интересные матчи.
Причём, благодаря деньгам, шатает положение гегемонов футбольного мира, создавая конкуренцию как раз таки.
Пусть уже эти деньги ото всюду вливаются, нам то что...
Ощущение, что людям не красивый футбол нужен, а кому то в трусы залезть, посчитать чужие деньги зачем-то 🙈🤷🏽
Хотя очевидно, что ПСЖ на фоне Сити это просто Анжи на максималках..
Вы в футбол играете?
Если в вашей команде прийдет классный нападающий который клипает голлы в каждом матче и играет на высоком уровне, вы были бы рады такому игроку? Или вы скажете , что ну его нафиг , он слишком классный игрок и соперники с ним не справляются , а давайте мы его не будем заявлять за нашу команду.