Каррагер о «Сити»: «Пеп считает победу в ЛЧ чрезмерным требованием, но это не так. Любой топ-тренер выиграл бы АПЛ с этим клубом»

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Джейми Каррагер Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Джейми Каррагер высказался о возможном требле у «Манчестер Сити». 

«Манчестер Сити» сейчас так доминирует, что нормализовал идею о требле из Премьер-лиги, Лиги чемпионов и Кубка Англии. Это свидетельствует о стандартах, которые Пеп Гвардиола установил на вершине английского футбола. Он поднимал ожидания в кульминационный момент каждого сезона до такой степени, что на него оказывается давление, требующее соответствовать или превосходить некоторые из самых выдающихся достижений в спортивной истории этой страны.

Это означает, что мы приближаемся к потенциально определяющему туру в борьбе за титул, в котором основное внимание будет уделяться тому, чтобы «Арсенал» завершил 19-летнее ожидание чемпионства, а о возможном требле «Сити» пока почти не упоминалось.

Во всем виноват талант Гвардиолы. Футбольный мир становится пресыщенным успехами неизменно команд, которые неизменно хороши. Когда ты подряд выигрываешь титулы Премьер-лиги, имеешь в своем послужном списке несколько побед в кубке страны и две победы в Лиге чемпионов (включая требл) с «Барселоной», пути к созданию новой истории и привлечению высших достижений становятся уже.

Для большинства команд и тренеров любой крупный трофей в сезоне – это успех. Но не для «Сити» и Гвардиолы. Если «Сити» завершит этот сезон только с Кубком Англии, это будет ощущаться как огромный провал, особенно как для сезона, в котором они добавили Эрлинга Холанда. Требл изменил правила игры в пользу «Манчестер Юнайтед» и Фергюсона. 

Это не совсем новая ситуация. В конце 1990-х игроки «Манчестер Юнайтед» создали подобную ситуацию, доминируя во внутреннем чемпионате до такой степени, что чемпионство было минимальным ожиданием. Они отчаянно хотели заполучить трофей, который ускользал от их клуба с 1968 года.

Все изменилось, когда они выиграли Лигу чемпионов как часть требла и к имени Алекса Фергюсона добавилось «сэр». Это изменило ход игры в том, как оценивали Фергюсона и его работу на «Олд Траффорд».

Независимо от того, что Гвардиола уже выиграл на «Этихаде», «Юнайтед» все еще может использовать сезон 1999 года как символ исторического превосходства, как и «Ливерпуль», напомнающий о шести победах в Лиге чемпионов. Оба клуба также осознают, насколько близок «Сити» к тому, чтобы исправить отсутствие на доске почета.

Гвардиола недавно признал, что его работа в «Сити» будет оцениваться по тому, принесет ли он клубу с «Этихада» трофей Лиги чемпионов. Похоже, он считает это несправедливым и чрезмерным требованием. Извините, но это не так.

При всем уважении, Роберто Манчини и Мануэль Пеллегрини стали победителями Премьер-лиги с «Сити». Любой топ-тренер мира стал бы чемпионом лиги, если бы был назначен главным тренером «Сити» в последние 10 лет. Гвардиола был нанят не только для того, чтобы повторить этот успех. Владельцы из Абу-Даби ожидали, что он выведет «Сити» на более высокий уровень.

Ему удалось добиться этого благодаря историческому количеству набранных очков и внутреннему рекорду, достигнутому в 2019 году, а также благодаря футбольному стилю, превосходящему стиль его предшественников. Но Гвардиола не добьется того, ради чего его заманили в Англию, пока не выиграет Лигу чемпионов.

Как и в предыдущие годы, я думаю, что выиграть все три главных трофея – это слишком большой шаг для «Сити». Не потому, что они не могут этого сделать – я бы не стал ставить против этого, – а из-за того, насколько это сложно. Есть причина, по которой только один английский клуб выигрывал три самых крупных трофея в одном сезоне. Безупречное завершение требует не только мастерства, но и удачи.

Состав «Манчестер Юнайтед», который сделал это, провел для клуба самый запоминающийся сезон, но их фанаты признают, что он не был величайшим в эпоху Фергюсона. Команда, в составе которой в 2008 году были Уэйн Руни и Криштиану Роналду, был лучше.

Чтобы выиграть требл, «Юнайтед» нуждался в каждом отскоке мяча, даже если в конечном счете это было заслуженно. Были невероятные камбэки, такие как против «Ювентуса» в полуфинале Лиги чемпионов и мюнхенской «Баварии» в финале в Барселоне. Им понадобилось реализовать пенальти на последней минуте в матче с «Арсеналом» в полуфинале Кубка Англии.

То же самое можно сказать и о «Ливерпуле» 1984 года, который выиграл другой требл – лигу, Кубок лиги и Кубок Европейских чемпионов, причем последние трофеи были выиграны после переигровки и серии пенальти соответственно.

«Сити» мог выиграть требл в 2019 году, но проиграл у «Тоттенхэму» в матче, который должен был выиграть. В прошлом году они были в аналогичной ситуации, но потерпели поражение в полуфинале Кубка Англии после того, как Гвардиола сыграл ослабленным составом против «Ливерпуля», а затем мадридский «Реал» при невероятных обстоятельствах вырвал победу в полуфинале Лиги чемпионов.

Этот опыт должен помочь им в попытке сделать более серьезную ставку на требл», – написал бывший защитник «Ливерпуля» в своей колонке. 

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37 комментариев

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Ман Сити
Простыня нытья от болелы ливера. Где твоя АПЛ дерево?
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Scorpio
Ответ Юрий Кечко
То есть сэр Алекс за 30 лет выиграл лишь 2 лч то он физрук , я тебя правильно понимаю бестолочь? Манчестер Юнайтед на тот момент котировался как сити сейчас как раз Или это другое ?
забей, это довны
факты с ними не работают
Муму собирал чашки дома, как дети в школу, за то в ЛЧ их унижали налево и направо! Но почему-то к САФу было ноль претензий в эти моменты, даже близко не было предъяв, я отлично это помню
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МТБ
Ответ v.belorussky
Гвардиола не просто разок выиграл АПЛ, он стал главной силой в самом конкурентном чемпионате. Сколько было примеров того, когда сильный тренер приходит в топ коллектив, выдаёт феноменальный сезон, а потом сдувается? А стабильности Пепа уже мог бы даже сам сэр Алекс Фергюсон позавидовать. В ЛЧ же многое решают случайности. Ди Матео случайно зацепил ЛЧ, но это не делает его великим.
Про ЛЧ кстати, отмазка так себе. Случайности решают, однако Клопп в финале был трижды, а Пепе однажды. Случайности решают, но реал за это время взял ЛЧ трижды.
Случайности решают, но Тухель был в финале ЛЧ дважды подряд, с двумя разными командами.

Да, ДиМаттео не стал великим, но у Ди Маттео при этом столько же финалов, сколько у Пепа в Сити.

Зато Анчелотти великим стал (или будем спорить?)

Так или иначе сильные, стабильные клубы раз в какой-то период времени выходят в финал ЛЧ и выигрывают. Иногда это бывает с одним тренером, иногда с разными.

1 финал это не плохо, проблема в том, что есть примерно один клуб, с таким же стабильным тренерским присутствием - ливерпуль. Нигде более тренеры так долго не сидят. Но у Ливерпуля результаты явно лучше, хотя ресурс и меньше.
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Stockt Malone
Кажется это не человек написал. С шутками к 1 апреля - тоже не очень - «неизменный» поток… «неизменных» слов.
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Евгений Зенченко
Любой бы выиграл, кроме Каррагера.
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Today I feel Qatari
Ответ МТБ
Вообще, хз, причём тут требл Юнайтед, клзырять прошлым смысла нет. Однако факт остаётся фактом - Гвардиола в Сити уже почти 7 лет, за прошлые 7 лет он однажды вышел в финал. Не то, что бы это плохо, но Клопп был в финале трижды, а ещё в финале был Челси и тоттенхем. Понятно, что Челси и Сити захватили по кубку, притом Челси в очном матче с Сити. Так что вопросы по качеству к Пепе есть
Ну некубковый Пеп тренер, так бывает. Ферги тоже был не особо кубковым, зато чемпионства пылесосил. Это же не делает его менее великим. Клопп вот кубковый - с чемпионствами так себе, зато хорошо умеет играть на вылет. Может даже выйти в финал ЛЧ перед этим еле-еле заскочив на четвертую строчку в АПЛ
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Александра Александрова
Любой на месте Гвардиолы выигрывал , но это только на словах у Гвардиолы 32 трофея за 13 лет , никто такого и близко не делал , кто то говорит но он возглавлял Барселону , Баварию , Сити , так эти команды много кто тренировал , почему у них нету столько титулов ?
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МТБ
Вообще, хз, причём тут требл Юнайтед, клзырять прошлым смысла нет. Однако факт остаётся фактом - Гвардиола в Сити уже почти 7 лет, за прошлые 7 лет он однажды вышел в финал. Не то, что бы это плохо, но Клопп был в финале трижды, а ещё в финале был Челси и тоттенхем. Понятно, что Челси и Сити захватили по кубку, притом Челси в очном матче с Сити.
Так что вопросы по качеству к Пепе есть
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Юрий Кечко
Ответ Оригинальный Ник
Тренируя Баварию и Сити, ответ очевиден: да, обязан был взят. Иначе люди начнут сомневаться в его тренерских навыках (что уже происходит)
То есть сэр Алекс за 30 лет выиграл лишь 2 лч то он физрук , я тебя правильно понимаю бестолочь?
Манчестер Юнайтед на тот момент котировался как сити сейчас как раз
Или это другое ?
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МТБ
Ответ v.belorussky
Гвардиола не просто разок выиграл АПЛ, он стал главной силой в самом конкурентном чемпионате. Сколько было примеров того, когда сильный тренер приходит в топ коллектив, выдаёт феноменальный сезон, а потом сдувается? А стабильности Пепа уже мог бы даже сам сэр Алекс Фергюсон позавидовать. В ЛЧ же многое решают случайности. Ди Матео случайно зацепил ЛЧ, но это не делает его великим.
Простите, т.е. фактор залива клуба баблом не считается?
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Today I feel Qatari
Мне так нравится понятие "другой требл" ливерпуля лол. Продолжая данную логику можно еще вспомнить "другой требл" Жузе в 2017. А можно просто перестать наконец-то обесценивать это достижение, которое в Англии покорилось лишь одной команде. Не примазывайся, джейми
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Юрий Кечко
Ответ Оригинальный Ник
Тренируя Баварию и Сити, ответ очевиден: да, обязан был взят. Иначе люди начнут сомневаться в его тренерских навыках (что уже происходит)
Бавария без пепа за 10 лет взяла одну лч ковидную
Как так ? Если пеп был с ней обязан взять за 3 попытки лч
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tolstiy
Ответ Serega Fart
Пеп не уйдет с поста пока ЛЧ не возьмет
про баварию тоже самое писали....
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llolishe
Ответ BeastI666I
хахаха как это любой?! а кто создал этот Сити свои кропотливым трудом?!
Фейковые компании по которым проходили финансовые махинации
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Оригинальный Ник
Ответ Юрий Кечко
Тем более он за эти годы играл в финале и полуфинале сколько раз , ну не свезло Дистанция все расставляет по местам в итоге
Тренируя Баварию и Сити, ответ очевиден: да, обязан был взят. Иначе люди начнут сомневаться в его тренерских навыках (что уже происходит)
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llolishe
Конечно любой тренер АПЛ выигрывал бы с такой командой там один Холланд 400 лямовый только
Какие деньги крутятся ради ноль ЛЧ
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Юрий Кечко
Ответ Оригинальный Ник
Да, у лысого две позорные судейские лч, я помню. А напомни, сколько раз он брал лч после ухода из Барсы?
Тем более он за эти годы играл в финале и полуфинале сколько раз , ну не свезло
Дистанция все расставляет по местам в итоге
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Юрий Кечко
Ответ Оригинальный Ник
Да, у лысого две позорные судейские лч, я помню. А напомни, сколько раз он брал лч после ухода из Барсы?
Он обязан был за эти 10 лет обязательно взять лч что бы Вася с дивана признал его великим ?
Топ клубов в мире как то не один и не два , выиграл кто то другой
Легче всего сказать что лч позорные так любую победу можно обесценить

Я повторюсь у него ещё лет 20 карьеры и очевидно он будет самым титулованным тренером в истории
Ты это можешь как то опровергнуть ?
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Victor Victor
Ответ Cearvm
Ага, а Манчини и Пеллегрини не хотели пользоваться, поэтому не всегда побеждали или даже из группы ЛЧ не выходили. А бедный Зидан выжимал максимум из, возможно, лучшего состава Реала в истории буквально с парой средних позиций)
Не поддерживаю в полной мере комментарий выше, но сравнение достижений Пеллегрини и Манчини с достижениями Гвардиолы в ЛЧ не совсем корректны. Ибо в тот период времени когда Сити тренировал Пеллегрини и уж тем более Манчини Сити ещё не сформировался окончательно как топ клуб, не успел выработаться менталитет и характер победителей, что на внешней европейской арене очень важно. Хосеп же пришёл уже на том этапе когда Сити был уже почти элитой футбола и довершил процесс. Поэтому с него и спросу больше. Моё мнение.
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Оригинальный Ник
Ответ Юрий Кечко
Пеп к своим годам уже имеет 2 лч, а ему тренировать лет 20 ещё Сэр Алекс за всю карьеру выиграл 2 лч, он вроде как великий или это другое ? А ещё выход например а финал лч это позорится получается ? Какие же балбесы тут половина пользователей я в шоке
Да, у лысого две позорные судейские лч, я помню. А напомни, сколько раз он брал лч после ухода из Барсы?
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Born is the King
Да что ты вообще несёшь?
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Юрий Кечко
Ответ Оригинальный Ник
Пеп — это по сути забугорный Семак. Пользуясь превосходством клуба в лиге, он клепает внутренние чашки, а в еврокубках каждый год позорится
Я вот не поклонник пепа, но таким комментаторам хочется их телефон об голову разломать, что бы не с чего было эту ересь писать))
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Юрий Кечко
Ответ Оригинальный Ник
Пеп — это по сути забугорный Семак. Пользуясь превосходством клуба в лиге, он клепает внутренние чашки, а в еврокубках каждый год позорится
Пеп к своим годам уже имеет 2 лч, а ему тренировать лет 20 ещё

Сэр Алекс за всю карьеру выиграл 2 лч, он вроде как великий или это другое ?

А ещё выход например а финал лч это позорится получается ?

Какие же балбесы тут половина пользователей я в шоке
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Макс Кидалов
Ответ v.belorussky
Гвардиола не просто разок выиграл АПЛ, он стал главной силой в самом конкурентном чемпионате. Сколько было примеров того, когда сильный тренер приходит в топ коллектив, выдаёт феноменальный сезон, а потом сдувается? А стабильности Пепа уже мог бы даже сам сэр Алекс Фергюсон позавидовать. В ЛЧ же многое решают случайности. Ди Матео случайно зацепил ЛЧ, но это не делает его великим.
Гвардиола всегда показывает стабильность и красивую игру, я сам за Реал болею, но это факт и очень бы хотел его в Реал, но знаю что это невозможно. Он реально хоть и лет 12 не выгрывал лч, но его команды всегда считаются фаворитами во всех турнирах не просто из за подбора игроков, финансов и т.д, а именно по игре и это полностью заслуга гвардиолы. Поэтому никто его никогда не увольняет, потому что видят что команды его показывают топ футбол, но не всегда топ футбол приносит трофеи, так как есть такие как Реал, Челси которые выигрывают лч за счёт характера, но по игре естественно уступают командам гвардиолы.
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Екн Лор
АПЛ и ЧМ - вот они самые сильный турниры в футболе, а эти ваши ЛЧ донные нам не нужны, сами их выигрывайте!
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