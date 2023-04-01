Каррагер о «Сити»: «Пеп считает победу в ЛЧ чрезмерным требованием, но это не так. Любой топ-тренер выиграл бы АПЛ с этим клубом»

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«Манчестер Сити» сейчас так доминирует, что нормализовал идею о требле из Премьер-лиги, Лиги чемпионов и Кубка Англии. Это свидетельствует о стандартах, которые установил на вершине английского футбола. Он поднимал ожидания в кульминационный момент каждого сезона до такой степени, что на него оказывается давление, требующее соответствовать или превосходить некоторые из самых выдающихся достижений в спортивной истории этой страны.

Это означает, что мы приближаемся к потенциально определяющему туру в борьбе за титул, в котором основное внимание будет уделяться тому, чтобы «Арсенал» завершил 19-летнее ожидание чемпионства, а о возможном требле «Сити» пока почти не упоминалось.

Во всем виноват талант Гвардиолы. Футбольный мир становится пресыщенным успехами неизменно команд, которые неизменно хороши. Когда ты подряд выигрываешь титулы Премьер-лиги, имеешь в своем послужном списке несколько побед в кубке страны и две победы в Лиге чемпионов (включая требл) с «Барселоной», пути к созданию новой истории и привлечению высших достижений становятся уже.

Для большинства команд и тренеров любой крупный трофей в сезоне – это успех. Но не для «Сити» и Гвардиолы. Если «Сити» завершит этот сезон только с Кубком Англии, это будет ощущаться как огромный провал, особенно как для сезона, в котором они добавили Эрлинга Холанда. Требл изменил правила игры в пользу «Манчестер Юнайтед» и Фергюсона.

Это не совсем новая ситуация. В конце 1990-х игроки «Манчестер Юнайтед» создали подобную ситуацию, доминируя во внутреннем чемпионате до такой степени, что чемпионство было минимальным ожиданием. Они отчаянно хотели заполучить трофей, который ускользал от их клуба с 1968 года.

Все изменилось, когда они выиграли Лигу чемпионов как часть требла и к имени добавилось «сэр». Это изменило ход игры в том, как оценивали Фергюсона и его работу на «Олд Траффорд».

Независимо от того, что Гвардиола уже выиграл на «Этихаде», «Юнайтед» все еще может использовать сезон 1999 года как символ исторического превосходства, как и «Ливерпуль», напомнающий о шести победах в чемпионов. Оба клуба также осознают, насколько близок «Сити» к тому, чтобы исправить отсутствие на доске почета.

Гвардиола недавно признал, что его работа в «Сити» будет оцениваться по тому, принесет ли он клубу с «Этихада» трофей Лиги чемпионов. Похоже, он считает это несправедливым и чрезмерным требованием. Извините, но это не так.

При всем уважении, Роберто Манчини и Мануэль Пеллегрини стали победителями Премьер-лиги с «Сити». Любой топ-тренер мира стал бы чемпионом лиги, если бы был назначен главным тренером «Сити» в последние 10 лет. Гвардиола был нанят не только для того, чтобы повторить этот успех. Владельцы из Абу-Даби ожидали, что он выведет «Сити» на более высокий уровень.

Ему удалось добиться этого благодаря историческому количеству набранных очков и внутреннему рекорду, достигнутому в 2019 году, а также благодаря футбольному стилю, превосходящему стиль его предшественников. Но Гвардиола не добьется того, ради чего его заманили в Англию, пока не выиграет Лигу чемпионов.

Как и в предыдущие годы, я думаю, что выиграть все три главных трофея – это слишком большой шаг для «Сити». Не потому, что они не могут этого сделать – я бы не стал ставить против этого, – а из-за того, насколько это сложно. Есть причина, по которой только один английский клуб выигрывал три самых крупных трофея в одном сезоне. Безупречное завершение требует не только мастерства, но и удачи.

Состав «Манчестер Юнайтед», который сделал это, провел для клуба самый запоминающийся сезон, но их фанаты признают, что он не был величайшим в эпоху Фергюсона. Команда, в составе которой в 2008 году были Уэйн Руни и Криштиану Роналду, был лучше.

Чтобы выиграть требл, «Юнайтед» нуждался в каждом отскоке мяча, даже если в конечном счете это было заслуженно. Были невероятные камбэки, такие как против «Ювентуса» в полуфинале Лиги чемпионов и мюнхенской «Баварии» в финале в Барселоне. Им понадобилось реализовать пенальти на последней минуте в матче с «Арсеналом» в полуфинале Кубка Англии.

То же самое можно сказать и о «Ливерпуле» 1984 года, который выиграл другой требл – лигу, Кубок лиги и Кубок Европейских чемпионов, причем последние трофеи были выиграны после переигровки и серии пенальти соответственно.

«Сити» мог выиграть требл в 2019 году, но проиграл у «Тоттенхэму» в матче, который должен был выиграть. В прошлом году они были в аналогичной ситуации, но потерпели поражение в полуфинале Кубка Англии после того, как Гвардиола сыграл ослабленным составом против «Ливерпуля», а затем мадридский «Реал» при невероятных обстоятельствах вырвал победу в полуфинале Лиги чемпионов.

Этот опыт должен помочь им в попытке сделать более серьезную ставку на требл», – написал бывший защитник «Ливерпуля» в своей колонке.