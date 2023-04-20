Лаутаро – лучший игрок матча «Интер» – «Бенфика»: «Его мяч стал вишенкой на торте. Сделал ключевой пас при первом голе»
Лаутаро Мартинес признан лучшим игроком матча «Интер» – «Бенфика» (3:3).
Таково мнение технических наблюдателей УЕФА по итогам ответной игры 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Его гол стал вишенкой на торте. Форвард провел изумительный матч, постоянно совершал опасные рывки.
Сделал ключевой пас в эпизоде с первым голом и вообще уверенно действовал на мяче», – говорится о форварде «Интера».
Полуфинал ЛЧ пока спасает Индзаги. В Италии «Интер» вне топ-4
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
4 комментария