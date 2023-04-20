Лаутаро – лучший игрок матча «Интер» – «Бенфика»: «Его мяч стал вишенкой на торте. Сделал ключевой пас при первом голе»

Лаутаро Мартинес признан лучшим игроком матча «Интер» – «Бенфика» (3:3).

Таково мнение технических наблюдателей УЕФА по итогам ответной игры 1/4 финала чемпионов.

«Его гол стал вишенкой на торте. Форвард провел изумительный матч, постоянно совершал опасные рывки.

Сделал ключевой пас в эпизоде с первым голом и вообще уверенно действовал на мяче», – говорится о форварде « ».

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