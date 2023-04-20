Тренер «Бенфики» Шмидт о вылете из ЛЧ: «Мы превосходно выступили, проиграв лишь один раз в 14 матчах»
Рогер Шмидт оценил вылет «Бенфики» из 1/4 финала Лиги чемпионов.
В ответном матче с «Интером» лиссабонцы сыграли вничью (3:3, первая игра – 0:2).
«Мы превосходно выступили в этом турнире, проиграв в 14 матчах всего лишь один раз. К сожалению, это была очень важная игра. Мы не смогли сыграть с такой же концентрацией и интенсивностью у себя дома.
Но мне понравилось то, что я увидел сегодня: команда верила в себя и не сдавалась, даже уступая 1:3», – сказал главный тренер «Бенфики».
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