Тренер «Бенфики» Шмидт о вылете из ЛЧ: «Мы превосходно выступили, проиграв лишь один раз в 14 матчах»

Теги Интер Бенфика Лига чемпионов УЕФА Рогер Шмидт Футбол

Рогер Шмидт оценил вылет «Бенфики» из 1/4 финала Лиги чемпионов.

В ответном матче с «Интером» лиссабонцы сыграли вничью (3:3, первая игра – 0:2).

«Мы превосходно выступили в этом турнире, проиграв в 14 матчах всего лишь один раз. К сожалению, это была очень важная игра. Мы не смогли сыграть с такой же концентрацией и интенсивностью у себя дома.

Но мне понравилось то, что я увидел сегодня: команда верила в себя и не сдавалась, даже уступая 1:3», – сказал главный тренер «Бенфики».

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16 комментариев

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cdsocer
Надо отдать должное этой Бенфике, потрясающая команда, а главная проблема их, что спад в игре произошел после игры с Порто! Но Интер красавцы, при всех проблемах, команда собралась и показала очень содержательный футбол! Немного наверное испортил последний гол настроение болельщикам, но цель выполнена и нас ждет миланское дерби, а в нем уже не будет прохода за счет гола на чужом поле! Ждем полуфиналы, а эта Лига Чемпионов просто потрясающая!
+33
-3
+30
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Тюменец
Бенфика отлично себя проявила в этой компании. Если продолжит развитие, то станут сильнее в следующем сезоне.
+9
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+9
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cdsocer
Ответ Achilles 21
ну у интера тоже спад
У Интера не спад , а психологические проблемы в нападении . Посмотри их матчи и статистику . Тут явно не спад , а кое-что другое
+6
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+6
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Михаил Стентор
Ответ cdsocer
Надо отдать должное этой Бенфике, потрясающая команда, а главная проблема их, что спад в игре произошел после игры с Порто! Но Интер красавцы, при всех проблемах, команда собралась и показала очень содержательный футбол! Немного наверное испортил последний гол настроение болельщикам, но цель выполнена и нас ждет миланское дерби, а в нем уже не будет прохода за счет гола на чужом поле! Ждем полуфиналы, а эта Лига Чемпионов просто потрясающая!
Все четвертьфиналы без интриги, чем она потрясающая то?
+2
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+2
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Achilles 21
Ответ cdsocer
Надо отдать должное этой Бенфике, потрясающая команда, а главная проблема их, что спад в игре произошел после игры с Порто! Но Интер красавцы, при всех проблемах, команда собралась и показала очень содержательный футбол! Немного наверное испортил последний гол настроение болельщикам, но цель выполнена и нас ждет миланское дерби, а в нем уже не будет прохода за счет гола на чужом поле! Ждем полуфиналы, а эта Лига Чемпионов просто потрясающая!
ну у интера тоже спад
+1
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D-M Yttriy
Ответ Илья Сутурин
а где был проход за счёт гола на чужом поле? подскажи?
В предыдущем миланском полуфинале было 1-1 и 0-0, за счёт гостевого гола всё решилось
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Глеб Кравцов
Ответ Тюменец
Бенфика отлично себя проявила в этой компании. Если продолжит развитие, то станут сильнее в следующем сезоне.
какое развитие, опять распродажа . Нуньес, Энцо , дальше по списку Рамуш, Антониу Силва , Флорентину
+1
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United_LP
молодцы, че
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Ник Гре
Биться при 1:5 до упора - железный характер. Положить 2 гола за несколько минут до конца матча - уважение. И играют отлично, болел за Бенфику, но...
+1
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Sarumian
Спасибо Бенфике за 3:3. Бились до конца.
Такие команды уважают как болельщики, так и соперники.
На сегодняшний день Интер сильнее.
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Илья Сутурин
Ответ cdsocer
Надо отдать должное этой Бенфике, потрясающая команда, а главная проблема их, что спад в игре произошел после игры с Порто! Но Интер красавцы, при всех проблемах, команда собралась и показала очень содержательный футбол! Немного наверное испортил последний гол настроение болельщикам, но цель выполнена и нас ждет миланское дерби, а в нем уже не будет прохода за счет гола на чужом поле! Ждем полуфиналы, а эта Лига Чемпионов просто потрясающая!
а где был проход за счёт гола на чужом поле? подскажи?
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Глеб Кравцов
Ответ cdsocer
Надо отдать должное этой Бенфике, потрясающая команда, а главная проблема их, что спад в игре произошел после игры с Порто! Но Интер красавцы, при всех проблемах, команда собралась и показала очень содержательный футбол! Немного наверное испортил последний гол настроение болельщикам, но цель выполнена и нас ждет миланское дерби, а в нем уже не будет прохода за счет гола на чужом поле! Ждем полуфиналы, а эта Лига Чемпионов просто потрясающая!
объективно Интеру дико повезло с сеткой и даже так команда жетско отскакивала что с Порту , что в первом матче 1/4
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Глеб Кравцов
Ответ cdsocer
У Интера не спад , а психологические проблемы в нападении . Посмотри их матчи и статистику . Тут явно не спад , а кое-что другое
смотрел статистику с Порту и в первом матче , чистые явные отскоки Интера . А в Чемпионате да , наоборот невезение
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B_Boris
Ответ Тюменец
Бенфика отлично себя проявила в этой компании. Если продолжит развитие, то станут сильнее в следующем сезоне.
Не продолжит, думаю купят их и опять по новой. Что хорошо 👍🏻
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