Тренер «Бенфики» Шмидт о вылете из ЛЧ: «Мы превосходно выступили, проиграв лишь один раз в 14 матчах»

Рогер Шмидт оценил вылет «Бенфики» из 1/4 финала Лиги чемпионов.

В ответном матче с « » лиссабонцы сыграли вничью (3:3, первая игра – 0:2).

«Мы превосходно выступили в этом турнире, проиграв в 14 матчах всего лишь один раз. К сожалению, это была очень важная игра. Мы не смогли сыграть с такой же концентрацией и интенсивностью у себя дома.

Но мне понравилось то, что я увидел сегодня: команда верила в себя и не сдавалась, даже уступая 1:3», – сказал главный тренер «Бенфики».

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