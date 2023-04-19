Холанд забивает 7 матчей подряд. У него 15 голов на этом отрезке

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд забивает 7 матчей подряд.

Форвард «Манчестер Сити» продлил серию в среду, поразив ворота «Баварии» в ответной встрече Лиги чемпионов.

За этот отрезок Холанд забил 15 голов, в том числе 5 в игре с «Лейпцигом» (7:0) в Лиге чемпионов.

Подробно со статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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35 комментариев

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Кирилл
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
«Сижу на факсах Барселоны» - лучший любитель плюсиков на этом сайте )

Пишет везде, но если не зашло и получил один минус - «Комментарий удален пользователем» )
+53
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ALMANAC
Салихамиджича и Кана показали в этот момент. Сидят обтекают менеджеры)
+31
-4
+27
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Фанат Лионеля Месси
Фантастическая статистика ,конечно
+18
-6
+12
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Инженер Управляющий
ну это заявка на ЗМ, так рвать ЛЧ и АПЛ в течении всего сезона... да могут сказать что его на ЧМ не было, но ЧМ это всего 7 игр, а тут стабильная мощь, куда более значимая чем короткий турнир
+16
-6
+10
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Эвребе и Айтекин
Да хоть 200 забьет, ЗМ отдадут Месси за 5 пенальти на ЧМ.
+10
-4
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Wild91688
Пока Холланд делает историю Мбабле сидит у себя в патриотической клетке и гробит себе карьеру
+6
-2
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MUthebest
Ответ Эвребе и Айтекин
Да хоть 200 забьет, ЗМ отдадут Месси за 5 пенальти на ЧМ.
"Форвард сборной Аргентины Лионель Месси стал первым футболистом в истории, который забивал на всех стадиях в рамках одного чемпионата мира"
Поплачь
+7
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Cruel Snake
Это вообще законно?
+9
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Жанат Ахметов
Вот Месси и Роналду завершат карьеру и ждать таких игроков лет 50,и тут появился Холланд
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gPk
Ответ Инженер Управляющий
ну это заявка на ЗМ, так рвать ЛЧ и АПЛ в течении всего сезона... да могут сказать что его на ЧМ не было, но ЧМ это всего 7 игр, а тут стабильная мощь, куда более значимая чем короткий турнир
Рвать 7 матчей в плей-офф ЛЧ >>> НЕ, НУ ЭТО ЗАЯВКА НА ЗМ.
Рвать 7 матчей в самом престижном футбольном турнире >>>> , не, ну это не то....
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Arthur Jacob
Ответ Инженер Управляющий
ну это заявка на ЗМ, так рвать ЛЧ и АПЛ в течении всего сезона... да могут сказать что его на ЧМ не было, но ЧМ это всего 7 игр, а тут стабильная мощь, куда более значимая чем короткий турнир
Плей-офф ЛЧ как бы тоже 7 матчей
+6
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MUthebest
Ответ Жанат Ахметов
Вот Месси и Роналду завершат карьеру и ждать таких игроков лет 50,и тут появился Холланд
ну побьет результативность Роналду, ок.
а что там с игрой? смотрел целый тайм с ним.
один забег, Упамекано лег отдохнуть, 1 на 1, расстрел - гол
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Будь Мужиком
Если возьмёт лч и апл то золотой мяч автоматом))
+6
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lampard4ever
Ответ Daren Gill
Я тут Уголовный кодекс прочитал и вроде всё нормально. Ни по какой статье привлечь нельзя.
Поищи ещё. Может, мошенничество там какое-нибудь можно приплести, типа нельзя андроидам с обычными людьми играть. Ну а какое-нибудь хулиганство, в плане унижения кожаных мешков - вообще легко.
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Zumer
Ответ Жанат Ахметов
Вот Месси и Роналду завершат карьеру и ждать таких игроков лет 50,и тут появился Холланд
Чем эта бездушная машина может превзойти Месси?
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gPk
Ответ Жанат Ахметов
Вот Месси и Роналду завершат карьеру и ждать таких игроков лет 50,и тут появился Холланд
Появился Холланд... И что? Для любителей посмотреть циферки и статистику он заменит Месси и Роналду. По игре этот столб никогда в один ряд не станет с ними)
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Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
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нелюбитель футбола
Ответ Эвребе и Айтекин
Да хоть 200 забьет, ЗМ отдадут Месси за 5 пенальти на ЧМ.
Как ты догадался?... Хе .
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нелюбитель футбола
Ответ Будь Мужиком
Если возьмёт лч и апл то золотой мяч автоматом))
18.12.22 - контрольный выстрел от Месси за ЗМ... Хе...
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Пирс Морган
Красава
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Daren Gill
Ответ Cruel Snake
Это вообще законно?
Я тут Уголовный кодекс прочитал и вроде всё нормально. Ни по какой статье привлечь нельзя.
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Ritboy
Мне немного страшно Роналду. Как бы его наследие не развалилось через 7-10 лет...
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Киборг🤖💙
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ХавиГави_Паратрупер
Меньше 3-х за матч, мда, сдувается ваш робот. Ещё немного и статистика 1 гол за 1 матч будет🤓
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Universal1000
Ответ Wild91688
Пока Холланд делает историю Мбабле сидит у себя в патриотической клетке и гробит себе карьеру
Угроблением карьеры было бы перейти в мадридский цирк.
Это я тебе как хейтер ПСЖ говорю. Обьективен т.е.
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