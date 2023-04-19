Холанд забивает 7 матчей подряд. У него 15 голов на этом отрезке

Эрлинг Холанд забивает 7 матчей подряд.

Форвард « » продлил серию в среду, поразив ворота «Баварии» в ответной встрече Лиги чемпионов.

За этот отрезок забил 15 голов, в том числе 5 в игре с «Лейпцигом» (7:0) в Лиге чемпионов.

Подробно со статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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