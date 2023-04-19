Холанд забивает 7 матчей подряд. У него 15 голов на этом отрезке
Эрлинг Холанд забивает 7 матчей подряд.
Форвард «Манчестер Сити» продлил серию в среду, поразив ворота «Баварии» в ответной встрече Лиги чемпионов.
За этот отрезок Холанд забил 15 голов, в том числе 5 в игре с «Лейпцигом» (7:0) в Лиге чемпионов.
Подробно со статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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Пишет везде, но если не зашло и получил один минус - «Комментарий удален пользователем» )
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Рвать 7 матчей в самом престижном футбольном турнире >>>> , не, ну это не то....
а что там с игрой? смотрел целый тайм с ним.
один забег, Упамекано лег отдохнуть, 1 на 1, расстрел - гол
Это я тебе как хейтер ПСЖ говорю. Обьективен т.е.