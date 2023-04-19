Лига чемпионов. 1/4 финала. «Бавария» против «Ман Сити», «Интер» сыграет с «Бенфикой»

«Бавария» примет «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Также в среду « » встретится дома с «Бенфикой».

Лига чемпионов

1/4 финала

Ответные матчи

Первый матч – 0:3

Первый матч – 2:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги чемпионов

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