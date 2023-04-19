Лига чемпионов. 1/4 финала. «Бавария» против «Ман Сити», «Интер» сыграет с «Бенфикой»

Теги Бавария Интер Бенфика Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА результаты Футбол

«Бавария» примет «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Также в среду «Интер» встретится дома с «Бенфикой».

Лига чемпионов

1/4 финала

Ответные матчи

Бавария Германия – Манчестер Сити Англия
Дата проведения
19 апреля, 22.00, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч – 0:3

Интер Италия – Бенфика Португалия
Дата проведения
19 апреля, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч – 2:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги чемпионов

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11 комментариев

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Любезный Коссутий
удачи Интеру. до встречи в полуфинале
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nait27
За Миланское дерби!
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internazionale_nerazzurri
AMALA INTER 💙🖤💙🖤 нужно составить компанию красно-чёрной части города в полуфинале !
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Chuha-Motibg
Есть кто рискует пропустить полуфинал из-за перебора карточек у Интера?
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Сергей Жарковский
С Баварией всё ясно, как божий день, да и у Бенфики шанс почти нулевой. Англичане и итальянцы идут дальше.
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