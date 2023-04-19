Лига чемпионов. 1/4 финала. «Бавария» против «Ман Сити», «Интер» сыграет с «Бенфикой»
«Бавария» примет «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Также в среду «Интер» встретится дома с «Бенфикой».
Лига чемпионов
1/4 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
- 19 апреля, 22.00, «Альянц-Арена»
Первый матч – 0:3
- Дата проведения
- 19 апреля, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
Первый матч – 2:0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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