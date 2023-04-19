Слушание по делу о 15 очках, снятых с «Юве», продлилось около 2,5 часа. Вердикт могут вынести завтра

Слушание по делу о 15 очках, снятых с «Ювентуса», продлилось около 2,5 часа.

Сегодня в Гарантийной коллегии CONI рассматривалась апелляция «Ювентусу». Заседание началось в 15:30 по местному времени и продолжалось более двух с половиной часов. После этого судьи удалились на совещание, однако решение не было вынесено.

Скорее всего, вердикт огласят завтра. Всего у Гарантийной коллегии есть пять суток на оглашение приговора.

Напомним, в январе с «Ювентуса» сняли 15 очков по делу о фиктивном приросте капитала.

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