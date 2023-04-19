Слушание по делу о 15 очках, снятых с «Юве», продлилось около 2,5 часа. Вердикт могут вынести завтра

Теги Ювентус серия А Италия Футбол

Слушание по делу о 15 очках, снятых с «Ювентуса», продлилось около 2,5 часа.

Сегодня в Гарантийной коллегии CONI рассматривалась апелляция «Ювентусу». Заседание началось в 15:30 по местному времени и продолжалось более двух с половиной часов. После этого судьи удалились на совещание, однако решение не было вынесено.

Скорее всего, вердикт огласят завтра. Всего у Гарантийной коллегии есть пять суток на оглашение приговора.

Напомним, в январе с «Ювентуса» сняли 15 очков по делу о фиктивном приросте капитала.

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23 комментария

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Левая бровь Анчелотти
Уже дело до маразма дошло. Неаполитанские инстанции требовали аннулировать скудетто сезона 20/21 у Ювентуса, но в том сезоне чемпионство выиграл Интер 🤦🏼‍♂️ в общем, Юве в Италии ненавидят все, но благодаря этому мы становимся только сильнее! Я уверен, что нам вернут 15 очков и в конечном счете мы выйдем победителями из этой ситуации. А завтра мы должны выйти в полуфинал ЛЕ! Forza Juve! Fino alla Fine! 🖤🤍
+37
-8
+29
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demai
Сколько вообще можно по совершенно внеспортивным причинам грабить заслуженно заработанные очки?
+29
-7
+22
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RAMIK
Честно говоря считаю это абсурд снимать с одного клуба 15 очков. Что в 2006 пострадал больше всех Юве, что сейчас. Хотя помимо них немало клубов были замешаны.
+19
-5
+14
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Nekrasen
Ответ А.Э.РАСИМ
О боже, не возвращяй Ювентусу эти очки! Я, преданный болельщик Ювентуса, очень хочу, чтобы очки не вернули, и чтоб этот позор, когда заработанные на поле очки снимают в кабинетах, остался в истории. Я хочу, чтобы те, кто радовались этому беспределу, несли эту радость всю жизнь. Я не хочу эти 15 очков. Они нужны были тогда. А теперь, играя под прессом этой несправедливости, Ювентус многое потерял. Очки могут вернуть место в четверке. Но они не вернут нервы и уверенность молодежи. Очень трудный сезон. Украшение сезона в серии А эти 15 очков. Пусть подавятся.
Чтобы 3/4 состава сменили потом прописку на АПЛ и 0,5 покупок в ТО? Как сказал Лобановский: "игра забывается, результат остается". Никто потом не будет в этом ковыряться, как и после кальчополи кто виноват, и из кого козлика сделали. Зато молодые полупокеры сразу скажут кто самый главный преступник в Италии! Для них это весело. И -15 очков тоже будет весело. Мне читать веселых баранов или их слушать нет желания.
+8
-1
+7
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kacnep
Около два с половиной часа? Алло, редактор
+7
-3
+4
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Jovana Jovičić
Пытаются снять, чтобы Интер хоть так в зоне еврокубков остался?
+10
-6
+4
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Nekrasen
Ответ Aleksey7777
Верно, очки надо возвращать, а ещё неплохо бы завести дела на судей по поводу их предвзятости и нарушений всяких чтобы другим не повадно было.
Ну судьи тоже люди и никогда не узнаешь до конца предвзято судейство или просто ошибки и плохое судейство. Меня лично волнует не кто предвзят, а кому разрешено 10 раз по ногам бить- типа судья даëт бороться, а в другом матче ситуация строго наоборот. Так клубы, которые практикуют силовой-жесткий футбол( Торино, Верона) получают преимущество. Или наоборот при малейшем касании сразу фол или жк и такие клубы уже по заказу проиграли матч.
+1
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+1
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BRAZILEC
Ответ А.Э.РАСИМ
О боже, не возвращяй Ювентусу эти очки! Я, преданный болельщик Ювентуса, очень хочу, чтобы очки не вернули, и чтоб этот позор, когда заработанные на поле очки снимают в кабинетах, остался в истории. Я хочу, чтобы те, кто радовались этому беспределу, несли эту радость всю жизнь. Я не хочу эти 15 очков. Они нужны были тогда. А теперь, играя под прессом этой несправедливости, Ювентус многое потерял. Очки могут вернуть место в четверке. Но они не вернут нервы и уверенность молодежи. Очень трудный сезон. Украшение сезона в серии А эти 15 очков. Пусть подавятся.
ты не преданный болельщик Ювентуса
+2
-1
+1
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Jurij Antonov
Ответ Левая бровь Анчелотти
Уже дело до маразма дошло. Неаполитанские инстанции требовали аннулировать скудетто сезона 20/21 у Ювентуса, но в том сезоне чемпионство выиграл Интер 🤦🏼‍♂️ в общем, Юве в Италии ненавидят все, но благодаря этому мы становимся только сильнее! Я уверен, что нам вернут 15 очков и в конечном счете мы выйдем победителями из этой ситуации. А завтра мы должны выйти в полуфинал ЛЕ! Forza Juve! Fino alla Fine! 🖤🤍
Аминь. Forza Juventus
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Nekrasen
Ответ Aleksey7777
Я имел ввиду тех, кто в судах судят.
Ааа, понятно) "не имей 100 рублей, а имей 100 друзей"- Адам Сэндлер)
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Aleksey7777
Ответ Nekrasen
Ну судьи тоже люди и никогда не узнаешь до конца предвзято судейство или просто ошибки и плохое судейство. Меня лично волнует не кто предвзят, а кому разрешено 10 раз по ногам бить- типа судья даëт бороться, а в другом матче ситуация строго наоборот. Так клубы, которые практикуют силовой-жесткий футбол( Торино, Верона) получают преимущество. Или наоборот при малейшем касании сразу фол или жк и такие клубы уже по заказу проиграли матч.
Я имел ввиду тех, кто в судах судят.
0
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А.Э.РАСИМ
Ответ Nekrasen
Чтобы 3/4 состава сменили потом прописку на АПЛ и 0,5 покупок в ТО? Как сказал Лобановский: "игра забывается, результат остается". Никто потом не будет в этом ковыряться, как и после кальчополи кто виноват, и из кого козлика сделали. Зато молодые полупокеры сразу скажут кто самый главный преступник в Италии! Для них это весело. И -15 очков тоже будет весело. Мне читать веселых баранов или их слушать нет желания.
Вы в авангарде этой толпы.

Не заставляй тебя читать.

В черный список за отсутствие всего.
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А.Э.РАСИМ
Ответ BRAZILEC
ты не преданный болельщик Ювентуса
Я очень преданный.
Я болею за клуб с тех времен, когда еще Брежнев вас планировал на съездах партии))))
Вы не поняли сути моих слов.
Ювентус может раздавать подачки, но брать их не должен.
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Aleksey7777
Ответ Nekrasen
Чтобы 3/4 состава сменили потом прописку на АПЛ и 0,5 покупок в ТО? Как сказал Лобановский: "игра забывается, результат остается". Никто потом не будет в этом ковыряться, как и после кальчополи кто виноват, и из кого козлика сделали. Зато молодые полупокеры сразу скажут кто самый главный преступник в Италии! Для них это весело. И -15 очков тоже будет весело. Мне читать веселых баранов или их слушать нет желания.
Верно, очки надо возвращать, а ещё неплохо бы завести дела на судей по поводу их предвзятости и нарушений всяких чтобы другим не повадно было.
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ASTERIKS
Ответ Макс Саид
20/21 тоже фигурирует в списке.
В сезоне 20-21 Наполи закончил чемпионат на 5 месте (сезон 19-20 на 7) Ему нет смысла просить Скудетто себе. Речь шла о сезоне 18-19!
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Макс Саид
Ответ ASTERIKS
Сезон 18-19
20/21 тоже фигурирует в списке.
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ASTERIKS
Ответ Левая бровь Анчелотти
Уже дело до маразма дошло. Неаполитанские инстанции требовали аннулировать скудетто сезона 20/21 у Ювентуса, но в том сезоне чемпионство выиграл Интер 🤦🏼‍♂️ в общем, Юве в Италии ненавидят все, но благодаря этому мы становимся только сильнее! Я уверен, что нам вернут 15 очков и в конечном счете мы выйдем победителями из этой ситуации. А завтра мы должны выйти в полуфинал ЛЕ! Forza Juve! Fino alla Fine! 🖤🤍
Сезон 18-19
+1
-1
0
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Zlatan Ibra
2,5 часа для слушаний - это пшик)
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