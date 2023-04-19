«Милан» догнал «Ювентус» по выходам в полуфинал ЛЧ – 7. Это лучший результат для итальянских клубов

Теги Милан Стефано Пиоли Ювентус серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Милан» сравнялся с «Ювентусом» по количеству выходов в полуфинал Лиги чемпионов.

Команда тренера Стефано Пиоли прошла «Наполи» (2:1 по итогам двух игр) и пробилась в 1/2 финала турнира.

Миланцы в седьмой раз вышли в полуфинал Лиги чемпионов (без учета Кубка европейских чемпионов) и догнали «Ювентус» по этому показателю.

«Милан» и «Ювентус» чаще всех среди итальянских клубов доходили до полуфинальной стадии турнира.

Добавим, что «россонери» вышли в полуфинал впервые с 2007 года.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бабайка Бабаяра
Выстояли. Никто не верил в Милан и в Илича. А они смогли. И смогли по делу. Да еще и с таким составом.
Всем хейтерам типа Осимхен вернется и размажет Милан, или вот еще «Милан дома отскочил» огромный саламалейкум!
Поздравляю красно-черных. Forza, Milan!
+56
-2
+54
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Киселёв
Просто наблюдение - доминирующая в сезоне команда из сильного чемпионата зачастую вылетает из ЛЧ от команды из своей лиги
Арсенал в сезоне АПЛ без поражений вылетел из ЛЧ от Челси, МанСити когда набирал под сотню очков в АПЛ вылетал от Ливерпуля и Тоттенхема, теперь вот Наполи имеет огромный отрыв в Серии А и вылетел от Милана
+32
0
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
udiekemen
У Милана 7 Лч уж
+28
-4
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
eao79rus
Ответ Блуждающий странник
Раньше был кубок европейских чемпионов. В новости его не учитывают
Ну и дураки, что не учитывают. Какая разница, как это называется и какой формат? Суть не меняется. Это примерно как считать рекорды английского футбола только с "эпохи АПЛ". Дурость несусветная
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Блуждающий странник
Ответ Бабайка Бабаяра
Выстояли. Никто не верил в Милан и в Илича. А они смогли. И смогли по делу. Да еще и с таким составом. Всем хейтерам типа Осимхен вернется и размажет Милан, или вот еще «Милан дома отскочил» огромный саламалейкум! Поздравляю красно-черных. Forza, Milan!
Верил ещё когда Наполи достался. Всем тут доказывал упорно, что Милан пройдет и что для этого Наполи достался худший соперник из всех возможных если Сити за скобками оставляем. Последние встречи сугубо по игре Милан играл в одни ворота, как умудрились им проиграть в первом круге с таким количеством моментов непостижимо уму. Тут комментатором не объяснишь, что такие команды как Милан и Интер это жутко неудобные соперники для Наполи, которые обороняются как Атлетико в лучшие годы только ещё и прессингуют высоким блоком. Ильич уже третью игру подряд слабую зону Наполи в центре поля пробивает
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fulyan
Ответ Hafiz
Нас 10 лет не было, а Юве даже небольшой задел не смог сделать)
Пока Милана не было, Ювентус вышел 2 раза в финал ЛЧ, но к сожалению попал на пиковые Реал и Барсу. Пусть итальянцы спасибо скажут, что туринцы хоть как-то уровень СериАла держали в последние 10 лет
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пацанчик реальный
Ответ Антон Киселёв
Просто наблюдение - доминирующая в сезоне команда из сильного чемпионата зачастую вылетает из ЛЧ от команды из своей лиги Арсенал в сезоне АПЛ без поражений вылетел из ЛЧ от Челси, МанСити когда набирал под сотню очков в АПЛ вылетал от Ливерпуля и Тоттенхема, теперь вот Наполи имеет огромный отрыв в Серии А и вылетел от Милана
Согласен,можешь туда же добавить Челси,который в сезоне 2004-2005 занял в АПЛ первое место с огромным отрывом,проиграв всего одну игру за сезон и пропустив в том сезоне всего 15 мячей,что до сих пор считается рекордом,а в полуфинале они не прошли Ливерпуль,который в том розыгрыше АПЛ занял вообще 5 место!
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem Piatkov
Ответ Антон Киселёв
Просто наблюдение - доминирующая в сезоне команда из сильного чемпионата зачастую вылетает из ЛЧ от команды из своей лиги Арсенал в сезоне АПЛ без поражений вылетел из ЛЧ от Челси, МанСити когда набирал под сотню очков в АПЛ вылетал от Ливерпуля и Тоттенхема, теперь вот Наполи имеет огромный отрыв в Серии А и вылетел от Милана
Киевское Динамо, выигрыв Чемпионат Украины 2009 с отрывом, вылетело от Шахтёра в 1/2 Кубка УЕФА
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Игоревич
Осталось посчитать количество трофеев Милана и Ювентуса) это без обид, как бы не относились мы к Юве, в ЛЕ им победы и выйти в ЛЧ в след году
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dimario
всех красно-чёрных братьев с победой! заслужили после стольких лет!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан 737..
Только Милан почти всегда потом и выигрывал в финалах ☝️ ...
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бабайка Бабаяра
Ответ Блуждающий странник
Верил ещё когда Наполи достался. Всем тут доказывал упорно, что Милан пройдет и что для этого Наполи достался худший соперник из всех возможных если Сити за скобками оставляем. Последние встречи сугубо по игре Милан играл в одни ворота, как умудрились им проиграть в первом круге с таким количеством моментов непостижимо уму. Тут комментатором не объяснишь, что такие команды как Милан и Интер это жутко неудобные соперники для Наполи, которые обороняются как Атлетико в лучшие годы только ещё и прессингуют высоким блоком. Ильич уже третью игру подряд слабую зону Наполи в центре поля пробивает
Поздравляю, брат, с победой. Ждем Интер)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HI MARS
Ответ Perfetto
а остальные сколько раз? Рома и Интер по разу. больше не припомню никого
Интер больше.Как минимум 2003 и 2010
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Я всех их сделал
Ответ ААА061
3
У интера 2 полуфинала ЛЧ - 2003 и 2010. У Ромы один, и больше никто из итальянцев там не играл
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Я всех их сделал
Ответ Donald J. Trump
У Ювентуса дела с победами в ЛЧ совсем плохи. Все таки всех судей не купишь.
Причём тут судьи, то есть для выходов в финалы ЛЧ бабки всегда были, а на финал не хватало, у хeйтерков с мoзгами совсем туго
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
laudrup
Ответ Бабайка Бабаяра
Выстояли. Никто не верил в Милан и в Илича. А они смогли. И смогли по делу. Да еще и с таким составом. Всем хейтерам типа Осимхен вернется и размажет Милан, или вот еще «Милан дома отскочил» огромный саламалейкум! Поздравляю красно-черных. Forza, Milan!
Почему это никто? Даже здесь очень многие были уверены в их выход в полуфинал.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Блуждающий странник
Ответ eao79rus
Ну и дураки, что не учитывают. Какая разница, как это называется и какой формат? Суть не меняется. Это примерно как считать рекорды английского футбола только с "эпохи АПЛ". Дурость несусветная
Согласен, а так у Милана 13 полуфиналов если не ошибаюсь. Больше всего, естественно, у Реала. Там 30+ должно быть
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бабайка Бабаяра
Ответ kaka10
Не выстояли, а контролировали игру с самого начала. Не верили только такие профаны как ты. Милан сильнее Наполи несмотря на турнирную таблицу СерииА
Вот именно, я верил в Милан. Читай до конца комментарий)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Блуждающий странник
Ответ Бабайка Бабаяра
Поздравляю, брат, с победой. Ждем Интер)
Ждем) главное чтоб доиграли матч)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tusiel
Ответ eao79rus
Ну и дураки, что не учитывают. Какая разница, как это называется и какой формат? Суть не меняется. Это примерно как считать рекорды английского футбола только с "эпохи АПЛ". Дурость несусветная
Тут просто повод есть не учитывать. Это не дурость, это избирательность.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arthur Jacob
Ответ Perfetto
а остальные сколько раз? Рома и Интер по разу. больше не припомню никого
Интер 2 раза точно
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Блуждающий странник
Ответ udiekemen
У Милана 7 Лч уж
Раньше был кубок европейских чемпионов. В новости его не учитывают
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ААА061
Ответ Я всех их сделал
У интера 2 полуфинала ЛЧ - 2003 и 2010. У Ромы один, и больше никто из итальянцев там не играл
Если Интер трижды выигрывал ЛЧ, то как думаешь сколько у него полуфиналов было?)))😂😂😂
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Johny111
Неужели клуб возрождается. Поздравляю его болельщиков
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Асыл Ажигалиев
Юве котрый 10 раз играл в финалах ЛЧ(КЧ)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий