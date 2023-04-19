«Милан» догнал «Ювентус» по выходам в полуфинал ЛЧ – 7. Это лучший результат для итальянских клубов

«Милан» сравнялся с «Ювентусом» по количеству выходов в полуфинал Лиги чемпионов.

Команда тренера Стефано Пиоли прошла «Наполи» (2:1 по итогам двух игр) и пробилась в 1/2 финала турнира.

Миланцы в седьмой раз вышли в полуфинал (без учета Кубка европейских чемпионов) и догнали « » по этому показателю.

« » и «Ювентус» чаще всех среди итальянских клубов доходили до полуфинальной стадии турнира.

Добавим, что «россонери» вышли в полуфинал впервые с 2007 года.

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