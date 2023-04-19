«Милан» догнал «Ювентус» по выходам в полуфинал ЛЧ – 7. Это лучший результат для итальянских клубов
«Милан» сравнялся с «Ювентусом» по количеству выходов в полуфинал Лиги чемпионов.
Команда тренера Стефано Пиоли прошла «Наполи» (2:1 по итогам двух игр) и пробилась в 1/2 финала турнира.
Миланцы в седьмой раз вышли в полуфинал Лиги чемпионов (без учета Кубка европейских чемпионов) и догнали «Ювентус» по этому показателю.
«Милан» и «Ювентус» чаще всех среди итальянских клубов доходили до полуфинальной стадии турнира.
Добавим, что «россонери» вышли в полуфинал впервые с 2007 года.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Всем хейтерам типа Осимхен вернется и размажет Милан, или вот еще «Милан дома отскочил» огромный саламалейкум!
Поздравляю красно-черных. Forza, Milan!
Арсенал в сезоне АПЛ без поражений вылетел из ЛЧ от Челси, МанСити когда набирал под сотню очков в АПЛ вылетал от Ливерпуля и Тоттенхема, теперь вот Наполи имеет огромный отрыв в Серии А и вылетел от Милана