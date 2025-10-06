«Милан» не проигрывает 6 матчей – 5 побед и ничья с «Ювентусом». Команда Аллегри пропустила один гол за это время
«Милан» продлил серию матчей без поражений.
Команда Массимилиано Аллегри сыграла вничью с «Ювентусом» в 6-м туре Серии А (0:0).
Ранее «россонери» одержали 5 побед подряд во всех турнирах.
Миланцы занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 13 очков. 19 октября они встретятся с «Фиорентиной».
