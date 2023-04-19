Осинькин об удалении Рахмановича в игре с «Краснодаром»: «Не знаю, за что «Крылья» играли в меньшинстве»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России дисквалификации судьи Игорь Осинькин Краснодар Павел Шадыханов Амар Рахманович Матч ТВ Футбол

Игорь Осинькин сомневается в справедливости удаления Амара Рахмановича.

Хавбек «Крыльев Советов» получил от Павла Шадыханова две желтые карточки в матче Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (2:2, 0:3 по пенальти).

«Мы играли стабильно и хорошо в Кубке России, но сегодня мы находились в сложном состоянии из‑за огромного числа травм, поэтому мы сделали ротацию состава.

Сегодняшние ребята, на мой взгляд, сыграли качественно. Да, первый тайм у нас не получился, не знаю, за что мы играли в меньшинстве. Могу сказать только спасибо ребятам за этот турнир.

Серия пенальти – это лотерея. Если бы я знал, что случилось, я бы ответил. Возможно, не хватило концентрации после того, как вытянули матч. Если бы забили первый мяч, то в эмоциональном плане было бы проще.

Во время игры мне было не очень понятно [по карточке Рахмановича]. Я не понял, насколько это была желтая карточка. Я по этому поводу с судьями не общался, но, увидев этот эпизод в записи… Давайте следующий вопрос», – сказал главный тренер «Крыльев Советов».

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12 комментариев

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Промах Мораты
Судьи просто клоуны
+19
-2
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madjer163
Липовое удаление , за ваш вытащили Краснодар
+21
-9
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Правда России
Ответ расформировать московские кабинеты
чем липовое? влетел во вратаря,странно что не красная, и намеренно мешал вводу мяча в игру,повторчик глянь
Он за линией штрафной был и мог спокойно прерывать ввод мяча, это 100% судейский косяк
Как и со вторым голом первотелок, когда они побежали в голевую контратаку после нарушения в центре поля
+15
-7
+8
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An Kr
Ответ Правда России
Он за линией штрафной был и мог спокойно прерывать ввод мяча, это 100% судейский косяк Как и со вторым голом первотелок, когда они побежали в голевую контратаку после нарушения в центре поля
Находясь даже за линией штрафной игрок не может мешать вводить мяч в игру вратарь. Другое дело, что это не желтая, а свободный удар.
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Промах Мораты
Ответ расформировать московские кабинеты
чем липовое? влетел во вратаря,странно что не красная, и намеренно мешал вводу мяча в игру,повторчик глянь
Куда он мешал? Он за штрафной находился
+7
-2
+5
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Куй Бышевец
Ответ Лурц
Рахмановича нужно было удалять ещё после фола на Сафонове. Судья дал горчичник, но Амар не понял и удалил сам себя и подвёл всю команду сам. Хотя во втором тайме КС играли так, как-будто они в большинстве.
Что за идиотизм?))
+5
-2
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BratGoranflo
Ответ Промах Мораты
Судьи просто клоуны
Судьи просто клоуны
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Мельников Михаил
Ответ Правда России
Он за линией штрафной был и мог спокойно прерывать ввод мяча, это 100% судейский косяк Как и со вторым голом первотелок, когда они побежали в голевую контратаку после нарушения в центре поля
Ну, дык и Цыпченко забил из офсайда.
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