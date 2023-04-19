Осинькин об удалении Рахмановича в игре с «Краснодаром»: «Не знаю, за что «Крылья» играли в меньшинстве»

Игорь Осинькин сомневается в справедливости удаления Амара Рахмановича.

Хавбек «Крыльев Советов» получил от Павла Шадыханова две желтые карточки в матче Фонбет Кубка России с « » (2:2, 0:3 по пенальти).

«Мы играли стабильно и хорошо в Кубке России, но сегодня мы находились в сложном состоянии из‑за огромного числа травм, поэтому мы сделали ротацию состава.

Сегодняшние ребята, на мой взгляд, сыграли качественно. Да, первый тайм у нас не получился, не знаю, за что мы играли в меньшинстве. Могу сказать только спасибо ребятам за этот турнир.

Серия пенальти – это лотерея. Если бы я знал, что случилось, я бы ответил. Возможно, не хватило концентрации после того, как вытянули матч. Если бы забили первый мяч, то в эмоциональном плане было бы проще.

Во время игры мне было не очень понятно [по карточке ]. Я не понял, насколько это была желтая карточка. Я по этому поводу с судьями не общался, но, увидев этот эпизод в записи… Давайте следующий вопрос», – сказал главный тренер « ».

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