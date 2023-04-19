«Краснодар» сыграет с «Акроном» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Краснодар Акрон Футбол

В финале Пути регионов Фонбет Кубка России встретятся «Краснодар» и «Акрон».

На втором этапе 1/2 финала клуб из Мелбет Первой лиги обыграл «Спартак» (2:1), а «быки» одолели «Крылья Советов» (2:2, 3:0 по пенальти).

Первый финальный матч пройдет в период со 2 по 4 мая, ответный – с 16 по 18 мая.

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53 комментария

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pavlenko_15
А победителю этой пары играть с проигравшим в паре ЦСКА-Урал?
А дальше опять? Но уже с победителем пары ЦСКА-Урал?
+97
-2
+95
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Peter Parker
Ответ pavlenko_15
А победителю этой пары играть с проигравшим в паре ЦСКА-Урал? А дальше опять? Но уже с победителем пары ЦСКА-Урал?
Да
+44
-2
+42
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Катя СПб
Надо Акрону сказать, что Краснодар из Москвы. Тогда он победит.
+31
-3
+28
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Дмитрий Бокарев
Ложная информация. Серия Краснодар-Акрон так же из 1 матча 4 мая. 17 мая матч победителя этой пары с проигравшим в паре ЦСКА-Урал. Ведь странно было бы Уралу вылетать от первого же поражения в плей-офф, не находите?)
+24
0
+24
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Igbin
Наверное, они все-таки один матч сыграют со 2 по 4 мая. А с 16 по 18 мая победитель сыграет с проигравшим в паре ЦСКА - Урал.
+16
0
+16
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ samarskij-kuzmich
Все команды постепенно слились ибо обладатель Кубка стал после поручения сверху отпраздновать юбилей ЦСКА. Вот ищут согласного быть статистом для финала. То, что Кубок отдали ЦСКА я писал ещё три месяца назад. И всё подтверждается.
Динамо решили не поздравлять?
+13
0
+13
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Chirik
Ответ pavlenko_15
А победителю этой пары играть с проигравшим в паре ЦСКА-Урал? А дальше опять? Но уже с победителем пары ЦСКА-Урал?
Нужно сделать группу: ЦСКА,Урал,Краснодар, Акрон. Каждый с каждым. Победитель играет с финалистом кубка прошлого когда, 2 место с победителем кубка прошлого года. И вот потом уже финальный финал)
+8
0
+8
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расформировать московские кабинеты
Ответ Diablosax
Что не так с Мишей? Если бы не Олусегун дриблёр который начал всю эту заварушку слив мяч и начав этим контратаку с 1 голом, пойдя вдоль ворот вместо безопасного паса на край - мы бы ничего сейчас не обсуждали вообще
почему не было нормального повтора первого гола крыльев?там явный оффсайд,но нам никто не показал
+8
-1
+7
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Виталий
Жаль , Акрон - Крылья Советов это было бы круто )
+6
0
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Максим Прокофьев
Краснодар отвратительно сыграл с Крыльями, а самарцы бездарно исполнили пенальти, в частности Писарский... Но против Акрона сможет выйти Алонсо, защита уже не будет связкой нервного бразильца и неопытного академика, а Кади не позволит выйти в поле бедовому сербу.
+6
0
+6
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Злодей Спб
Обе команды симпатичные. Краснодару пора уже что-то выиграть за 15 лет, с другой стороны хотелось бы увидеть Акрон в финале (с Уралом).
+11
-5
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SilvioDante
Ответ samarskij-kuzmich
Все команды постепенно слились ибо обладатель Кубка стал после поручения сверху отпраздновать юбилей ЦСКА. Вот ищут согласного быть статистом для финала. То, что Кубок отдали ЦСКА я писал ещё три месяца назад. И всё подтверждается.
А если бы крылья сегодня прошли, то чуть попозже бы это написали?
+5
-1
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Diablosax
Ответ Максим Прокофьев
Краснодар отвратительно сыграл с Крыльями, а самарцы бездарно исполнили пенальти, в частности Писарский... Но против Акрона сможет выйти Алонсо, защита уже не будет связкой нервного бразильца и неопытного академика, а Кади не позволит выйти в поле бедовому сербу.
Что не так с Мишей? Если бы не Олусегун дриблёр который начал всю эту заварушку слив мяч и начав этим контратаку с 1 голом, пойдя вдоль ворот вместо безопасного паса на край - мы бы ничего сейчас не обсуждали вообще
+4
0
+4
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Алексеич (Ростов-Дон)
Заканчивается второй месяц плей-офф КР, а редакторы спортса никак не могут запомнить, что в Пути Регионов ВСЕ противостояния состоят из одного матча 🤦‍♀️
+4
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Peter Parker
Ответ pavlenko_15
А победителю этой пары играть с проигравшим в паре ЦСКА-Урал? А дальше опять? Но уже с победителем пары ЦСКА-Урал?
А прикинь, было бы еще как в той же доте, тоже самое как сейчас, только в серии best of 3. А в финале потом BO 5.
+6
-2
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Dark.Babysitter
Таков путь!
+3
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Jovana Jovičić
Соболезнования Краснодару. Это будет битва бедного хребта и южного безхребетья
+7
-4
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dillerlis
Я за Быков!!! Быки в моём сердце!!! Нам нужен кубок!!!
Если Евгений Игоревич выиграет в Краснодаре у быков , это будет ложка мёда в бочке дёгтя.
Я очень рад за Евгения Игоревича, но Акрону уже хватит . Земеля красавчик.
Калешин один из лучших игроков Адыгеи и Кубани.
Вперёд БЫКИ!!!
+6
-3
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Balt
Ответ pavlenko_15
А победителю этой пары играть с проигравшим в паре ЦСКА-Урал? А дальше опять? Но уже с победителем пары ЦСКА-Урал?
Нет, проигравший в этой паре играет со Спартаком за выход в суперфинал регионов, а победитель пары играет в суперфинале где в случае поражения Спартака в суперфинале регионов опять встретится со Спартаком в субсуперфинале. Кажется, как-то так.
+9
-6
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расформировать московские кабинеты
Ответ Jovana Jovičić
Соболезнования Краснодару. Это будет битва бедного хребта и южного безхребетья
всё еще обида после вылета шапито?🤣
+5
-2
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ДнепрЧемпион1983
Ответ Igbin
Наверное, они все-таки один матч сыграют со 2 по 4 мая. А с 16 по 18 мая победитель сыграет с проигравшим в паре ЦСКА - Урал.
Все запутались с формулой:)
+2
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freetransfer
Ответ pavlenko_15
А победителю этой пары играть с проигравшим в паре ЦСКА-Урал? А дальше опять? Но уже с победителем пары ЦСКА-Урал?
чел, эта система из киберсорта украдена.
+2
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artpal
Ответ samarskij-kuzmich
Все команды постепенно слились ибо обладатель Кубка стал после поручения сверху отпраздновать юбилей ЦСКА. Вот ищут согласного быть статистом для финала. То, что Кубок отдали ЦСКА я писал ещё три месяца назад. И всё подтверждается.
У Динамо тоже юбилей. Почему им не слились?
+2
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Важное видео
Ответ Recreated
Краснодар наверно уже и не рад, что вышел на Акрон, уж очень он грозен! Всю Москву похоронил практически!
Москву похоронил, а Краснодаром подавится.
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Recreated
Краснодар наверно уже и не рад, что вышел на Акрон, уж очень он грозен! Всю Москву похоронил практически!
+4
-2
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