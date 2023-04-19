«Краснодар» сыграет с «Акроном» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России

В финале Пути регионов Фонбет Кубка России встретятся «Краснодар» и «Акрон».

На втором этапе 1/2 финала клуб из Мелбет Первой лиги обыграл « » (2:1), а «быки» одолели « » (2:2, 3:0 по пенальти).

Первый финальный матч пройдет в период со 2 по 4 мая, ответный – с 16 по 18 мая.

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