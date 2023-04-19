«Краснодар» сыграет с «Акроном» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России
В финале Пути регионов Фонбет Кубка России встретятся «Краснодар» и «Акрон».
На втором этапе 1/2 финала клуб из Мелбет Первой лиги обыграл «Спартак» (2:1), а «быки» одолели «Крылья Советов» (2:2, 3:0 по пенальти).
Первый финальный матч пройдет в период со 2 по 4 мая, ответный – с 16 по 18 мая.
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А дальше опять? Но уже с победителем пары ЦСКА-Урал?
Если Евгений Игоревич выиграет в Краснодаре у быков , это будет ложка мёда в бочке дёгтя.
Я очень рад за Евгения Игоревича, но Акрону уже хватит . Земеля красавчик.
Калешин один из лучших игроков Адыгеи и Кубани.
Вперёд БЫКИ!!!