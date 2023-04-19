Абаскаль об 1:2 с «Акроном»: «Поражения бывают, это часть футбола. Я не могу ссылаться на отсутствующих игроков. Доверяем тем, кто есть»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Георгий Джикия Квинси Промес Александр Соболев Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение от «Акрона» (1:2) в Фонбет Кубке России.

«С моей стороны было бы просто сказать, что мы вылетели из-за отсутствия Промеса, Джикии и Соболева. Отсутствие трансферов зимой? Представьте, что будет, если я скажу, что это тоже повлияло?

Есть абсолютное доверие к тем игрокам, что есть у нас. Но бывают поражения, это часть футбола. Я не могу ссылаться на отсутствующих игроков», – сказал тренер «Спартака». 

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45 комментариев

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proshka
Команду надо поддержать, а не кусать. Найдутся среди поклонников других команд кто нападать начнет
+39
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Никита Самарин
Надеюсь Денисов, после сегодняшнего перформанса присядет очень основательно на банку.
+22
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Peter Parker
Ответ Bartez1986
К Гильерме начинают появляться вопросы. Как- то не очень готова команда к весне. Где-то промахнулся, по ходу, с физикой. Тренер молодой, бывает. Надо поддержать его. Работать он умеет, что в первой части сезона доказал
А что с физикой? Сегодня вроде бежать бежали, в конце даже что-то ускорились. Спартак в принципе весной хромает, что с Карпиным, что с Каррерой, Тедеско или Абаскаль вот сейчас. Причины разные, но весна многим не удается.
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Bartez1986
К Гильерме начинают появляться вопросы. Как- то не очень готова команда к весне. Где-то промахнулся, по ходу, с физикой. Тренер молодой, бывает. Надо поддержать его. Работать он умеет, что в первой части сезона доказал
+11
-5
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Aleksandr Danilov
Тренеры меняются, позоры Спартака остаются
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Cruel Snake
«Акрон» удивил так удивил 👍
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Игорь Удалов
Ответ Никита Самарин
Надеюсь Денисов, после сегодняшнего перформанса присядет очень основательно на банку.
К сожалению, тут много, кто в нём качественного игрока видит. А по хорошему, его бы оставить в Тольятти на годик
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Невский баклан
What do you think Zarema?
+5
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murzzzzzilka
Ответ Виталик Украинский
"Облажаться" - так Баварию можно упрекнуть, на крайний случай Зенит. Для Спартака это привычное дело. Привыкайте. Не можешь изменить обстоятельства - измени свое отношение к ним (с). бгг...
В одной строчке упомянуть Баварию и Зенит - это так по-питерски😂😂
У тебя самомнение убежало, лови:))
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Three Days Grace
Ответ Никита Самарин
Надеюсь Денисов, после сегодняшнего перформанса присядет очень основательно на банку.
он уже который раз игру проваливает и все равно на поле появляется
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Peter Parker
Ответ Bartez1986
ну так Акрон прижался где-то, вот и появилась на этом фоне скорость. А в первом тайме Спартак не бежал абсолютно, разве нет?
Я считаю, что тут скорее проблема в скорости принятия решений, особенно верных, чем в скорости ног. Возможно, что их череда неудач давит. Может нужен какой-то матч, чтобы их уже прорвало на голы, пробить ментальный блок. Потому что вроде даже и сейчас подходят хорошо, зачастую двигаются неплохо, комбинируют, но вот где-то там рикошет не туда, здесь мяч свалится. В итоге пук-среньк
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Марат Фархатович
Привет Соболеву с его дебильным характером, из-за чего он не играет на кубке .
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Удар Кержакова
Абаскаль, моргни 1 раз если тебе не хватало травмированных игроков и 2 если тебе не хватало трансферов зимой.
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murzzzzzilka
Ответ Александр Баскаков
1) о каком там они кричали 1 месте ,не говоря уже о пьедестале 2) тупо слили 3) ссыкливость это про спартак , так позорно проиграл 4) был бы на месте Акрона Ростов ,спартачелы пятую точку разрывали бы ,но это им бы не помогло ,а тут растворился 5) позор ! Не благодарите и можете супер полуболельщики Спартака не утруждать себя ответом
Как мило. «Я вас счас 💩 закидаю, но вы не утруждайте себя ответами»😂
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Борщёв
Ответ Cruel Snake
«Акрон» удивил так удивил 👍
Не удивил, от слова совсем, просто скопировал игру оренбурга
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Александр Баскаков
1) о каком там они кричали 1 месте ,не говоря уже о пьедестале
2) тупо слили
3) ссыкливость это про спартак , так позорно проиграл
4) был бы на месте Акрона Ростов ,спартачелы пятую точку разрывали бы ,но это им бы не помогло ,а тут растворился
5) позор ! Не благодарите и можете супер полуболельщики Спартака не утруждать себя ответом
+6
-6
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FCCZ
Твоя вина в том, что позволил набрать в команду всякую шваль. Надо было упереться рогом и сказать: или я или они. Выбрали их? Тогда до свидания.
+1
-1
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chiga
Ответ Bartez1986
К Гильерме начинают появляться вопросы. Как- то не очень готова команда к весне. Где-то промахнулся, по ходу, с физикой. Тренер молодой, бывает. Надо поддержать его. Работать он умеет, что в первой части сезона доказал
Поддержать компенсацией за досрочное расторжение
+1
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murzzzzzilka
Ответ Никита Самарин
Надеюсь Денисов, после сегодняшнего перформанса присядет очень основательно на банку.
Плюс 100. Так облажаться - надо прям очень постараться.
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Коля Морозов
На букмекеров сыграли чисто)слили матч)
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oberkorn
Пора пересматривать зарплаты футболистов. Отказаться от легионеров. Начать поднимать дюсш и футбол и хоккей в провинции.
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Юрий Кечко
Найдите мурзилке мужика плиз
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sergspartak
Ответ NIK7478
Позорное интервью Абаскаля. В защите у Спартака как был проходной двор, так и остался. Очевидно, что тренер не тянет. По ходу матча не понимает, что нужно подкорректировать, не влияет на игру совершенно!А какая-то эскортница называла этого тренера чуть ли не лучшим в РПЛ! )))
Ну Денисова он снял быстро, который не выпрыгнул при навесе на гол
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Иван Правспарт
А ещё разгильдяйство через букву п тоже часть футбола.
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Alexander p.
Абаскаль: "Поражения это норма для спартака"
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