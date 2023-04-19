Абаскаль об 1:2 с «Акроном»: «Поражения бывают, это часть футбола. Я не могу ссылаться на отсутствующих игроков. Доверяем тем, кто есть»
Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение от «Акрона» (1:2) в Фонбет Кубке России.
«С моей стороны было бы просто сказать, что мы вылетели из-за отсутствия Промеса, Джикии и Соболева. Отсутствие трансферов зимой? Представьте, что будет, если я скажу, что это тоже повлияло?
Есть абсолютное доверие к тем игрокам, что есть у нас. Но бывают поражения, это часть футбола. Я не могу ссылаться на отсутствующих игроков», – сказал тренер «Спартака».
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
У тебя самомнение убежало, лови:))
2) тупо слили
3) ссыкливость это про спартак , так позорно проиграл
4) был бы на месте Акрона Ростов ,спартачелы пятую точку разрывали бы ,но это им бы не помогло ,а тут растворился
5) позор ! Не благодарите и можете супер полуболельщики Спартака не утруждать себя ответом