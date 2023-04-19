Хави хочет выпустить Дембеле в матче с «Атлетико». Вингер «Барселоны» не играет с января

Усман Дембеле может сыграть с «Атлетико» 23 апреля.

По информации , главный тренер «Барселоны» рассчитывает выпустить вингера в матче 30-го тура .

Француз пропустил 13 матчей из-за надрыва прямой мышцы бедра, полученной в матче против «Жироны» 28 января.

В текущем сезоне провел в чемпионате 18 игр и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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