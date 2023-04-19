Хави хочет выпустить Дембеле в матче с «Атлетико». Вингер «Барселоны» не играет с января

Теги Барселона Атлетико Хави Ла Лига Sky Sports Усман Дембеле Футбол

Усман Дембеле может сыграть с «Атлетико» 23 апреля.

По информации Sky Sports, главный тренер «Барселоны» Хави рассчитывает выпустить вингера в матче 30-го тура Ла Лиги.

Француз пропустил 13 матчей из-за надрыва прямой мышцы бедра, полученной в матче против «Жироны» 28 января.

В текущем сезоне Дембеле провел в чемпионате 18 игр и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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25 комментариев

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Пепси пеналдувич
Наконец вернется в строй! Педри еще нужен очень.
+37
-1
+36
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Кирилл
Усмана очень сильно не хватает - креативность впереди пропала …
Главное, чтобы вернулся полностью здоровым и не сломался снова, тьфу тьфу тьфу !
+32
-1
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Алекс Самойлов
говорят что Де Йонг, Педри и Дембель выйдут
+19
0
+19
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Vlad
Как "хорошо" работает мед.штаб барсы. Обещали ко второму матчу с мю, а оказалось к матчу с атлетико
+11
0
+11
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Экселлент
Была новость,что Педри с Де Йонгом будут готовы к матчу с Атлетико, еще и если Дембеле будет готов,то вообще супер!
Надеюсь,под словом готов,подразумевается 100% готовность,без рецедивов хотелось бы!
+9
-2
+7
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FanRocstar
Ответ Экселлент
Была новость,что Педри с Де Йонгом будут готовы к матчу с Атлетико, еще и если Дембеле будет готов,то вообще супер! Надеюсь,под словом готов,подразумевается 100% готовность,без рецедивов хотелось бы!
ещё нада чтобы Кристенсен вернулся, Гарсия и Алонсо не плохие, но Крис лучше
+4
-1
+3
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фан Барсы
Не буду верить пока не увижу его на поле. Он должен был играть против Реала в Ла-Лиге.
+4
-2
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gPk
Ну и какой толк? Сейчас пихнут в основу ради одного матча и условный рецидив. Всё. Пусть форму набирает постепенно
+2
0
+2
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Максим Новиков
Ответ Пепси пеналдувич
Наконец вернется в строй! Педри еще нужен очень.
Зачем? Чемпионат выигран. Еврокубков нет. Зачем форсировать возвращение? Пусть восстанавливается молодой
+2
0
+2
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MK
Ответ Экселлент
Была новость,что Педри с Де Йонгом будут готовы к матчу с Атлетико, еще и если Дембеле будет готов,то вообще супер! Надеюсь,под словом готов,подразумевается 100% готовность,без рецедивов хотелось бы!
Особенно Педри жду на матч
+3
-1
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Ready FoR WaR
Ответ Максим Новиков
Зачем? Чемпионат выигран. Еврокубков нет. Зачем форсировать возвращение? Пусть восстанавливается молодой
Чемпионат еще не выигран. Поэтому они все нужны на поле.
+2
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Try Stelsi
Смотря на работу Мед Штаба Барселоны, есть чувство того, что он до конца сезона не выйдет
+1
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Экселлент
Ответ FanRocstar
ещё нада чтобы Кристенсен вернулся, Гарсия и Алонсо не плохие, но Крис лучше
Гарсия и Алонсо,в роли цз не уровень Барселоны
+1
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Алексей Дустов
Ответ gPk
Ну и какой толк? Сейчас пихнут в основу ради одного матча и условный рецидив. Всё. Пусть форму набирает постепенно
Тем более выпускать против костоломов
0
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Экселлент
Была новость,что Педри с Де Йонгом будут готовы к матчу с Атлетико, еще и если Дембеле будет готов,то вообще супер! Надеюсь,под словом готов,подразумевается 100% готовность,без рецедивов хотелось бы!
Даже со 100% готовностью они не смогут провести все 90 минут на поле. Я бы не ставил их с первых минут, а предоставил максимум полчаса.
+1
-1
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Алексей Дустов
Ответ Vlad
Как "хорошо" работает мед.штаб барсы. Обещали ко второму матчу с мю, а оказалось к матчу с атлетико
К матчу с Атлетико это ещё не точно
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Adilet
Ответ gPk
Медицинский штаб должен форсировать лечение?
Причем тут это? Все травмы мышечные это проблема в мед штабе и тренерам что отвечают за физ подготовку
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Adilet
Ответ Пепси пеналдувич
Наконец вернется в строй! Педри еще нужен очень.
Педри и де йонг могут выйти в старте
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gwhqjt8hyz
Хорошо отдохнул. Медицинский штаб в отставку.
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Дуойка Бубнова
Хави хочет выпустить Дембеле в матче с «Атлетико», а Дембеле не хочет...
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Karl0709
Ну хоть какой-то креатив будет.
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