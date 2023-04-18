Дембеле, де Йонг и Педри частично работали в общей группе «Барсы». Матч с «Атлетико» – 23-го
Работу в общей группе «Барселоны» возобновили три ранее травмированных полузащитника.
С командой в понедельник часть занятия провели Усман Дембеле, Педри и Френки де Йонг.
Француз не играл с 28 января из-за надрыва прямой мышцы бедра, полученной в матче против «Жироны» в Ла Лиге.
Испанец в последний раз выходил на поле 16 февраля – против «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы. Он не доиграл матч из-за травмы задней поверхности бедра, а спустя месяц получил рецидив.
Нидерландский футболист из-за аналогичного повреждения не играет после встречи с «Реалом» 19 марта.
Ближайшая игра «Барселоны» пройдет 23 апреля – против «Атлетико» в чемпионате.
Это не чемпионский матча, результат неважен для чемпионства.