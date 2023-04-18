Дембеле, де Йонг и Педри частично работали в общей группе «Барсы». Матч с «Атлетико» – 23-го

Теги Барселона Атлетико Ла Лига травмы Френки де Йонг Усман Дембеле Педри Футбол

Работу в общей группе «Барселоны» возобновили три ранее травмированных полузащитника.

С командой в понедельник часть занятия провели Усман Дембеле, Педри и Френки де Йонг.

Француз не играл с 28 января из-за надрыва прямой мышцы бедра, полученной в матче против «Жироны» в Ла Лиге.

Испанец в последний раз выходил на поле 16 февраля – против «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы. Он не доиграл матч из-за травмы задней поверхности бедра, а спустя месяц получил рецидив.

Нидерландский футболист из-за аналогичного повреждения не играет после встречи с «Реалом» 19 марта.

Ближайшая игра «Барселоны» пройдет 23 апреля – против «Атлетико» в чемпионате.

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11 комментариев

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blaugrano
Хорошая новость. Матч с набравшим ход Атлетико крайне важен, особенно при нынешней неудачной серии. Вот бы хоть двое из трёх успели восстановиться.
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rej1sta
Ну наконец-то!
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Махмуд Тилавов
Выйдут против костоломов
+6
-3
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CopaAmerica
Оглядываясь назад можно сказать что тактика в эль классико была ошибочной и возможно привела к затяжному спаду в игре
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ljolik888
То что начали тренироваться конечно радует , но с нашими врачами это ещё ничего не значит . Главное отойти от травм и набрать форму . Ждём - их очень не хватает Барселоне на поле !
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Ya Tolik
Надеюсь, ради этого матча не будут форсировать восстановление.
Это не чемпионский матча, результат неважен для чемпионства.
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Игорь Климов
Здоровья и удачи всем игрокам Барселоны!
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Серж Ск
Ответ Ya Tolik
Надеюсь, ради этого матча не будут форсировать восстановление. Это не чемпионский матча, результат неважен для чемпионства.
Но важен для настроя и мотивации внутри команды.
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Ya Tolik
Ответ Серж Ск
Но важен для настроя и мотивации внутри команды.
Согласен, но если есть шанс рецидивов из-за спешки, так они уже ошиблись. В итоге Педри ещё месяц лечился.
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