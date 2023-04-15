Дембеле может сыграть с «Райо Вальекано» 26 апреля. Вингер «Барсы» получил травму 28 января

Усман Дембеле вернется на поле к концу апреля.

Вингер «Барселоны» получил травму во время матча с «Жироной» 28 января (1:0) и не играл с тех пор. По информации Diario Sport, он начнет тренироваться в основной группе каталонцев на следующей неделе.

Изначально в «Барсе» обсуждали возможность возвращения Дембеле в состав 23 апреля – тогда команда встретится с «Атлетико». Сейчас этот вариант практически исключен. Вероятно, сможет принять участие в игре против « » 26 апреля.

Прежде чем игрок сможет вернуться на поле, он должен будет пройти последний тест, состоящий из ряда упражнений с мячом.

В 18 матчах текущего сезона Ла Лиги Дембеле отличился 5 голами и 5 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь.