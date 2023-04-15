Дембеле может сыграть с «Райо Вальекано» 26 апреля. Вингер «Барсы» получил травму 28 января
Усман Дембеле вернется на поле к концу апреля.
Вингер «Барселоны» получил травму во время матча с «Жироной» 28 января (1:0) и не играл с тех пор. По информации Diario Sport, он начнет тренироваться в основной группе каталонцев на следующей неделе.
Изначально в «Барсе» обсуждали возможность возвращения Дембеле в состав 23 апреля – тогда команда встретится с «Атлетико». Сейчас этот вариант практически исключен. Вероятно, Усман сможет принять участие в игре против «Райо Вальекано» 26 апреля.
Прежде чем игрок сможет вернуться на поле, он должен будет пройти последний тест, состоящий из ряда упражнений с мячом.
В 18 матчах текущего сезона Ла Лиги Дембеле отличился 5 голами и 5 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь.
так же с Педри почти - вроде дали зелёный свет, а вечером он уже снова с травмой.
помню, когда Хави приходил, приводил свой мед штаб, чтобы решить проблему с травмами Барсы
в итоге, игроки и в начале сезона травмированы, и в конце сезона травмированы...