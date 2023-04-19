Калешин о 2:1 со «Спартаком»: «Счет мог быть крупнее. «Акрон» переиграл соперника»

Теги Спартак Евгений Калешин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Чемпионат.com Акрон Футбол

Евгений Калешин отметил игровое превосходство «Акрона» над «Спартаком» (2:1).

«Мы заслужили победу. Создали больше моментов. Кажется, что переиграли соперников, не оставляли им много зон. Пространство перед нашими воротами перекрыли.

Если бы реализовали моменты – счет мог быть крупнее», – заявил главный тренер «Акрона».

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73 комментария

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Горец Юнайтед
В какую стадию прошёл Акрон? Особо не слежу за кубком, но вижу как он обыграл уже весь московский рпл и никак не выиграет кубок
+149
-3
+146
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Bartez1986
Ответ ДМ-1чемпион
Молодцы! Спасибо за спартачёк!
спасибо за "Динамо" писал, когда проиграли?))
+47
-16
+31
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alexsem69
Акрон МОЛОДЦЫ!👍
+26
-1
+25
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Recreated
Ответ Горец Юнайтед
В какую стадию прошёл Акрон? Особо не слежу за кубком, но вижу как он обыграл уже весь московский рпл и никак не выиграет кубок
Акрон ждёт конец матча Краснодар -- Крылья Советов.
+18
-1
+17
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Ранальду с пивком
Жалко немного Акрон в предыдущие годы уже кубок подняли бы , а сейчас будет очень обидно вылететь в финале пути регионов или проиграть в финале кубка . Но тут и обратная сторона есть , если выиграют кубок , то это особый трофей будет добытый «кровью»
+14
0
+14
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Artem Gavrishov
Молодцы парни! Жду Вас в финале и желаю победы!
+12
-1
+11
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bedLaM
Ответ Bartez1986
спасибо за "Динамо" писал, когда проиграли?))
Не, там гордится нечем, а тут гордость распирает))
+12
-3
+9
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Никита Самарин
Не ну не прям переиграли, лучше использовали свои моменты - это да.
+18
-10
+8
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Женк
Ответ Никита Самарин
Не ну не прям переиграли, лучше использовали свои моменты - это да.
так то и моментов у акрона, положа руку на сердце, было больше. помимо 2 голов, ещё 2-3 не забили во втором тайме очень острых момента. а у Спартака, как не напрягаюсь, кроме гола Товареша и вспомнить какого-то голевого момента не могу. не считать же голевым удар зиньковского не шибко тяжелый для любого вратаря
+13
-6
+7
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Александр Сас
Ответ Горец Юнайтед
В какую стадию прошёл Акрон? Особо не слежу за кубком, но вижу как он обыграл уже весь московский рпл и никак не выиграет кубок
Он уже в лучшей стадии - в лучшей лиге Вселенной - в ФНЛ
+7
0
+7
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Мукунку хороший
Ответ ДМ-1чемпион
Молодцы! Спасибо за спартачёк!
Молодцы.. спасибо что сначала убрали мусор..
+7
-1
+6
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Кто составил коспекты Лобановского?
Размазал. Нищая команда унизила и уничтожила миллиардеров.

Позорище.
+20
-15
+5
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Balt
Калешин любит выбивать действующих обладателей. В 2019 с Балтикой Локо выбил. Ну а сейчас Акрон вообще весь сезон посвятил кубку. Достойны выхода в финал.
+5
0
+5
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Женк
Ответ Евгений Шевченко
счет мог быть иным, если бы Акрон не валялся как девочки кучу времени. команда крепкая, результат справедлив, но такое поведение некрасивое
акрон в 1 тайме еще пару не забил и во втором 2-3, думаю по xG у них выше. так что счёт децствительно мог быть крупнее. а вот моментов спартака, особенно во 2 тайме вообще не помню. валялись не валялись, кроме бесконечных забросов никакой мысли. да и не зазорно потянуть время, команда заведомо по всем параметрам намного ниже классом. позор это спартаку за такую игру, которую должны решать за долго до финала.
+6
-1
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Alex-San
Ответ Горец Юнайтед
В какую стадию прошёл Акрон? Особо не слежу за кубком, но вижу как он обыграл уже весь московский рпл и никак не выиграет кубок
До финала еще нужно обыграть кого-то из пары Краснодар/Крылья, а затем ЦСКА/Урал.
+4
0
+4
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proshka
Ответ ДМ-1чемпион
Молодцы! Спасибо за спартачёк!
Память короткая? Или уже отпустило?
+6
-3
+3
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Isa Babaev
Над Спартаком даже тренер Акрона глумится
+11
-8
+3
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maksim shavkun
Такое ощущение, что играли в мини-футбол во дворе, какие размеры поля, точнее ковра пластикового
+3
-1
+2
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RUSfan SpartakOV
Акрон хорош,спору нет.Но если бы не пижоны в КБ футболках ...Забей пенальти, пустяковый...Ох не знаю,что там бы от вас осталось...Ваша сказка скоро закончится.
+2
0
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Зелёный гопник
Предлагаю рокировку, Акрон в РПЛ, а Спартак в ФНЛ😁
+6
-4
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Spartak Forever
Ответ ДМ-1чемпион
Молодцы! Спасибо за спартачёк!
Бестрофейник то куда ?
+6
-4
+2
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ДМ-1чемпион
Молодцы! Спасибо за спартачёк!
+21
-19
+2
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Veld
ржу с клоунских хейтерских комментов ) парни, а где позор?) вы чувствуете себя опозоренными? я не чувствую и вам не советую :)

Акрону респект, рад, что команда так далеко зашла! у Спартака ещё шансы будут и скорее всего с Абаскалем. ничего страшного, за одного битого - двух небитых дают
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Назарбек Рамунанаев
Да мы были в тысячу раз сильнее, да дайте нам хоть реал разорвем только так. А время позорно тянули последние минут 15,так это от великой мощи
+3
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voodoochild
Ответ Bartez1986
спасибо за "Динамо" писал, когда проиграли?))
Это другое!
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