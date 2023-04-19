Калешин о 2:1 со «Спартаком»: «Счет мог быть крупнее. «Акрон» переиграл соперника»
Евгений Калешин отметил игровое превосходство «Акрона» над «Спартаком» (2:1).
«Мы заслужили победу. Создали больше моментов. Кажется, что переиграли соперников, не оставляли им много зон. Пространство перед нашими воротами перекрыли.
Если бы реализовали моменты – счет мог быть крупнее», – заявил главный тренер «Акрона».
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Акрону респект, рад, что команда так далеко зашла! у Спартака ещё шансы будут и скорее всего с Абаскалем. ничего страшного, за одного битого - двух небитых дают