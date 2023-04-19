Дмитрий Егоров раскритиковал «Спартак» после вылета из Кубка России.

«Спартак» – позор!

Люди миллионы долларов получают, находятся в ежеминутных кайфах, слетают ФНЛ из Тольятти без особых шансов», – написал руководитель медиафутбольного клуба «БроукБойз».

«Спартак» проиграл тольяттинскому «Акрону» из Мелбет Первой лиги в полуфинале пути регионов Фонбет Кубка России (1:2).