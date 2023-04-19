Дмитрий Егоров: «Спартак» – позор! Слетают ФНЛ из Тольятти без особых шансов»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Акрон Дмитрий Егоров БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров раскритиковал «Спартак» после вылета из Кубка России.

«Спартак» – позор!

Люди миллионы долларов получают, находятся в ежеминутных кайфах, слетают ФНЛ из Тольятти без особых шансов», – написал руководитель медиафутбольного клуба «БроукБойз».

«Спартак» проиграл тольяттинскому «Акрону» из Мелбет Первой лиги в полуфинале пути регионов Фонбет Кубка России (1:2).

92 комментария

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Алексей Ненахов
Акрон выбил 4 команды из Москвы а позор только Спартак ) ) , хайп дело не хитрое гражданин Егоров.
Желаю удачи Акрону , молодцы бились и заслужили победы !
+86
-16
+70
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Rio de Janeiro
А я бы делал акцент на Акроне)
Как же люблю такие сказочные истории в нашем футболе!) Тем и хорош спорт, что в нём провинции могут показать кузькину мать столице, представляете что значит для Жигулёвска натянуть Москву-Матушку)
В этой победе не хватало только пасущихся бурёнок🐮 на заднем плане, чтобы уж совсем лайтово и мило смотрелось)
Поздравляю Тольятти и всю Самарскую область! Наверное, главная для вас спортивное событие со времён чемпионств хоккейной Лады )))
+49
-4
+45
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igoruhanov85
кто такой Дмитрий Егоров? что за новость, ёпт??
+46
-4
+42
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pogbadrogba
Ответ Алексей Ненахов
Акрон выбил 4 команды из Москвы а позор только Спартак ) ) , хайп дело не хитрое гражданин Егоров. Желаю удачи Акрону , молодцы бились и заслужили победы !
Локомотив и Динамо не орут о чемпионстве каждый год
+38
-12
+26
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Direct free kick
Дмитрий Егоров ещё больший позор
+25
-7
+18
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Александр Белов
Андрес Понсе: Спартак - неплохая команда. В ФНЛ могли бы бороться за 6-8 место.
+19
-7
+12
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Московские Куницы
Ответ Геннадий Ольшанский
Я болельщик Спартака с 1966 года. Знаю лично Олег Павловича и Гершковича...Что происходит??? Это же не Спартак-это помойка! Они с кем играли? С Баварией? Очень тяжело и противно это смотреть...Верните Валеру...может он что-то сможет сделать с этим трупом.
Валера топов из Ростова тренирует, зачем ему на понижение идти
+9
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+8
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jexon
Пора сниматься с Чемпионата!
+17
-9
+8
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Алексей Ненахов
Ответ jexon
Пора сниматься с Чемпионата!
CAS на жалобы ответил ?
+18
-11
+7
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bedLaM
А зачем тут комментарии этого "товарища" он вообще кто и зачем нам знать его мнение?
+11
-4
+7
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Alex Titov
Почему, про Акрон не пишут?
Они реально красавцы
+6
-1
+5
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Дмитрий Ястребов
Ответ jexon
Пора сниматься с Чемпионата!
Пора зарплаты порезать как,у
ФНЛ
+4
0
+4
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Алексей Ненахов
Ответ pogbadrogba
Локомотив и Динамо не орут о чемпионстве каждый год
А кто орет ? Журналисты и умалишенные ветераны как ловчев
+7
-3
+4
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Пользователь Имени
Ответ Колбаскер тут
До смены тренера осталось ...:)
Начни с наибольшего отрицательного числа и начинай медленно считать.
Спартак играет в Футбол даже в ничейных, проигранных матчах и делает это лучше чем при десятке других тренеров работавших до Абаскаля
+10
-7
+3
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Lada-Greta
Спартаку явно надо в церковь сходить. 1 победа в 7 играх - такого не должно быть.
+3
0
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rarog
А ваш Акрон Наполи обыгрывал? А? А два раза в полуфинал еврокубка выходил? А? А?!!!
+5
-2
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Kit Belleu
В Спартаке было два человека с яйцами,это Промес и Зарема.Одну убрали,другой не играет и все увидели,что остальные без яйц-Евнухи,не способные стать мужиками
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Циник Петербургский
Ответ Lada-Greta
Спартаку явно надо в церковь сходить. 1 победа в 7 играх - такого не должно быть.
Цифры "1" и "7"... Такое с ФК Спартак очень даже может быть ;)
+4
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Павел Ермаков
Спартак молодцы!Подарили Жигулёвску и болельщикам других клубов настоящий праздник!На такое способна только Великая и Могучия команда!Ура,товарищи!)
+6
-4
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Катя СПб
То, что Спартак -позор,согласна. Но не Егорову об этом рассуждать. Или не спортсу писать о мнении ноунейма.
+6
-4
+2
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Наталья Ларионова
Ответ Spartakus1984
То ли дело зенит не позор,навернео продолжает биться за кубок))?
Зенит проиграл Динамо - команде из РПЛ.
И то по пенальти.
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Геннадий Ольшанский
Ответ Пользователь Имени
Болельщик Спартака сам начнет нервировать собственную команду... Пускай Валера и дальше тренирует Ростов, а Абаскаль спокойно тренирует Спартак, не обращая внимание на таких болел "из 1966", которые при первом чихе бегут в реанимацию
Это не первый чих(. И даже не второй (. Мне нравится Абаскаль...но выпал целый ряд игроков и что??? Это говорит о том, что нет достойных замен...и много балласта
+1
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Юрий Кечко
Ответ Kit Belleu
В России без палки и кнута никогда,ничего не получалось.Иностранцам этого не понять.
Все самые большие успехи в истории российского футбола связаны с иностранцами
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-1
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Злодей Спб
ФК Позор Москва

А впереди еще непростые матчи с Ростовом и Зенитом - можно новые глубины позора продемонстрировать. С нетерпением жду ежегодной статьи "Спартак потерял математические шансы на чемпионство".
+6
-5
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Евгений Кузнецов
Пижоны лежат, а мужики торжествуют!
+3
-2
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