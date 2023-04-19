Дмитрий Егоров: «Спартак» – позор! Слетают ФНЛ из Тольятти без особых шансов»
Дмитрий Егоров раскритиковал «Спартак» после вылета из Кубка России.
«Спартак» – позор!
Люди миллионы долларов получают, находятся в ежеминутных кайфах, слетают ФНЛ из Тольятти без особых шансов», – написал руководитель медиафутбольного клуба «БроукБойз».
«Спартак» проиграл тольяттинскому «Акрону» из Мелбет Первой лиги в полуфинале пути регионов Фонбет Кубка России (1:2).
Желаю удачи Акрону , молодцы бились и заслужили победы !
Как же люблю такие сказочные истории в нашем футболе!) Тем и хорош спорт, что в нём провинции могут показать кузькину мать столице, представляете что значит для Жигулёвска натянуть Москву-Матушку)
В этой победе не хватало только пасущихся бурёнок🐮 на заднем плане, чтобы уж совсем лайтово и мило смотрелось)
Поздравляю Тольятти и всю Самарскую область! Наверное, главная для вас спортивное событие со времён чемпионств хоккейной Лады )))
Они реально красавцы
ФНЛ
Спартак играет в Футбол даже в ничейных, проигранных матчах и делает это лучше чем при десятке других тренеров работавших до Абаскаля
И то по пенальти.
А впереди еще непростые матчи с Ростовом и Зенитом - можно новые глубины позора продемонстрировать. С нетерпением жду ежегодной статьи "Спартак потерял математические шансы на чемпионство".