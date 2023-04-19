КДК отменил красную карточку Талалаева за бросок бутылки на поле

КДК РФС отменил красную карточку Андрея Талалаева.

Напомним, главный тренер «Химок» был удален в концовке матча против «Крыльев Советов» (0:0) за бросок бутылки на поле.

« был удален за бросание бутылки, ему была показана красная карточка. « » обратились в КДК за отменой карточки. Мы направили все необходимые документы в ЭСК, там дали свое заключение: Талалев был удален неправильно. Можно было ограничиться желтой карточкой за неспортивное поведение.

Он присутствовал на заседании лично. Рассмотрели видеоматериалы, он выступил и все объяснил. Решение: отменить красную карточку, но оштрафовать его на 50 тысяч за неспортивное поведение», – сказал председатель КДК Артур Григорьянц.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол