КДК отменил красную карточку Талалаева за бросок бутылки на поле

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия КДК РФС Р-Спорт Футбол

КДК РФС отменил красную карточку Андрея Талалаева.

Напомним, главный тренер «Химок» был удален в концовке матча против «Крыльев Советов» (0:0) за бросок бутылки на поле. 

«Талалаев был удален за бросание бутылки, ему была показана красная карточка. «Химки» обратились в КДК за отменой карточки. Мы направили все необходимые документы в ЭСК, там дали свое заключение: Талалев был удален неправильно. Можно было ограничиться желтой карточкой за неспортивное поведение.

Он присутствовал на заседании лично. Рассмотрели видеоматериалы, он выступил и все объяснил. Решение: отменить красную карточку, но оштрафовать его на 50 тысяч за неспортивное поведение», – сказал председатель КДК Артур Григорьянц.

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10 комментариев

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сам ГазПром
Что бы не ехать в Грозный, надо заболеть.
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Ебздрогыч
Надо тогда и Пепу торпедовскому красную карточку за кохонес отменить!
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ЦСКА1960
Лучше дисквалификацию отбыть, чем 50 тысяч заплатить))
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goshforever
М-да, не сработал хитрый план Талалаева на пропуск матча с Торпедо.
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БляхаджинсКарпина
Бутылка брошенная на поле Талалаевым, где она сейчас?
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Талалаев вызывает отвращение.
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Антон Чугунов
Дорогое удовольствие эти Ваши красные карточки. Хотя, у него длинный контракт. Не заметит мелочи
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Spaten
А Комличенко кто вернёт доброе имя?
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