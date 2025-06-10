Деку: «Роке пришел в январе – это была ошибка. Но мы не могли ничего поделать, так хотел Хави. Клуб и тренерский штаб «Барселоны» не смогли позаботиться о Виторе»
Деку считает Хави отчасти виноватым в том, что Витор Роке не освоился в «Барселоне».
«Он пришел в январе. По-моему, это была ошибка. Но мы не могли ничего поделать, так хотел тренер. Думаю, это помешало Витору. Также дело в требованиях к «Барселоне», Если слишком много беспокоишься из-за того, что пишет пресса, у тебя могут возникнуть проблемы.
Первые шесть месяцев прошли не лучшим образом. Думаю, клуб и тренерский штаб тоже не смогли о нем позаботиться, выявить проблемы, с которыми он сталкивается в части адаптации и даже психологии. Мы не смогли ему помочь», – сказал спортивный директор «Барселоны».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Globo Esporte
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