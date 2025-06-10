«Челси» предложил «Милану» 18 млн фунтов за Меньяна (Джанлука Ди Марцио)

«Челси» улучшил предложение по Майку Меньяну.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, «синие» предложили «Милану» за голкипера 18 млн фунтов (21,36 млн евро).

Ранее сообщалось , что «Милан» отклонил предложение «Челси » на 15 млн евро и требует за Меньяна не менее 20 млн фунтов.

Контракт Меньяна с «Миланом » истекает в июне 2026 года. В завершившемся сезоне Серии А француз сыграл 37 матчей, не пропустив в 13 из них. Статистику голкипера можно изучить здесь .