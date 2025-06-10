Андрей Гордеев: «Зенит» идет за «Спартаком». По эмоциям, по истории красно-белые больше давали. Что подарил «Спартак», нельзя сравнивать, хотя сине-бело-голубые брали Кубок УЕФА»
Андрей Гордеев ставит игру «Спартака» выше международных трофеев «Зенита».
«Зенит» идет за «Спартаком». По эмоциям, по истории красно-белые больше давали. Что подарил «Спартак», нельзя сравнивать, хотя сине-бело-голубые брали Кубок, Суперкубок УЕФА, но на дистанции москвичи более затронули. Какой был стиль, как ребята играли.
Но нынешний «Спартак» – бледная тень той команды, и все равно топ-клуб», – сказал экс-защитник «Динамо».
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?18791 голос
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
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