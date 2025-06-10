Андрей Гордеев: «Зенит» идет за «Спартаком». По эмоциям, по истории красно-белые больше давали. Что подарил «Спартак», нельзя сравнивать, хотя сине-бело-голубые брали Кубок УЕФА»

Андрей Гордеев ставит игру «Спартака» выше международных трофеев «Зенита».

«Зенит» идет за «Спартаком». По эмоциям, по истории красно-белые больше давали. Что подарил «Спартак», нельзя сравнивать, хотя сине-бело-голубые брали Кубок, Суперкубок УЕФА, но на дистанции москвичи более затронули. Какой был стиль, как ребята играли.

Но нынешний «Спартак» – бледная тень той команды, и все равно топ-клуб», – сказал экс-защитник «Динамо».