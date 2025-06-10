Массимо Каррера: «В Сочи мне предложили сняться за рулем Porsche Carrera. Над этим шутили во время карьеры, а Дель Пьеро называл меня «Порш». У меня никогда такой машины не было»
Массимо Каррера вспомнил шутки насчет его фамилии.
«Забавно, что в Сочи мне предложили сняться за рулем Porsche Carrera. Над этим шутили во время карьеры, а Дель Пьеро называл меня «Порш».
У меня никогда такой машины не было – даже мыслей не возникало: я не фанат автомобилей, чтобы покупать настолько крутую машину», – сказал бывший главный тренер «Спартака» в интервью Спортсу”.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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