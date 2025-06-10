Массимо Каррера: «В Сочи мне предложили сняться за рулем Porsche Carrera. Над этим шутили во время карьеры, а Дель Пьеро называл меня «Порш». У меня никогда такой машины не было»

Массимо Каррера вспомнил шутки насчет его фамилии.

«Забавно, что в Сочи мне предложили сняться за рулем Porsche Carrera. Над этим шутили во время карьеры, а Дель Пьеро называл меня «Порш».

У меня никогда такой машины не было – даже мыслей не возникало: я не фанат автомобилей, чтобы покупать настолько крутую машину», – сказал бывший главный тренер «Спартака » в интервью Спортсу ”.