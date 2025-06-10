Президент Манчестерского университета: «Гвардиола – новатор и победитель, вдохновивший миллионы людей. Он сыграл огромную роль в превращении Манчестера в историю успеха»

Профессор Дункан Айвисон оценил докторскую степень Пепа Гвардиолы.

Главный тренер «Манчестер Сити » был удостоен почетной докторской степени Манчестерского университета в знак признания его выдающегося вклада в развитие города и деятельность вне футбола.

«Пеп не родился в Манчестере, но, как и меня, и многих других, город радушно принял его и заставил почувствовать себя как дома.

Радушный прием и то, как Манчестер проникает вам под кожу, – вот почему так много людей чувствуют глубокую связь с городом.

Пеп – новатор и победитель, вдохновивший миллионы людей своим успехом в качестве тренера.

Он сыграл огромную роль в превращении Манчестера в мировую историю успеха, и мы гордимся тем, что он решил получить эту степень.

Надеюсь, что это создаст еще одну важную связь между ним, Манчестерским университетом и городом», – сказал профессор Дункан Айвисон, президент и проректор Манчестерского университета.