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Щетинин о Карпине в роли освобожденного тренера сборной: «Георгич отдохнул, а так у него всегда хорошее настроение. В плане работы все то же – ставит атакующий футбол, активный прессинг»

Кирилл Щетинин рассказал, изменился ли Валерий Карпин после ухода из «Ростова».

С марта 2022 года по февраль текущего специалист совмещал посты главного тренера в ростовском клубе и сборной России. 

С февраля Карпин руководит исключительно национальной командой. 

– Прошло больше трех месяцев с момента ухода Валерия Карпина из «Ростова». Он с тех пор поменялся, став освобожденным главным тренером?

– В плане именно тренерской работы нет, не поменялся. Все то же самое – ставит атакующий футбол, агрессивную игру в прессинг. Так что тут перемен нет.

– А в человеческом плане? Может быть, стал более отдохнувшим после того, как прекратились длинные поездки на выездные матчи из Ростова-на-Дону и обратно?

– Возможно. Я даже думаю, что да, конечно, Георгич отдохнул. А так в принципе у него всегда хорошее настроение – может где-то пошутить, подколоть. В этом смысле ничего у него не поменялось, – сказал полузащитник «Ростова» и сборной России. 

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И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Известия»
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