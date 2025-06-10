«Борнмут» за 14 млн фунтов купит Трюффера из «Ренна» на замену переходящему в «Ливерпуль» Керкезу

«Борнмут» согласовывает трансфер Адриена Трюффера.

Английский клуб договорился с «Ренном » о приобретении 23-летнего левого защитника.

Адриен Трюффер станет заменой Милошу Керкезу , который близок к переходу в «Ливерпуль ».

«Борнмут » заплатит французскому клубу 14 миллионов фунтов за футболиста.

В прошлом сезоне Трюффер провел 33 матча в Лиге 1, забив два гола и сделав две результативные передачи.