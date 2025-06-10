«Борнмут» за 14 млн фунтов купит Трюффера из «Ренна» на замену переходящему в «Ливерпуль» Керкезу
«Борнмут» согласовывает трансфер Адриена Трюффера.
Английский клуб договорился с «Ренном» о приобретении 23-летнего левого защитника.
Адриен Трюффер станет заменой Милошу Керкезу, который близок к переходу в «Ливерпуль».
«Борнмут» заплатит французскому клубу 14 миллионов фунтов за футболиста.
В прошлом сезоне Трюффер провел 33 матча в Лиге 1, забив два гола и сделав две результативные передачи.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса
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