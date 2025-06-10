Фото Анчелотти с газетой «Футбольный курьер» опубликовала РПЛ после слов тренера о Жерсоне в «Зените»: «Утро понедельника Карло весь следующий сезон»
Телеграм-канал РПЛ выложил шутку после слов Карло Анчелотти о Жерсоне.
Главный тренер сборной Бразилии, комментируя вероятный переход полузащитника «Фламенго» в «Зенит», отметил, что его штаб будет следить за формой игроков независимо от того, в какой лиге они выступают: «Если это Россия – значит, будем анализировать чемпионат России».
После этого в телеграм-канале лиги появилась сделанная в 1999 году фотография Анчелотти, держащего газету «Футбольный курьер» после матча «Ростсельмаш» – «Ювентус» (0:4) в рамках Кубка Интертото.
«POV: утро понедельника Карло Анчелотти весь следующий сезон», – говорится в сообщении Мир РПЛ.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
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