Фото Анчелотти с газетой «Футбольный курьер» опубликовала РПЛ после слов тренера о Жерсоне в «Зените»: «Утро понедельника Карло весь следующий сезон»

Телеграм-канал РПЛ выложил шутку после слов Карло Анчелотти о Жерсоне.

Главный тренер сборной Бразилии , комментируя вероятный переход полузащитника «Фламенго» в «Зенит », отметил , что его штаб будет следить за формой игроков независимо от того, в какой лиге они выступают: «Если это Россия – значит, будем анализировать чемпионат России».

После этого в телеграм-канале лиги появилась сделанная в 1999 году фотография Анчелотти, держащего газету «Футбольный курьер» после матча «Ростсельмаш» – «Ювентус» (0:4) в рамках Кубка Интертото.

«POV: утро понедельника Карло Анчелотти весь следующий сезон», – говорится в сообщении Мир РПЛ.