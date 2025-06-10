Тарпищев о Станковиче: «Ни один тренер за сезон не может ничего показать. «Спартаку» надо иметь двойной состав – у «Зенита» на каждое место по два игрока»
Шамиль Тарпищев оценил решение Спартака продлить контракт с Деяном Станковичем.
В прошедшем сезоне Мир РПЛ красно-белые стали четвертыми в турнирной таблице. В мае с сербским специалистом продлили соглашение до 2027 года.
– Правильно ли продлили контракт со Станковичем?
– Думаю, да. Ни один тренер за сезон не может ничего показать. Это совокупность агентских соглашений, выбора состава команды.
В «Спартаке» что было главной проблемой? Надо иметь двойной состав.
А если из этой команды один‑два выпадут, он уже претендовать не может. Допустим, у «Зенита» на каждое место по два игрока.
– За что команда поборется в новом сезоне?
– Смотря кого приобретут, – сказал глава Федерации тенниса России и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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